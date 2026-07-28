Sandra Barneda anuncia que se casa con Pascalle Paerel tras casi cuatro años de relación: "El mejor sí de nuestra vida"

Sandra Barneda y Pascalle en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Sandra Barneda (50 años) vuelve a sonreír en el terreno personal. La presentadora ha anunciado que se casará con su pareja, la bailarina y coreógrafa neerlandesa Pascalle Paerel, después de recibir una inesperada petición de matrimonio durante sus vacaciones.

Una noticia que ha compartido con sus seguidores a través de las redes sociales y que ha desatado una auténtica oleada de felicitaciones.

Ha sido la propia comunicadora quien ha dado a conocer el compromiso publicando varias imágenes del romántico instante junto a un mensaje tan breve como significativo: "He dicho que sí".

Con estas palabras, Sandra Barneda confirmaba que dará un paso más en su historia de amor con Pascalle Paerel, con quien mantiene una relación desde hace cerca de cuatro años.

Su romance comenzó de manera discreta tras la mediática ruptura de la presentadora con Nagore Robles (43).

Desde entonces, ambas han optado por vivir su relación alejadas del foco público, aunque en este tiempo han protagonizado algunas apariciones puntuales y numerosas escapadas que han evidenciado la solidez de su vínculo.

A pesar de la discreción con la que han gestionado su vida sentimental, Sandra Barneda nunca ha ocultado el buen momento que atraviesa junto a su pareja.

En distintas entrevistas y publicaciones en redes sociales, la presentadora ha dejado entrever la estabilidad y la felicidad que ha encontrado al lado de Pascalle, una figura vinculada al mundo de la danza y la creación artística.

El anuncio de su compromiso llega, además, en una etapa especialmente positiva para la periodista también en el plano profesional.

Barneda continúa siendo uno de los rostros más destacados de Mediaset, al frente de formatos de gran éxito que la han consolidado como una de las presentadoras más queridas de la televisión.

Sandra Barneda y Pascalle en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Ahora, a sus proyectos televisivos se suma uno muy diferente y cargado de ilusión: la organización de su boda. Por el momento, la pareja no ha desvelado la fecha del enlace ni los detalles de la ceremonia, pero sí ha querido compartir la emoción de este importante paso con sus seguidores.

La noticia no ha tardado en generar reacciones entre compañeros de profesión, amigos y admiradores de la presentadora, que han inundado las publicaciones de mensajes de cariño y felicitaciones.

Un nuevo capítulo en la vida de Sandra Barneda que confirma que atraviesa uno de los momentos más felices tanto a nivel personal como profesional.

Aunque siempre han apostado por la discreción, Sandra Barneda y Pascalle Paerel han ido dejando pequeñas muestras de su complicidad a lo largo de estos años.

Viajes, celebraciones y algunos mensajes de cariño compartidos en redes sociales han servido para confirmar la buena sintonía de la pareja, que ha construido su historia lejos de los focos y sin hacer de su vida privada un escaparate público.

Precisamente esa naturalidad y la reserva con la que han gestionado su relación hacen que el anuncio de su compromiso haya sorprendido y emocionado a muchos de sus seguidores.