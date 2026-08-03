El susto de Lidia Bedman tras el ingreso de sus tres hijos en un hospital mientras Santiago Abascal se encuentra en Ceuta

El verano de Lidia Bedman (41 años) y Santiago Abascal (50), que comenzó como una sucesión de celebraciones familiares y momentos felices, ha dado un giro inesperado en las últimas horas en lo que respecta a la salud de sus tres hijos en común.

La pareja, que conmemoró su noveno aniversario de boda y disfrutó de un viaje especial por Asturias antes de celebrar el segundo cumpleaños del benjamín de la familia, ha tenido que afrontar ahora una situación de máxima preocupación.

En las últimas horas, y de forma escalonada, sus tres vástagos han sido ingresados en el hospital por un problema de salud que la empresaria ha preferido no detallar públicamente.

La noticia, compartida por Bedman a través de sus redes sociales, ha generado una oleada de mensajes de apoyo y ha puesto de relieve la cara menos amable de un verano que, hasta entonces, avanzaba entre planes familiares y buenas noticias.

Lidia Bedman ha explicado que los tres pequeños -Jimena, nacida en 2013; Santi, en 2015; y Hernán, llegado al mundo en verano de 2024- habían tenido que ser hospitalizados uno tras otro, en un tramo de tres días.

El último post de Lidia Bedman. Redes Sociales

"A veces, los planes no son como uno los imagina. Por aquí en tres días, tres niños hospitalizados, uno detrás de otro", escribe la empresaria.

Su mensaje refleja cansancio y preocupación, pero también gratitud por la evolución positiva de los pequeños y por el apoyo recibido en un momento tan delicado.

La situación se ha visto agravada por la ausencia de Santiago Abascal, que se desplazó a Ceuta en plena crisis migratoria, lo que ha obligado a Bedman a afrontar sola los ingresos hospitalarios.

Aun así, la empresaria ha querido destacar que se siente "infinitamente agradecida de que todo vaya saliendo bien", dejando claro que, pese a la tensión y el desgaste emocional, la evolución de los niños es favorable.

De hecho, Santi y Hernán ya han recibido el alta, un hecho que Bedman ha celebrado especialmente al coincidir con su santo.

Santiago Abascal y Lidia Bedman. Redes Sociales

"Hoy es mi santo. Así que empezar así la semana, con los niños de alta, es un regalazo el día de mi santo", ha posteado la influencer, mostrando alivio y optimismo tras varios días de incertidumbre.

El matrimonio formado por Abascal y Bedman es conocido por su discreción y por mantener su vida privada alejada del foco mediático.

Nunca ha quedado del todo claro cómo se conocieron, aunque se ha especulado con que su relación pudo iniciarse cuando Bedman se presentó como candidata a la Asamblea de Madrid por VOX.

Sea cual sea el origen, lo cierto es que ambos se muestran inseparables y han construido una familia numerosa en la que conviven los dos hijos mayores del político y los tres que tienen en común.

La empresaria ha expresado en varias ocasiones que la maternidad es su mayor proyecto personal, y en su blog Las 2 Silvias confesó que siempre tuvo claro que quería tener tres hijos, a quienes considera su "medicina", y "la razón por la cual existo".

Mientras Abascal continúa con su agenda política y la crisis migratoria mantiene su atención en Ceuta, Bedman se ha convertido en el principal sostén de la familia durante estos días.

Con la recuperación de los pequeños en marcha, la pareja espera retomar la tranquilidad y cerrar una etapa marcada por el contraste entre la alegría inicial y la preocupación que ha marcado sus últimas semanas.