Isabel Pantoja pierde dos pleitos contra Hacienda: la Audiencia Nacional confirma una deuda de más de 700.000 euros

Durísimo varapalo judicial el que ha recibido la cantante Isabel Pantoja (70 años) en las últimas horas.

La Audiencia Nacional ha confirmado una deuda de más de 700.000 euros que la artista mantiene con la Agencia Tributaria, desestimando los recursos que la cantante presentó contra las liquidaciones del IRPF correspondientes a los ejercicios de 2009 y 2010.

La resolución, adelantada por El País, supone un nuevo revés judicial para la artista, que además deberá afrontar las sanciones derivadas de estas irregularidades, cuyo importe aún no ha trascendido.

Isabel Pantoja, en uno de sus últimos conciertos. Gtres

La decisión llega apenas tres días después de que Pantoja celebrara su 70 cumpleaños, una fecha marcada por la reconciliación con su hijo Kiko Rivera (42) y por la buena evolución del segundo ictus sufrido por él.

No obstante, este dulce trance ha quedado ensombrecido por este nuevo capítulo en su larga batalla con Hacienda. Tras conocerse las sentencias, la cantante ha reaccionado de inmediato mediante un comunicado difundido por su gabinete de comunicación.

En él, Pantoja aclara que el importe mencionado en las resoluciones forma parte de la deuda que ya tenía reconocida con la Agencia Tributaria, tal y como este organismo reflejó recientemente en su informe anual.

Además, subraya que dicha cantidad está "perfectamente garantizada con otros bienes de su propiedad", una precisión con la que busca transmitir tranquilidad ante la repercusión mediática del caso.

El texto añade que será su nuevo equipo jurídico quien determine si procede presentar recurso ante el Tribunal Supremo una vez analizada la sentencia en profundidad.

La tonadillera, durante uno de sus recitales. Gtres

La elección de un nuevo equipo legal marca un punto de inflexión en la estrategia de defensa de la artista, que lleva casi dos décadas enfrentándose a procedimientos relacionados con sus obligaciones fiscales.

Según ha informado este miércoles, día 5 de agosto, el programa Y ahora Sonsoles, Pantoja esperaba perder estos dos pleitos, pero la decisión judicial la ha dejado "cabreadísima" y dispuesta a recurrir "sí o sí".

Este malestar se suma a la presión mediática que ha acompañado cada uno de sus movimientos en los últimos años, desde sus problemas económicos hasta sus conflictos familiares, pasando por su actividad profesional.

La cantante, que continúa llenando escenarios y mantiene una sólida base de seguidores, se enfrenta ahora a un nuevo desafío legal que podría prolongarse en el tiempo y que vuelve a situarla en el foco informativo.

El comunicado difundido por la cantante busca frenar la especulación mediática y evitar que la resolución se interprete como un nuevo episodio de inestabilidad económica.

Pantoja insiste en que la deuda está garantizada y asumida, y que la estrategia legal está en manos de profesionales especializados.

Las resoluciones de la Audiencia Nacional no se incorporan todavía de forma automática a la lista de grandes morosos, ya que las sentencias no son firmes y Isabel Pantoja aún puede recurrir ante el Tribunal Supremo.

Las cifras establecidas por el tribunal ascienden a 438.045,20 euros correspondientes al ejercicio de 2009 y a 264.978,75 euros por el de 2010.

En total, 703.023,95 euros, a los que habrá que sumar las sanciones asociadas a las irregularidades fiscales detectadas, cuyo importe no se ha hecho público.

La Audiencia Nacional respalda plenamente el criterio de la Agencia Tributaria y considera que el organismo actuó conforme a la legalidad al revisar la forma en que la cantante declaró parte de sus ingresos profesionales durante esos años.