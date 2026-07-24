El viaje de Marta Sánchez y Paula Cabanas a Chiclana de la Frontera: música, complicidad y estilismo entre bambalinas

Marta Sánchez (60 años) ha sido fotografiada en plena salida a Chiclana de la Frontera junto a su hija, Paula Cabanas (22), en vísperas de su actuación en el Concert Music Festival de Sancti Petri. La cantante, una de las grandes voces del pop español, se ha desplazado al enclave gaditano para cumplir con una de las citas más esperadas de su gira.

En la imagen, madre e hija aparecen en actitud relajada y con equipaje de viaje, antes de emprender rumbo al concierto este pasado jueves, 23 de julio. Marta ha optado por un look cómodo e informal, mientras Paula lleva mochila y calzado de estilo desenfadado, en una escena que refleja la faceta más cotidiana de la artista lejos del escenario.

La presencia de Marta Sánchez en Chiclana se enmarca dentro de la programación del Concert Music Festival 2026, que este verano reúne a numerosos artistas nacionales e internacionales en Sancti Petri. En el cartel figura la actuación de la cantante dentro del espectáculo This Was the 80s, junto a otros nombres como OBK, Rafa Sánchez, Seguridad Social y Toreros con Chanclas.

Marta Sánchez y su hija rumbo a Chiclana. EL ESPAÑOL

Marta Sánchez y su hija mantienen una relación sólida, afectuosa y también profesional, con Marta como una madre muy pendiente y Paula como una gran apoyo en su entorno de trabajo. Además, Paula ha dicho en algunas entrevistas que su madre le aconseja mucho y que entre las dos han recuperado tiempo juntas.

Ambas recorrerán algunos puntos más de la geografía española este verano ya que la artista tiene programados algunos conciertos más en Elche, Lepe y Ciudad Real. Además, la Comunidad de Madrid acaba de anunciar que Marta Sánchez será una de las cantantes que actuará en el evento de la Hispanidad 2026.

Qué duda cabe de que Marta Sánchez sigue siendo una artista muy demandada. La intérprete mantiene una agenda activa en 2026 con su gira '40 años', que la está llevando por distintos escenarios del país y que incluye citas en teatros y festivales.

Su continuidad sobre los escenarios confirma que conserva un fuerte tirón entre el público. En los últimos meses, además, ha encabezado actuaciones con entradas agotadas y ha seguido sumando fechas dentro de su tour conmemorativo.

Marta Sánchez no solo sigue vigente, sino que atraviesa un momento de buena actividad profesional, respaldado por una gira que celebra cuatro décadas de carrera.

Paula Cabanas, fruto del matrimonio entre Marta Sánchez y el publicista Jesús Cabanas, se encargará de que su madre luzca perfecta en cada una de estas actuaciones. La joven trabaja activamente como estilista y asesora de imagen de su madre, encargándose del vestuario y los looks de Marta para eventos públicos, conciertos y sesiones fotográficas.