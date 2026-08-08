Bertín Osborne, 71 años: "Como igual que los perros, una vez al día. No desayuno y por la noche no ceno. No paso hambre"

A sus 71 años, Bertín Osborne presume de una renovada figura y de un estado de forma envidiable que no ha pasado desapercibido para el público.

Sin embargo, detrás de este cambio radical en su físico no hay recetas milagrosas ni dietas de moda, sino una drástica decisión en sus hábitos cotidianos que el propio cantante y presentador ha desvelado de viva voz en sus intervenciones televisivas y entrevistas recientes.

El artista se ha sincerado sobre el método con el que ha logrado perder peso: reduciendo sus ingestas a una única gran comida diaria.

"Como igual que los perros, una vez al día. Como como una bestia al mediodía, pero por la noche no ceno. Desde que dejé de cenar he perdido casi 13 kilos", reveló en una entrevista reciente con Pablo Motos en El Hormiguero.

"No ceno y me ha cambiado la vida"

El presentador, siempre directo y sin pelos en la lengua, no ha dudado en calificar su drástico protocolo de ayuno de una forma tan personal como contundente a lo largo de sus confidencias mediáticas.

Para el intérprete de rancheras, eliminar las cenas de su rutina diaria no solo ha supuesto una bajada notable de los kilos de más, sino una mejora sustancial en su descanso y en su calidad de vida.

Según ha explicado al abordar su transformación física en platós como el de Antena 3, prescindir del plato nocturno ha sido el verdadero punto de inflexión en su salud.

"No ceno y me ha cambiado la vida. Te diré: duermo mejor, he adelgazado 10 o 12 kilos... Nuestros antepasados comían una vez al día si encontraban comida, así que eso de comer tres o cuatro veces al día es una modernidad", explicaba en el espacio de Atresmedia.

Esta filosofía de restricción horaria le lleva a saltarse también la primera comida del día en la mayoría de las ocasiones, desafiando la norma no escrita de que el desayuno es la ingesta indispensable para arrancar la jornada: "No desayuno y, aunque lleve sin comer desde el mediodía, no tengo hambre. El cuerpo se acostumbra", ha asegurado con rotundidad.

Sin embargo, para los días excepcionales en los que sí decide desayunar en su finca, Osborne confiesa entre risas mantener una costumbre de lo más particular que combina proteínas con el sello de la tierra.

"Si llevo un día de desayuno, en mi casa me hacen unos huevos revueltos con pavo o con lo que sea, una copita de tinto y unos picos. Una copa de tinto porque para desayunar te da un brillo en la frente fantástico".

Bertín Osborne. GTRES GTRES

Adiós a los excesos: ni fritos ni bocadillos

Pese a que históricamente se le ha asociado con el disfrute de la gastronomía contundente, la abundancia y las reuniones alrededor de un buen mantel, el presentador aclara que, en esa única gran comida del mediodía, el menú está minuciosamente seleccionado para evitar excesos innecesarios.

"Sigo una dieta basada en comida sana, sin grasas ni fritos", ha confesado en su charla con Motos.

A la hora de elegir sus platos, Bertín descarta de plano la comida rápida o el bocadillo tradicional. "Bocadillos no como, no me gustan los bocadillos", ha señalado al repasar su lista de alimentos prohibidos.

Una contención que contrasta con el apetito voraz que le caracterizó en épocas anteriores: "Era un animal antes comiendo una barbaridad, pero ahora no", ha sentenciado la voz de Buenas noches, Señora, demostrando que en esta etapa madura de su vida la disciplina nutricional se ha convertido en su mejor aliada.