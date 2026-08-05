Marta Sanahuja, la jueza de 'MasterChef', anuncia que ha perdido el bebé que esperaba: "Mi corazón está roto"

Marta Sanahuja (36 años), conocida en redes como Delicious Martha y una de las juezas de MasterChef, ha hecho pública una de las noticias más dolorosas de su vida.

La creadora de contenido ha anunciado este martes, día 5 de agosto, que ha perdido el bebé que esperaba junto a su marido, Rubén García.

Lo ha hecho público con un mensaje desgarrador que ha conmovido a miles de personas: "Tengo el corazón roto en mil pedazos".

Con estas palabras, acompañadas de la imagen de una ecografía, Sanahuja relata el momento en que escuchó la frase que, según explica, cambió su vida por completo: "No hay latido".

Tres palabras que, como subraya, ninguna madre debería escuchar jamás y que marcaron el inicio de una experiencia que describe como "la peor pesadilla".

En el carrusel que ha compartido en Instagram, la chef se abre en canal para explicar el vacío que deja una pérdida gestacional y la dificultad de encontrar consuelo en un proceso que, asegura, solo el tiempo puede aliviar.

En una de las imágenes aparece abrazando a su hijo Enzo, nacido en 2024, un gesto que simboliza tanto el dolor como la fortaleza con la que afronta este momento. Su mensaje concluye con una promesa dirigida a su familia: "Estaré bien. Estaremos bien. Aprenderemos a vivir con ello".

Más allá de su vivencia personal, Sanahuja ha querido aprovechar la publicación para visibilizar una realidad que considera demasiado silenciada, pese a ser tan común como para afectar a una de cada cuatro mujeres.

Explica que, en la mayoría de los casos, estas pérdidas están relacionadas con alteraciones cromosómicas incompatibles con la vida y que escapan por completo al control de los padres. "No, no podríamos haberlo evitado", afirma con contundencia.

Marta Sanahuja, en un acto público. Gtres

La creadora de contenido también cuestiona la idea extendida de no comunicar un embarazo durante las primeras semanas "por si pasa algo", una recomendación que, según defiende, puede llevar a que muchas mujeres vivan el duelo en soledad.

"Compartirlo no nos hace más débiles. Nos hace más fuertes", escribe, convencida de que hablar abiertamente de estas experiencias ayuda a que otras personas se sientan acompañadas y comprendidas.

Consciente del alcance de su comunidad, Sanahuja reconoce que comparte su historia "con el corazón roto en mil pedazos", pero también con la certeza de que servirá para acompañar a otras mujeres que han pasado por lo mismo.

"Somos unas guerreras. Saldremos de esta", afirma antes de despedirse de su “bebé estrella”, la expresión con la que recuerda al hijo que no llegó a nacer.

Poco después de publicar el carrusel, Sanahuja ha aclarado en una historia de Instagram que se trata de un aborto retenido de nueve semanas, un tipo de pérdida gestacional en la que el embarazo deja de evolucionar sin que existan síntomas inmediatos.

En apenas unas horas, la publicación se ha llenado de miles de mensajes de apoyo de seguidores y de numerosos rostros conocidos que han querido trasladarle su cariño y agradecerle que haya decidido dar visibilidad a una experiencia que tantas mujeres viven en silencio.

Figuras como Sara Carbonero (42), María Castro (42) o Florentino Fernández (53) han enviado su amor y palabras de ánimo, mientras que compañeros del mundo gastronómico y creadores digitales se han sumado al apoyo con mensajes de admiración y respeto.