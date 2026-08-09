Javier, el hermano de Antonio Banderas, gana su novena Copa del Rey de Vela: el orgullo de Felipe VI y el aplauso del actor

El rey Felipe VI ha entregado la Copa del Rey de Vela a Javier Banderas, hermano de Antonio Banderas. GTRES

Este sábado, 8 de agosto, el Palacio de la Almudaina se ha vestido de gala para acoger la entrega de trofeos de la 44ª edición de la Copa del Rey Mapfre, poniendo el broche de oro a una intensa semana de regatas en la bahía de Palma.

Entre los grandes protagonistas de la velada ha destacado Javier Banderas (62 años), hermano del popular actor Antonio Banderas (66) y armador del Teatro del Soho San Miguel, embarcación que se ha coronado como campeona absoluta en la clase Uber ORC B.

El triunfo no solo ha consolidado el impecable palmarés deportivo del malagueño en el Real Club Náutico de Palma, sino que ha dejado tras de sí una emotiva estampa y una simbólica imagen deportiva al recibir el trofeo de manos de un recién aterrizado Felipe VI (58).

El Rey, visiblemente risueño en toda la jornada, había llegado poco antes de un viaje exprés a Colombia para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente electo, Abelardo de la Espriella.

El rey Felipe VI felicita a Javier Banderas, armador del Teatro del Soho San Miguel, tras alzarse con la Copa del Rey de Vela. GTRES

Javier Banderas, amante de la vela y "monárquico"

Para Javier Banderas, esta edición ha guardado una carga emocional especialmente significativa. Transcurridos 30 años desde su debut en los pantalanes mallorquines, el regatista ha vuelto a levantar el trofeo y ha sumado ya nueve victorias en la emblemática competición balear.

A lo largo de estas tres décadas de trayectoria marcada por la pasión por el mar, el armador ha consolidado una reconocida rivalidad deportiva en el agua con el propio Felipe VI, a quien ha profesado una sincera admiración personal fuera de los campos de regata.

El propio Javier ha explicado cómo ha manejado ese equilibrio entre el respeto institucional y la competitividad náutica.

"Soy muy monárquico y me parece un gran rey, un gran deportista y me representa mucho, pero en el mar somos rivales y nada, si él gana le daremos la enhorabuena. Hasta el final, en el agua estaremos peleando", confesó en una entrevista hace años.

La distancia no ha impedido que Antonio Banderas haya celebrado por todo lo alto el nuevo logro de su hermano. Horas antes de la ceremonia oficial en Palma, el intérprete malagueño ha compartido un vídeo en sus redes sociales para felicitar públicamente a los campeones.

La felicitación de Antonio Banderas

El actor se ha encontrado en un restaurante de la Costa del Sol cuando ha recibido la noticia y no ha dudado en inmortalizar su felicidad con sus seguidores.

"Hola amigos, estoy aquí en un restaurante de Marbella y me acabo de enterar de la noticia de que mi hermano ha ganado la Copa del Rey de vela, por novena vez. Enhorabuena a mi querido hermano y a todo su equipo, al Teatro Soho San Miguel. Nos vemos en el teatro, nos vemos en el cine y nos vemos en la vida", decía, entusiasmado.

La celebración del pasado sábado ha culminado con una concurrida ceremonia institucional que ha reunido a las principales autoridades autonómicas y de la vela. El acto ha contado con la presencia de Marga Prohens (44), presidenta del Govern de las Islas Baleares y Jaime Martínez (55), alcalde de Palma.

También han asistido Gabriel Le Senne (49), presidente del Parlamento de Baleares; y Llorenç Galmés (42), presidente del Consell de Mallorca.

El Rey Felipe VI preside la entrega de trofeos de la 44ª edición de la Copa del Rey de Vela. GTRES

Junto a ellos han estado también representantes del ámbito náutico y empresarial como Rafael Gil, presidente del Real Club Náutico de Palma; Joaquín González, presidente de la Federación Balear de Vela; Elena Sanz, CEO de Mapfre Iberia; y Ricardo Esteban, comandante General de Baleares.

Además de la gesta del Teatro del Soho San Miguel en la categoría Uber ORC B, la 44ª edición de la Copa del Rey Mapfre ha dejado un cuadro de ganadores de alto nivel internacional.

En la clase ClubSwan 42 la victoria ha sido para el español Nadir, mientras que el Baleària Team RCNP se ha impuesto en la Baleària Women’s Cup.

En el resto de divisiones, el barco italiano Vudu se ha proclamado vencedor en Abanca ORC 0, el alemán Niramo ha logrado el triunfo en Azulmarino ORC C, y el equipo estonio Nola se ha alzado con la victoria en Sail Racing ORC A, completando así una histórica semana de deporte en aguas del Mediterráneo.