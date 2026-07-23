Kiko Rivera: "He vuelto a sufrir un ictus, esta vez ha sido un poco más fuerte y han quedado secuelas. He vivido bajo presión"

El DJ e influencer Kiko Rivera (39 años) ha encendido las alarmas sobre su estado de salud tras publicar un contundente comunicado en sus redes sociales.

En el escrito, el hijo de Isabel Pantoja revela que ha vuelto a sufrir un accidente cerebrovascular, un episodio que califica como más grave que el anterior y que le ha llevado a tomar decisiones drásticas respecto a su vida pública y personal, como la cancelación total de su gira de conciertos verano.

Según explica el propio DJ, este segundo ictus ha sido un impacto significativo en su recuperación y bienestar diario, señalando a la sobreexposición pública como uno de los factores determinantes.

"He vuelto a sufrir un ictus. Esta vez ha sido un poco más fuerte. Probablemente el estrés ha tenido mucho que ver. Llevo demasiado tiempo viviendo bajo una presión mediática constante, con mi nombre presente cada día en televisiones, redes sociales y titulares", confiesa Rivera.

"A partir de hoy voy a priorizarme"

A pesar de la gravedad del suceso, transmite un mensaje de optimismo sobre su pronóstico, afirmando que afortunadamente se encuentra bien, aunque afronta un proceso de recuperación por delante.

“Han quedado algunas pequeñas secuelas que, si Dios quiere, con el tiempo, la rehabilitación y mucho trabajo terminarán desapareciendo. La vida vuelve a darme una oportunidad. Y esta vez no pienso desaprovecharla”, asegura.

El comunicado supone también un punto de inflexión en la postura de Kiko Rivera ante los medios de comunicación y el ritmo de vida que llevaba hasta el momento. Consciente del riesgo que supone para su vida no reducir el nivel de exigencia, el DJ ha anunciado un firme cambio de prioridades.

"He intentado cuidar mi salud y seguir adelante, pero llega un momento en el que uno también necesita paz para vivir", señala.

"A partir de hoy voy a priorizarme. Mi tranquilidad, mi familia y mi recuperación están por encima de todo. Ha llegado el momento de poner límites y de priorizar mi bienestar por encima de todo. No voy a seguir soportando situaciones que ponen en riesgo mi salud. Es momento de cambiar muchas cosas", expresa.

Kiko Rivera GTRES GTRES

"Ahora toca recuperarme"

En otro de los apartados más directos del texto, Kiko ha querido blindar su privacidad y la de su entorno, pidiendo cautela al público y a los medios ante posibles especulaciones o filtraciones no autorizadas.

Asimismo, subraya que toda la información sobre su estado saldrá únicamente de él, su familia o su pareja, Lola García, quienes son los únicos con acceso a los datos médicos reales.

"Lamentablemente, he comprobado que hay personas que hablan más de la cuenta, por lo que os pido que no deis credibilidad a nada que no proceda de esas fuentes", dice en su escrito.

El mensaje concluye con un mensaje de gratitud hacia sus seguidores y la promesa de regresar una vez que se encuentre plenamente recuperado: "Ahora solo toca recuperarme. Nos volveremos a ver pronto. Gracias por vuestro respeto, vuestro cariño y por estar siempre ahí".

Kiko Rivera en la entrevista de '¡De Viernes!'. Mediaset Telecinco

Los problemas de salud de Kiko Rivera

En los últimos años, Kiko Rivera ha atravesado un delicado historial médico marcado por diversos problemas de salud de gravedad.

Uno de los más recurrentes han sido sus ataques de gota, una dolencia crónica que padece desde hace tiempo y que en múltiples ocasiones le ha provocado inflamaciones agudas en las articulaciones e intensos dolores que limitaban su movilidad.

A ello se le suman el diagnóstico de diabetes y problemas digestivos derivados de intervenciones pasadas, como la banda gástrica que se le retiró en 2021 tras sufrir complicaciones intestinales.

Los sustos más graves relacionados con su salud cardiovascular comenzaron en octubre de 2022, cuando sufrió un primer ictus que obligó a su ingreso de urgencia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Aunque entonces logró recuperarse de aquel episodio sin grandes secuelas permanentes, apenas un año después, en julio de 2023, tuvo que volver a ser intervenido quirúrgicamente para someterse a un cateterismo cardíaco debido a una afección en el corazón.

Ahora, este segundo ictus, de mayor intensidad que el primero, vuelve a despertar preocupación sobre su estado.

El DJ, que achaca este episodio al elevado nivel de presión mediática a la que está sometido, afrontará en las próximas semanas un proceso de rehabilitación para tratar los daños derivados de este nuevo revés.