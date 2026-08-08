El dolor de Leo Messi y sus tres hermanos tras la muerte de su padre a los 68 años: la dura historia que marcó a la familia

Durísimo varapalo el que atraviesa hoy Lionel Messi (39 años). Su padre, Jorge Horacio Messi, ha fallecido en la noche de este viernes 8 de agosto a los 68 años en un hospital de Rosario, Argentina, donde permanecía ingresado bajo supervisión médica.

El padre del jugador de fútbol argentino llevaba tiempo atravesando un delicado estado de salud, una situación que la familia había hecho pública semanas atrás para poner fin a las especulaciones. Entonces, sus allegados explicaron que se encontraba “bajo seguimiento médico” y que su evolución se mantenía dentro de la complejidad del cuadro que padecía.

La noticia supone un duro golpe para el entorno más cercano del futbolista argentino. Jorge Messi fue mucho más que su padre: durante décadas ejerció como representante, asesor y una de las personas de máxima confianza de Leo en su carrera deportiva.

Desde los primeros pasos del jugador en Newell’s Old Boys hasta su llegada a la élite del fútbol mundial, permaneció a su lado y tuvo un papel decisivo en numerosas etapas de su trayectoria.

Jorge Messi, padre de Leo, y el aún jugador del Barça en una imagen de archivo EFE

La decisión que provocó la separación

Siempre desde un discreto segundo plano, Jorge acompañó a su hijo durante más de dos décadas de éxitos y se convirtió en uno de los pilares sobre los que se asentó la carrera del que acabaría siendo considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Lo que no todo el mundo conoce es la dura historia de resiliencia que forjó el carácter de los Messi mucho antes de que el apellido fuera conocido en todo el mundo.

Antes de los triunfos de Leo en el deporte rey, Jorge llevaba una vida humilde en Rosario (Argentina). Trabajó durante años como jefe de sección en la fábrica siderúrgica Acindar en Villa Constitución, a las afueras de Rosario.

Se casó muy joven con Celia María Cuccittini, quien trabajaba en un taller de fabricación de imanes y realizando labores domésticas. Juntos formaron un hogar de clase media-trabajadora en el barrio Grandoli y tuvieron cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol.

Cuando a Leo le diagnosticaron el problema de crecimiento a los 11 años y el fútbol argentino no quiso costear el tratamiento, Jorge tomó la decisión personal más arriesgada de su vida: emigrar a Barcelona en el año 2000.

Aquel traslado provocó una fuerte sacudida en la vida personal del matrimonio. Mientras Jorge se quedó en España acompañando a Leo en sus duros inicios en La Masia, Celia tuvo que regresar a Rosario con los otros tres hermanos, que no terminaban de adaptarse a la vida en Europa.

Esa distancia física durante años mermó la relación de pareja, y aunque con el tiempo todos se reencontraron, la dinámica matrimonial cambió. Aunque nunca hicieron confirmaciones públicas, Jorge y Celia terminaron haciendo vidas independientes desde el punto de vista sentimental.

Messi lamentándose contra Cabo Verde. Reuters

"Días difíciles y complicados"

Las primeras informaciones que apuntaban a la delicada situación de Jorge Messi trascendieron el pasado 18 de junio, una fecha especialmente significativa por el debut de Argentina en el Mundial 2026.

Aquel día, Lionel Messi protagonizó una de las imágenes más comentadas. Rompió a llorar sobre el césped, y la reacción despertó rápidamente la preocupación entre sus seguidores.

Preguntado poco después por los motivos de su emoción, el capitán argentino evitó entrar en detalles y se limitó a explicar que se trataba de "una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados".

El futbolista también quiso destacar el respaldo recibido por sus compañeros durante esos momentos: "Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien".

Jorge Messi, padre de Lionel Messi E.E

El dolor de los cuatro hermanos Messi

Lo cierto es que la relación de Messi con su padre siempre fue estrecha. A lo largo de diversas entrevistas, el as del balón ha destacado el importante rol que ha ejercido en su vida personal y en su carrera deportiva.

“Mi papá siempre se encargó de todo lo de afuera, de lo administrativo, de los contratos... Él me quitaba toda esa presión para que yo solo me dedicara a pensar en la pelota", recordó en una entrevista con Jordi Évole en laSexta, en diciembre de 2020.

La pérdida del patriarca deja un vacío incalculable no solo en el astro argentino, sino también en sus tres hermanos, Rodrigo, Matías y María Sol, quienes mantenían un vínculo de profunda unión con su progenitor.

Jorge Messi no solo fue el pilar fundamental en la infancia de la familia en Rosario, sino la brújula que guio a todos sus hijos en su desembarco europeo y en la consolidación de sus vidas profesionales.

Quienes conocen de cerca a la familia saben que los cuatro hermanos siempre han funcionado como un bloque indivisible.

Rodrigo, el mayor de los hermanos, era quizás quien compartía el día a día más estrecho con su padre en el ámbito de los negocios y la logística. Encargado desde joven de la agenda, las relaciones institucionales y los proyectos de imagen del futbolista, encontró en su padre al mentor perfecto para capitanear el entramado familiar.

Matías, el segundo de los varones, siempre mantuvo una conexión de enorme arraigo con sus orígenes en Argentina. Gestionaba diversas empresas y proyectos inmobiliarios bajo la supervisión y el consejo constante de su padre.

Por su parte, María Sol, la menor del clan y única mujer, contó siempre con el respaldo incondicional de Jorge para emprender sus propios proyectos en el mundo de la moda y la marca familiar. En la actualidad es diseñadora y empresaria.

Aunque en su momento Messi no quiso revelar qué había ocurrido, el periodista y abogado argentino Eduardo Feinmann aseguró posteriormente en Radio FM Positiva que la preocupación estaba relacionada con el estado de salud de su padre.

"El padre no está bien de salud. Ya hace tiempo, varios meses, desde el año pasado, que Jorge Messi tiene un problema bastante grave", adelantó.

De acuerdo con la información aportada por Feinmann, durante aquella semana se habían producido “situaciones que empeoraron un poquitito más su estado”, una circunstancia que habría afectado especialmente al futbolista.

Pese a la situación personal que atravesaba, el periodista destacó que "Messi está sufriendo esa cuestión interna, pero así y todo, el tipo jugó como los dioses".

Hasta el momento, Messi no ha emitido ningún comunicado oficial informando de la muerte de su progenitor.