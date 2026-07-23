La baronesa Thyssen, tres meses después de su ingreso: atraca su velero Mata Mua en Sant Feliú y lo alquila por 50.000 euros

El estado de salud de la baronesa Thyssen (83 años) tres meses después de su ingreso por una fuerte neumonía es toda una incógnita. Desde que recibiera el alta, las noticias sobre su evolución llegan a cuentagotas.

Son pocas las personas o amigos que tienen vía directa con ella y tanto su hijo Borja (46) como sus hermanas, Carmen (20) y Sabina (20), han optado por el silencio.

Lo poco que se sabe es que Tita Cervera está recluida en su casa de la Costa Brava donde se encuentra recuperándose, bajo supervisión médica. No ha salido de allí, al menos que se sepa.

Tita Cervera en su barco. Gtres

No acudió hace unos días a la reunión de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, que se celebró en Madrid. Un acto muy importante en el que se esperaba su asistencia. De hecho, tampoco asistió su hijo en su nombre ni su sobrino, que son las dos personas que suelen hacerlo cuando ella no puede.

Parece que el verano lo pasará en su finca en Sant Feliu de Guíxols, pero serán unos meses inusuales. No saldrá a navegar en el Mata Mua, su imponente velero, como es habitual en los meses estivales.

Si a principios de verano la embarcación se encontraba atracada en el puerto de Barcelona, ahora ya ha llegado a Gerona. Como ha podido averiguar EL ESPAÑOL, el barco fondea en el puerto de San Feliu desde el pasado 16 de julio.

Ese día, de hecho, el velero salió a navegar durante tres horas según su hoja de ruta, pero no hay ninguna constancia ni de que Tita ni ninguno de sus hijos fueran a bordo. Desde entonces ha pasado casi una semana y el Mata Mua no se ha vuelto a mover.

Velero de Tita Cervera. Barcelona Boat Rent

Está disponible para alquilar en portales especializados de alquiler de yates porque como ya dijo su dueña cuando ella no lo usa lo pone para rentar. El precio para disponer del Mata Mua durante una semana y poder surcar las aguas del Mar Mediterráneo es de 50.000 euros. Si por el contrario solo se quiere alquilar un día el coste es de 8.300 euros.

El alquiler es gestionado por una tripulación de seis personas, incluido el capitán. Ellos se encargan de que el cliente tenga una experiencia relajada y agradable con todas las necesidades atendidas mientras se está a bordo.

En el anuncio se especifica que los seis tripulantes tienen sus propios cuartos de tripulación separados, lo que permite a los huéspedes disfrutar de mayores niveles de privacidad.

Alojamiento de lujo

El velero Mata Mua, anteriormente conocido como Jasali, fue construido por el astillero Scheepswerf Friesland y entregado a su propietario en 1993. Décadas más tarde, en 2017, la embarcación fue objeto de una importante remodelación que actualizó tanto sus prestaciones como su diseño.

El exterior del yate lleva la firma del prestigioso estudio Diana Yacht Design, responsable de su elegante y atemporal estética.

Suite principal del Mata Mua. Alquiler de yates en Ibiza

Con una eslora de 38,5 metros (126 pies), el barco cuenta con un casco de acero y está propulsado por un motor MAN Marine Diesel de 900 caballos de potencia. Gracias a ello, alcanza una velocidad de crucero de 10 nudos y puede llegar a una velocidad máxima de 12 nudos.

Puede alojar cómodamente hasta nueve huéspedes chárter en cuatro suites. Estas 'habitaciones' disponen de cama queen size y baño privado.

El interior tiene también un acogedor salón al lado de la zona de comedor principal. Su espacioso interior conduce a un exterior igualmente de grande, con un fly-bridge con solárium que es una zona ideal para el ocio.

En la cubierta, cuenta con amplias zonas para los invitados, con un comedor exterior, equipado con una gran mesa. Además, las comodidades a bordo incluyen aire acondicionado, plataforma de baño, sombrillas, tumbonas y conexión inalámbrica a internet.

Dispone también de equipo de buceo y de snorkel; y de todo un catálogo de juguetes de agua como esquís acuáticos, tablas, rosquilla y hasta un bote banana.

Cubierta exterior del velero. Alquiler de yates en Ibiza.

El nombre Mata Mua proviene del famoso cuadro del pintor postimpresionista Paul Gauguin, una de las obras más emblemáticas de la colección Thyssen-Bornemisza. En tahitiano (o maohí, la lengua originaria de Tahití, donde Gauguin se refugió), Mata Mua significa 'Érase una vez'.