Paula Echevarría escribe una carta en su cumpleaños más triste tras la muerte de su padre: "Hoy estaré atenta a tu señal"

Este viernes, 7 de agosto, es un día muy complicado para la actriz Paula Echevarría. Cumple 49 años, un aniversario que cada año celebra a lo grande, pero este 2026 no hay ánimo ni motivos para la celebración tras la muerte de su padre, Luis Ángel.

El dolor, qué duda cabe, lo inunda todo, y Echevarría encara una de las etapas más difíciles de su vida a nivel emocional. Ahora toca seguir, asimilar y aceptar. Este 7 de agosto los recuerdos se le agolpan a Paula.

Por ello, ha escrito una carta, tan emotiva como dura, en su red social Instagram que no ha dejado indiferente a nadie. Su padre, cuenta Paula, tenía la costumbre, cada 7 de agosto, de llamarla a una hora concreta: la de su nacimiento.

"Durante 48 años, a las 7 de la tarde en punto recibí un beso, una felicitación, un mensaje o una llamada de mi padre… Nunca lo hacía antes de esa hora", comienza la actriz el post.

Consciente de que este será su primer cumpleaños sin esa llamada, confiesa Echevarría que pasará el día esperando una señal que le haga sentir su presencia. "Hoy estaré muy atenta a tu señal, papá… Sé que encontrarás la forma de hacerlo", añade.

La actriz reconoce abiertamente que llega a los 49 en uno de los momentos más dolorosos de su vida."Cumplo 49 años en un momento difícil y con mucho dolor", admite, aunque también quiere destacar que, incluso en medio de la tristeza, hay luz, siempre hay luz.

En su reflexión, Echevarría pone en valor el apoyo incondicional de su entorno más cercano. Sus principales asideros.

"Veo a mi madre, a mis hijos, a mi chico, a mi hermano, mis sobrinas, mi cuñada, mis tíos, mis amigos... Veo que tenemos salud, veo que estamos muy bien acompañados (gracias una vez más por todo el amor que nos estáis dando) y veo una vida por delante para disfrutar y vivir".

"Así que, gracias vida, a pesar de este golpe, gracias por haberme dado el mejor padre y haberme dejado disfrutarlo tanto estos 49 años y gracias por todo lo que tengo a mi alrededor para disfrutar los años que están por venir", concluye Paula su mensaje.

Hace unas horas, Paula también recordó la figura de su padre. "¿Después de ti, qué, papá? Tengo el corazón roto... intentaré recomponerlo pegando cada trozo pero sé que no quedará igual... ya nunca será el que era... porque me faltas tú, papi".

La complicidad entre la actriz de Candás y su padre siempre fue un pilar fundamental en su vida personal y profesional.

En cada hito de su carrera o en los momentos de mayor exposición mediática, la presencia discreta y protectora de Luis Ángel actuó como el verdadero ancla a tierra de la artista.

"Te pensaré cada día de mi vida, hablaré contigo y te pediré que me sostengas... no me sueltes nunca, papá. Te quiere 'tu piquiñina", concluyó.