Joaquín Torres: "He perdido media vida en intentar gustar a los demás. A mis padres, mis hermanos, mi mujer. Me perdí"

Conocido por su arrolladora personalidad y por haber diseñado las viviendas de muchos famosos de nuestro país, Joaquín Torres (56 años) atraviesa una etapa de profunda introspección.

Aunque en el ámbito profesional, la imagen que proyecta es la del arrollador éxito profesional, en su fuero interno ha luchado contra demonios y sombras: los de su propia inseguridad. Y es que, tal y como él mismo reconoce, durante gran parte de su vida ha caído en la trampa de buscar de manera constante la aprobación ajena.

"Es imposible gustar a todo el mundo... Llegué a tal punto de intentar gustar a gente que no me gustaba", reflexiona.

La trampa de la aprobación: "Me perdí"

El arquitecto ha decidido desnudarse emocionalmente durante su paso por el podcast Nuvic, compartiendo una desgarradora reflexión sobre la salud mental, el dolor y la falta de autoestima.

Al hacer balance de su trayectoria vital, el cofundador del estudio A-cero ha identificado cuál fue el gran error que cometió durante décadas: postergar su propio bienestar en un intento desesperado por complacer a su entorno. Una dinamita emocional que afectó a todos los pilares de su existencia.

"He perdido media vida en intentar gustar a los demás: a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mi mujer, a mis hijos, a mis clientes...", ha admitido sobre esa búsqueda incesante de validación externa.

Esa exigencia constante terminó por desdibujar su propia identidad hasta límites insostenibles. "Llegó un momento que me perdí hasta tal punto que intentaba gustar a gente que no me gustaba", ha lamentado.

En su afán por agradar a quienes lo rodeaban solo consiguió una desconexión total respecto a sus propios valores y deseos.

Joaquín Torres. GTRES

"Salí de la depresión"

En los últimos tiempos, la vida de Joaquín Torres se ha visto sacudida por una encadenación de trágicos acontecimientos que terminaron por romperlo en mil pedazos.

"Se juntó todo en estos tres años atrás en los que tuve un accidente de moto, el dolor físico, la pérdida de mi madre, la ruptura de mi familia. La ruptura de mi matrimonio con Raúl [Prieto]; se me rejuntó todo y toqué fondo", ha confesado.

Aquel cúmulo de tragedias personales y físicas lo arrastró a una espiral de depresión severa.

Rememorando la oscuridad de aquel proceso, Torres describe la sensación de haber descendido a un lugar del que parecía imposible regresar: "Me perdí en un agujero que no soy capaz de entender cómo me metí, en un lugar tan hondo, tan oscuro y tan peligroso además. Y ahí toqué fondo".

Sin embargo, el trabajo personal y el apoyo profesional fueron la clave para iniciar el camino de retorno.

"Con mucha terapia, con muchas ganas de salir adelante y con mucha fuerza de voluntad por mi parte, pues salí de la depresión, salí, salí y reconstruí por fin a alguien que me gustaba y muy, muy centrado en el yo para dentro", ha explicado.

La toma de control y una nueva paz

Tras superar la tormenta, Joaquín Torres ha emergido con una filosofía renovada. Más firme, y liberada de cargas innecesarias. Ahora tiene claro que la clave para no volver a caer en aquel pozo reside en asumir la responsabilidad de su propia felicidad.

"A mis 60 años lo que quiero es gustarme yo. Porque centrarse en el otro es un gran error... No depende de mí lo que haga el otro. Y solo depende de mí lo que haga yo. Y eso te da tanta fuerza, tanto poder y tanta paz", concluye con convicción sobre su momento actual.