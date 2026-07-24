La inquietante ola de incendios que asola España se sitúa en un punto crítico en la Comunidad de Madrid, alcanzando de lleno el entorno más personal de Tamara Falcó (44 años).

La marquesa de Griñón ha lanzado un emotivo mensaje a través de sus redes sociales para alertar sobre la cercanía del fuego a El Rincón, la emblemática finca familiar con más de 120 hectáreas que heredó de su padre, el desaparecido Carlos Falcó, ubicada en Aldea del Fresno, una de las zonas más castigadas por las llamas.

Tamara Falcó, en alerta por los incendios en Madrid: "El fuego ha llegado a El Alberche, donde está nuestra casa de El Rincón"

Un incendio sin precedentes

La situación en la región madrileña es de máxima emergencia. Las autoridades autonómicas han ordenado el desalojo de ocho municipios por el avance incontrolable de las llamas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido tajante al valorar la gravedad de la catástrofe.

"Es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid y nuestra prioridad es salvar vidas", ha declarado.

Ante la gravedad de la situación, y consciente del avance del fuego hacia la zona del Alberche, donde se asienta la finca palaciega de El Rincón, Tamara Falcó ha querido dirigirse a sus seguidores visiblemente preocupada para informar de la situación de primera mano.

"Bueno, como ya sabéis ha habido muchísimos fuegos por toda España y ahora han llegado a la Comunidad de Madrid. Han llegado a la zona del Alberche, que es donde está nuestra casa de El Rincón", ha comenzado explicando en su vídeo.

Lejos de centrarse únicamente en el plano patrimonial, la aristócrata ha querido poner el foco en la tragedia humana y en la incansable labor de los equipos de extinción.

"Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo y de ayuda, pero sobre todo os pido que recéis por todos esos valientes que están combatiendo el fuego, por toda esa gente que... que ha tenido que dejar sus casas", ha recalcado.

"Cuento con vuestras oraciones"

Por el momento, y aunque las llamas cercan la comarca, el palacio de la familia Falcó no ha sufrido daños directos, si bien la angustia se mantiene debido a la inestabilidad de las condiciones meteorológicas.

"Gracias a Dios os puedo decir que por ahora no ha afectado a El Rincón, así que cuento con vuestras oraciones también para que siga siendo el caso, porque todo esto depende del viento", expresaba con cautela.

Tamara ha cerrado su alocución mandando una muestra de cariño a los miles de damnificados por esta tragedia ambiental y humana.

"Bueno, sin... sin mucho más, os... os mando un beso muy fuerte a todas y a todos y... estamos en contacto por aquí. Un beso, adiós", concluye.

Tamara Falcó pide oraciones a sus seguidores para los incendios que asolan Madrid y Ávila. @tamara_falco

La hija de Isabel Preysler (76) ha compartido también una oración para ayudar a quienes puedan estar sufriendo las consecuencias de la quema.

"Señor, ponemos en Tus manos a todas las personas afectadas por los incendios que están azotando España. Consuela a quienes han perdido sus hogares, sus bienes y tanto esfuerzo de toda una vida, y dales fuerza para seguir adelante, dice.

"Protege a todos los que luchan sin descanso contra el fuego: bomberos, brigadas forestales, la UME, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de emergencia y voluntarios. Guárdalos bajo Tu amparo y dales la fortaleza y la prudencia que necesitan", añade en su súplica, compartida a través de Stories.

Por último, reza: "Te pedimos que las llamas se extingan pronto, que la lluvia llegue a nuestros campos y bosques, y que, incluso en medio de esta tragedia, nunca perdamos la esperanza".

Según ha confirmado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, la cifra total afectados entre evacuados y confinados asciende ya a 45.000 personas.

En concreto, la última actualización oficial cifra en cerca de 25.000 los vecinos evacuados de sus viviendas y alrededor de 20.000 los confinados preventivamente para evitar riesgos con la inhalación de humo.

La catástrofe amenaza además con agravarse, ya que desde el Gobierno se ha advertido del peligro inminente de que los incendios activos en Ávila y Madrid terminen uniéndose en un único e ingobernable frente.