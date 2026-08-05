El dolor de la viuda de Pepe Habichuela y de su único hijo, Josemi Carmona (ex de Ketama), tras su muerte a los 82 años

Pepe Habichuela, el pasado mes de abril, con su mujer, Amparo Niño, y su hijo, Josemi Carmona. GTRES

El flamenco ha despedido en Madrid a uno de sus arquitectos más sonoros y revolucionarios. José Antonio Carmona Carmona, conocido para la historia y el arte como Pepe Habichuela, ha fallecido a los 82 años.

El guitarrista ha perdido la vida tras haber combatido una enfermedad que, desde el verano de 2024, lo había mantenido alejado de las tablas.

Lejos de los focos, el maestro construyó un hogar blindado al lado de su inseparable compañera, Amparo Niño, también conocida artísticamente como Amparo Bengala.

Con ella se casó en 1965 en la iglesia de Santa Ana, en Sevilla. Y con ella tuvo a su único hijo, Josemi Carmona (55 años), heredero directo de su talento y continuador de una talentosa saga de artistas.

Josemi, ex miembro del grupo Ketama, así como sus primos hermanos, Antonio Carmona (61) y Juan José Carmona "El Camborio" (hijos de Juan Habichuela) y numerosos artistas, lloran hoy la pérdida de un genio que llegó a lo más alto con la discreción y la devoción por bandera.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condecoró a Pepe Habichuela con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio el pasado mes de febrero. GTRES

Vértice de una de las familias más influyentes de la música española, el genio granadino ha dejado un vacío abismal en un género al que ha regalado más de seis décadas de maestría.

Su sonanta no solo ha acompañado. Ha dialogado también, y en pie de igualdad, con colosos de la talla de Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Enrique Morente o Juanito Valderrama. A todos ellos, entre otros muchos rostros conocidos, como José Mercé, los acompañó tan fiel al compás como a sus alargadas sombras.

Protagonista indiscutible de la renovación armónica y técnica de la guitarra junto al propio Lucía o Manolo Sanlúcar, Habichuela ha logrado que su toque haya sido una voz con alma y acento propio.

Tras la triste noticia de su deceso, la escena cultural y política se ha volcado en reconfortar a sus allegados a través de las redes sociales. Las reacciones se han convertido en un eco unánime de admiración.

Así, destacados cantantes, músicos y compositores han querido homenajear a una figura icónica que ha acumulado en sus últimos años de actividad reconocimientos como la Medalla al Mérito en las Bellas Artes (2018), la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio o el Castillete de Oro del Festival de La Unión.

El flamenco está de luto… Se fue Pepe Habichuela. Qué repiquen los bordones de toda Granada entera — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) August 4, 2026

Lolita y Alejandro Sanz lloran su pérdida

Alejandro Sanz ha resumido el sentir popular con un emotivo mensaje en X: "El flamenco está de luto… Se fue Pepe Habichuela. Que repiquen los bordones de toda Granada entera".

Por su parte, el cantaor Miguel Poveda ha ofrecido su gratitud al maestro: "Grande Pepe, ¡gracias por tanto! Nos deja un grandísimo legado. ¡Gracias, maestro, por tanto!".

En un plano mucho más cercano y visceral, Lolita Flores, estrechamente unida a la estirpe Habichuela y a las madrugadas del mítico tablao Candela, ha enviado un abrazo desolado a la viuda y al único hijo del guitarrista.

"Te vas y nos dejas tu arte en esas manos únicas de guitarrista, de los mejores, no habrá otro como tú y gran persona. Te echaremos de menos, Pepe, siempre. Tu cariño, tu amistad y mi admiración estarán en mi corazón", ha escrito a través de su cuenta de Instagram.

El adiós de Pedro Sánchez

La dimensión de su figura ha trascendido los escenarios y ha llegado de pleno al ámbito institucional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado su imborrable huella afirmando que "se apaga la guitarra de Pepe Habichuela, pero su música seguirá sonando allí donde el flamenco siga contando quiénes somos. Gracias por una vida entregada al arte y por engrandecer nuestro patrimonio cultural".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha evocado el duende del maestro en los Teatros del Canal.

"Hoy llora el flamenco universal. Despedimos a Pepe Habichuela, dinastía ilustre de la guitarra flamenca. En 2024, en nuestra Suma, en los Teatros del Canal, nos regaló 'Yesqueros', un recuerdo de su infancia. Desde siempre flamenco y duende de puro Madrid", ha destacado la política.

Pepe Habichuela fue nombrado miembro honorario de la Universidad de Alcalá en 2021. GTRES

A este sentir se ha sumado Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura del Ayuntamiento madrileño, sentenciando que "nadie hizo hablar la guitarra como Pepe Habichuela. Él se ha ido de esta tierra, pero nos deja su música".

Por su parte, el cantaor Arcángel también ha dedicado unas palabras llenas de afecto al guitarrista.

"Es imposible medir la grandeza de tu arte, la inmensidad de tu legado, tu sabiduría y, sobre todo, la calidad humana que siempre regalaste a quienes tuvimos la fortuna de conocerte. Tu guitarra y tu forma de entender el flamenco seguirán iluminando nuestro camino. Vuela alto, tío Pepe", ha subrayado.

Compañeros de distintas vertientes y generaciones han querido sumarse al duelo en estas últimas horas. La cantante María Toledo ha recordado con emoción sus inicios junto a él: "Cuando empezaba a cantar, usted me dio la oportunidad y jamás podré olvidar su guitarra y su corazón. Su legado siempre vivirá con nosotros. Leyenda de la guitarra flamenca".

Desde las instituciones andaluzas, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha puesto en valor el orgullo de su tierra natal expresando que "se nos va un maestro. Pepe Habichuela, referente de la guitarra flamenca que dedicó su vida a la música y deja como legado su obra y una gran influencia en artistas de varias generaciones. Andalucía está orgullosa de su enorme talento".

Pepe Habichuela, en una de sus últimas apariciones públicas, el pasado mes de abril. GTRES

Asimismo, desde la cuna del artista, el Ayuntamiento de Granada ha enviado sus condolencias a Amparo y a Josemi recordando que "nos ha dejado el maestro Pepe Habichuela; un artista enorme y único que dedicó su vida a hacer feliz al público a través de su guitarra y que llevó el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo".

Comunicadores como Tony Aguilar, que lo ha definido como un "titán de la guitarra flamenca", o el humorista José Corbacho también han querido hacer llegar su aliento a la familia en estos momentos tan difíciles.

Con su adiós se ha apagado un toque irrepetible, pero ha quedado intacto un magisterio que ha transformado las seis cuerdas para siempre. La guitarra flamenca queda despojada hoy de las manos que mejor han sabido hacerla hablar.