7 padrinos, 250 invitados y preboda en la playa de S'Agaró: todos los detalles de la boda de Susanna Griso y Luis Enríquez

Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal se casan este sábado, 25 de julio, en la Costa Brava. GTRES

Susanna Griso (56 años) y Luis Enríquez Nistal (55 años) ya cuentan las horas para uno de los días más especiales de sus vidas.

Este sábado 25 de julio, coincidiendo con la festividad de Santiago, la presentadora de Espejo Público y el economista se convierten en marido y mujer mediante una ceremonia civil que reúne a cerca de 250 invitados en un entorno privilegiado de la Costa Brava.

Lejos de desear una boda protocolaria, los novios han concebido una celebración informal con el Mediterráneo como telón de fondo, donde la prioridad absoluta es disfrutar de un ambiente relajado y cercano.

Susanna Griso y Luis Enriquez Nistal en un acto público. GTRES Gtres

Fiesta preboda

Horas antes de formalizar su relación, los novios han arrancado las celebraciones este viernes, 24 de julio, con una fiesta preboda que ha reunido a unos 200 familiares y amigos en un conocido chiringuito situado en la playa de Sa Conca, en S'Agaró.

Frente al mar, los invitados han disfrutado de una velada distendida, amenizada con música y un cóctel al aire libre que sirvió como antesala del gran día.

Para esta primera cita nupcial, tal y como ha adelantado Vanitatis, Susanna Griso eligió un diseño de Rosa Esteve, creadora de la firma Cortana, con quien mantiene una estrecha relación desde hace años.

La presentadora ha explicado en varias ocasiones que confía en la diseñadora para las ocasiones más importantes de su vida, desde la gala de los Premios Ondas hasta otros momentos especialmente significativos.

Entre los invitados destacan numerosos nombres conocidos del mundo de la comunicación y la cultura.

No faltaron varios compañeros de Susanna Griso en televisión, como Lorena García, quien toma el relevo al frente de Espejo Público durante sus vacaciones, además de Roberto Brasero, Miquel Valls, Gema López y Nando Escribano.

A la celebración también asistieron el cineasta José Luis Garci, los periodistas Rubén Amón, Peláez y Ángel Antonio Herrera, acompañado por Carmen Ro, así como Juan del Val y Nuria Roca, que acompañaron a la pareja en esta velada previa al enlace.

Durante la celebración previa al enlace, Luis explicó al citado medio que será la primera boda para ambos y que no habían contraído matrimonio por lo civil con anterioridad.

El encargado de oficiar el enlace será Josep Xifre i Deulofeu, alcalde de Santa Cristina d'Aro, municipio próximo a S'Agaró, en una ceremonia que incluirá una selección musical especialmente preparada para la ocasión, varias lecturas elegidas por la pareja y las intervenciones de sus allegados.

Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal, en Madrid este miércoles. 8 de octubre. GTRES Gtres

Protagonismo para sus 7 hijos

Fieles a la visión de una boda 100% familiar, la pareja ha decidido prescindir de los padrinos tradicionales para otorgar todo el protagonismo a sus hijos.

Jan (23), Mireia (19) y Dorcette (12), los tres hijos de Susanna Griso, junto a Koudus (22), el joven ghanés al que la periodista acogió e integra como un hijo más, compartirán este papel con Blanca, Santi, Lola y Luis, los cuatro hijos de Luis Enríquez.

La ceremonia, prevista para las 20:00 horas, da paso a un festejo en formato cóctel dinámico y sin mesas asignadas (sitting), permitiendo que los asistentes circulen libremente.

"Tuvimos la tentación de hacer algo más en petit comité y, luego, algo más con amigos. Al final, soy la pequeña de siete hermanos… Con una familia tan numerosa como la mía, ya tenía 50 invitados", explicó recientemente la presentadora.

"Será una celebración muy relajada y con un cóctel, para no estar pendientes del sitting. También hemos dicho a los invitados que pueden ir muy casual e informal, lo cual, a veces, genera dudas", ha añadido.

Un vestido en "blanco roto"

Uno de los secretos mejor guardados de la jornada es el diseño elegido por la novia. ¿Qué vestido llevará en su gran día? La presentadora ya ha desvelado algunas pinceladas sobre su atuendo.

Susanna Griso ha adelantado que se trata de una pieza en "blanco roto", cómoda y pensada para desenvolverse al aire libre.

"Como la ceremonia no será en una iglesia, sino al aire libre y muy informal, no tengo que seguir un protocolo", apuntó en ¡HOLA!.

En cuanto a la decoración, la periodista se ha implicado especialmente en la selección floral, dejando la logística integral en manos de su equipo de confianza.

Pese a la magnitud del evento, ambos han afrontado las semanas previas con una envidiable templanza. "Como dice Luis, somos demasiado mayores ya para ponernos nerviosos, demasiado viejos", ha comentado.

Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal, en las inmediaciones del restaurante de Alberto Chicote este miércoles, 8 de octubre. Gtres Gtres

Flechazo con guiño a 'Cuando Harry encontró a Sally'

Aunque se conocían desde hacía casi dos décadas gracias al recordado periodista David Gistau (fallecido en 2020 a los 49 años), el destino volvió a cruzar sus caminos hace menos de dos años.

Desde entonces, la complicidad entre ambos ha sido absoluta. En su última visita a El Hormiguero, Susanna Griso llegó a comparar su romance con el clásico cinematográfico Cuando Harry encontró a Sally.

"Hay una frase en la que Harry le dice a Sally: 'Cuando sabes con quién quieres pasar el resto de tus días, solo aspiras a que el resto de tus días comience inmediatamente'. Y esa es la sensación que tengo yo", dijo en su charla con Pablo Motos.

El compromiso se fraguó el pasado verano durante un viaje a Argentina, aunque la pedida de mano se reservó para el 8 de octubre, coincidiendo con el 56º cumpleaños de la periodista.

Ella misma rememoraba la anécdota del anillo escondido tras la taza de café a las cinco de la mañana, un gesto íntimo que la pareja guardó en secreto durante meses.

Una luna de miel "cerquita"

Tras culminar la gran fiesta en la Costa Brava, los recién casados iniciarán una discreta luna de miel.

El destino definitivo se mantiene bajo reserva, pero la presentadora ha aclarado que no realizarán un desplazamiento transoceánico de inmediato. De momento, irán a un destino próximo.

"Ya hicimos uno maravilloso, previo a la boda, de tres semanas en Argentina. Ahora nos quedaremos cerquita y dejaremos el gran viaje para más adelante".

Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal brindan así por el inicio de esta nueva etapa, arropados por sus seres queridos en una jornada concebida para celebrar la madurez, el amor en firme... y las segundas oportunidades.