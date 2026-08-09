Marc Cucurella, 28 años: "Tomo café sin nada de leche, ni soja, ni avena. Lo bebo solo, de un sorbo"

Detrás del futbolista carismático, incansable en la banda y con una melena inconfundible que se ha ganado el cariño de la afición, se encuentra un deportista cercano y lleno de rutinas sorprendentes.

Marc Cucurella (28 años), internacional español y lateral izquierdo del Chelsea, ha mostrado su lado más personal a lo largo de distintas entrevistas.

En una entrega de la célebre serie 10 Essentials de la revista GQ España, el jugador ha repasado los objetos y costumbres indispensables de su día a día. Así, ha compartido que, a pesar de la exigencia del fútbol de élite en Inglaterra, sigue manteniendo los pies -y el paladar- muy cerca de sus raíces.

Entre sus confesiones más espontáneas y comentadas destaca su añoranza por productos del supermercado español: "Lo que más echo de menos cuando estoy fuera de España son los cereales del Mercadona", ha admitido entre risas.

Parece claro que la distancia con su tierra natal se nota especialmente a la hora del desayuno.

Bocadillos y fuet

A pesar de los estrictos controles nutricionales a los que se somete como atleta de alto rendimiento, Cucurella no oculta su devoción por los placeres gastronómicos sencillos y tradicionales. Se declara un auténtico "amante de los bocadillos" y confiesa sin rodeos su combinación estrella.

"Me gusta el de lomo, pollo, queso, jamón, huevo. Y también mezclo la mayonesa con el kétchup", ha admitido.

Junto a esta contundente mezcla proteica, el fuet ocupa un lugar sagrado en su vida desde la infancia. "De pequeño, cuando íbamos de viaje con el equipo, tenía muchos problemas para comer porque no me gustaba nada, y mi madre siempre me ponía fuet dentro de la maleta", ha contado con nostalgia.

A día de hoy, su forma preferida de disfrutarlo sigue siendo la misma: "Cortadito, un poco grueso, con pan con tomate tostado".

A la hora de activarse antes de un entrenamiento o de saltar al césped en un partido decisivo, el catalán huye de las florituras y apuesta por la efectividad del café solo.

Le gusta "sin nada de leche, ni soja, ni avena". Y lo ingiere "solo y de un sorbo". Un pequeño ritual que considera un disparo de energía directa.

Cucurella consuela a Messi Reuters

El 'coaching' y la salud mental

Pero no todo en la rutina de Cucurella se reduce a la alimentación o a las divertidas manías con las que cuida su melena rizada.

El futbolista ha detallado la importancia de entrenar la mente con el mismo rigor que las piernas, revelando el papel clave que juega su coach profesional en su rendimiento deportivo.

"Me ayuda a estar concentrado, a tener una rutina y sobre todo salud mental. Empecé en una época en la que no conseguía llegar a mi nivel y me ayudó a volver a mi mejor versión y recuperar confianza", ha subrayado sobre el trabajo psicológico que realiza semanalmente.

La clave de su éxito, en parte, radica en no perder la naturalidad ni el contacto con los pequeños detalles que le hacen sentir como en casa.