Antonio Orozco (53): "En 2023 sufrí un colapso absoluto en un concierto en Bruselas, esa noche me cambió todo y para siempre"

Hay momentos en los que el ritmo vertiginoso de la vida profesional decide frenar de golpe, sin pedir permiso. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Antonio Orozco (53 años) la noche del 23 de octubre de 2023.

Tras décadas de giras, kilómetros acumulados, aeropuertos a destiempo y noches en vela, el cuerpo y la mente del artista catalán dijeron basta. Y en el momento menos oportuno. Todo sucedió en pleno escenario en la capital belga.

Casi tres años después de aquel episodio, Orozco mira hacia atrás con la claridad que solo otorga el tiempo. Durante su paso por el programa Página Dos de TVE, presentado por Óscar López, el músico rememoró qué ocurrió en aquella fatídica fecha.

"Esa noche tiene una explicación médica, se llama burnout. Y para que todo el mundo pueda entender, fue un colapso absoluto de los sentidos", explicó el cantante con absoluta naturalidad.

"El problema fue la solución"

"Yo llevaba muchos años, pero muchos, trabajando, digamos, sin parar. El tiempo, los viajes, los aviones, las idas y venidas, los aeropuertos, las noches, las largas noches, los conciertos... En Bruselas fue un conciertazo del que no me acuerdo de nada. Llegó un momento vital de colapso absoluto, de "no puedo seguir más", explicó.

En su conversación con Óscar López, Orozco profundizó en las dinámicas que lo llevaron al límite.

Así, el artista diseccionó la trampa en la que cae quien vive sumergido en el estrés constante: "Cuando vives con ansiedad extrema, buscas maneras de silenciarla: una pastilla para dormir, otra para la ansiedad... Pero la realidad siempre está ahí, esperando a que te enfrentes a ella".

Por eso, tras aquel duro episodio tomó la decisión de frenar en seco cuando sintió que había llegado a su tope, consciente de que "cuando tocas fondo, lo único que te queda es ir hacia arriba".

Aquel límite, en lugar de convertirse en una cicatriz amarga, se transformó en su verdadero punto de partida. "Hoy por hoy, cuando me acuerdo de aquello, no lo recuerdo con pena. Yo pienso: "el problema fue la solución", reflexionó el músico sobre el giro que dio su vida tras asumir el colapso.

Antonio Orozco en 'La Revuelta'. TVE RTVE

Toda esa vivencia quedó plasmada en su libro autobiográfico Inevitablemente yo: A veces hay que romper con todo para volver a empezar, publicado por la Editorial Planeta el 1 de octubre de 2025, coincidiendo con el 25º aniversario de su trayectoria musical.

En la obra, el músico explora su proceso de salud mental, el freno de mano que tuvo que echarle a su carrera y el reto de reconstruirse desde cero.

La escritura supuso para él un terreno completamente ajeno a las estructuras melódicas a las que estaba acostumbrado. "Aquí no hay acordes ni melodías que suavicen las palabras. Es solo la verdad, tal como la vivo en este instante", destacó el artista.

Además, explicó que apostar por la narrativa en tiempo presente fue una elección personal profunda: "Escribir en presente me obliga a vivir en el ahora. Me permite enfrentarme a la realidad sin excusas y es un ejercicio de honestidad conmigo mismo".

Aclaró también que su intención no era la de dar lecciones morales ni pontificar tampoco: "No quiero escribir un libro de autoayuda. Solo un libro para compartir mi experiencia, en la que quizá algunas personas se vean reflejadas".

A sus 53 años, Antonio Orozco afronta el presente con un prisma renovado. Lo que hace casi tres años pareció el fin de una etapa a causa del agotamiento extremo, terminó siendo el detonante necesario para reconfigurar su existencia.

"En segundos puede cambiarte la vida y a mí esa noche me cambió todo y para siempre. Empezar de cero, de verdad, ha sido la historia más increíble que he vivido", concluyó el cantante, dejando claro que a veces romper con todo es una manera sumamente eficaz de volver a empezar con las pilas puestas.