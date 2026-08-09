Muere a los 81 años Rafael, el padre de Blanca Romero, tras meses de preocupación por su estado de salud

Blanca Romero, con su padre, en una imagen de sus redes sociales. Redes sociales.

Blanca Romero y su familia atraviesan un momento especialmente doloroso tras la muerte de Rafael Romero, padre de la actriz y modelo asturiana, que ha fallecido este domingo después de varios meses con un delicado estado de salud.

La pérdida supone un duro golpe para la modelo y actriz, que durante este tiempo permaneció muy pendiente de su progenitor y estuvo a su lado siempre que tuvo ocasión.

La intérprete había compartido en los últimos meses la preocupación que existía en torno a la salud de su padre y no había ocultado que la familia atravesaba una etapa complicada.

Por este motivo, sus viajes a Asturias se habían convertido en los últimos tiempos en una prioridad, buscando aprovechar al máximo cada oportunidad para acompañarle y pasar tiempo juntos. Unos momentos que, tras su fallecimiento, cobran ahora un valor especialmente emotivo.

Los padres de Blanca Romero, en una imagen de sus redes sociales. @blancaromeroe

Rafael ocupaba un lugar fundamental en la vida de Blanca y en el seno de su familia.

La actriz siempre ha mantenido un fuerte vínculo con sus raíces asturianas y, en distintas ocasiones, ha dejado patente el profundo cariño y la admiración que sentía por su padre.

Cabe recordar que durante su participación en la tercera edición del programa Bailando con las estrellas, la asturiana se mostró conmovida ante las cámaras al revelar que su padre atravesaba un problema grave de salud por el que tuvo que ser ingresado en su tierra natal.

Blanca Romero, en una imagen de sus redes sociales. @blancaromeroe

En octubre de 2025, Romero deslizó a la prensa que su padre había sido ingresado a causa de una enfermedad. Entonces atravesaba un momento en el que apenas pronunciaba, pero que la llegada de sus nietos y el afecto de la familia provocaron una gran mejora.

"Estaba muy triste, muy bajín, sin hablar ni nada y en cuanto llegamos tardó un momento en reaccionar y luego ya rompió a hablar", admitió, sin profundizar más en su dolencia.

"Mi sitio ahora está en Asturias, con los míos. Mi padre ayer estaba mejor y hoy está un poco malín, está ingresado. Tengo que estar ahí porque, si pasa algo y estoy aquí, no me lo perdonaría", decía.

Los padres de Blanca Romero, en una imagen de sus redes sociales. @blancaromeroe

Ahora, la actriz afronta esta pérdida arropada por sus familiares y allegados. Entre ellos, sus principales apoyos son sus hijos: Lucía Rivera (22), nacida de una relación de juventud y a la que adoptó legalmente el torero Cayetano Rivera tras su boda, en 2001, dándole sus apellidos; y Martín (14), fruto de una decisión en la que Blanca asumió la maternidad en soltería.

La capilla ardiente de Rafael Romero permanece instalada en el Tanatorio Gijón-Cabueñes, donde familiares y amigos podrán despedirse de él.

Tanto el velatorio como la posterior incineración se llevarán a cabo en la más estricta intimidad, siguiendo el deseo de la familia de vivir estos momentos de duelo lejos de la exposición pública.