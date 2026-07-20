Julián, presunto hijo de Manolo Escobar: "He sido víctima de una organización criminal que me robó su testamento"

El gran dolor en la vida de Manolo Escobar, durante sus primeros 20 años de matrimonio con Anita Marx, fue la imposibilidad de tener hijos de forma biológica.

Lo intentaron durante mucho tiempo, pero tras dos décadas de espera y tratamientos sin éxito, decidieron recurrir a la adopción.

En 1978, llegó a sus vidas su única hija: Vanessa. Una niña que fue adoptada con apenas unos días de nacida. Para el mítico intérprete de Mi carro o Y viva España, Vanessa se convirtió en el centro de su universo. Hasta le dedicó una de sus canciones más famosas, Mi pequeña flor.

Lo que, probablemente, nunca imaginó el cantante es que, en 2023, diez años después de su muerte, un hombre llamado Julián Montiel Peña saldría a la palestra reclamando ser su hijo legítimo.

EL ESPAÑOL ha hablado con él sobre la reclamación en la que lleva tres años inmerso: demostrar que es el hijo legítimo del almeriense.

Por sus venas, dice, corre la estirpe del almeriense. "Él está en mi sangre, en mi ADN, en mi cerebro. Manolo Escobar vive en mí", señala, rotundo.

Giro de 180 grados en la lucha de Julián, el hombre que dice ser hijo de Manolo Escobar, y un detalle clave que lo cambia todo Montaje de El Español.

Julián está convencido de que Manolo Escobar intuyó que había tenido un vástago "y seguramente dejó algo", -en alusión a su herencia-, "por si yo aparecía".

Sin embargo, a lo largo de este periodo, se ha topado con no pocos obstáculos. El más importante: no ha conseguido aún restos biológicos del cantante.

Por si fuera poco, asegura haber sido víctima de una estafa: "He sido víctima de una organización criminal que se coordinó para robarme el testamento de Manolo Escobar".

Asegura que la supuesta banda organizada lo ha dejado sin nada. Sin dinero, sin medios, y sin techo.

EL ESPAÑOL. ¿Cómo y cuándo empezaron sus sospechas de que es hijo de Manolo Escobar?

Esto viene de siempre. En mi casa, el ambiente siempre giró en torno a Manolo Escobar. Y siempre me han dicho que me parezco a él. Mi madre, ya desde chiquitín, me ponía sus canciones. Me decía que a ver si cantaba como él y me pedía que cantara, "a ver si cantas como él".

Ya con 10 años me contó todo. La prima de mi madre trabajaba en casa de Manolo Escobar. La hija de la prima de mi madre me dijo que cuando tenía dos meses de vida estuve en brazos de Manolo Escobar, en el chalé que tenían.

Manolo le dio 10.000 pesetas a mi madre para que comprara un carrito o una cuna. Ella me dijo: "No sé cómo no descubriste antes que eres hijo de Manolo Escobar". Bastante que lo he sacado yo por mi cuenta con las pistas que me dio la vida.

Julián (izquierda) posible hijo de Manolo Escobar (derecha) Montaje de El Español.

Han pasado ya tres años desde que saliera a la luz que usted reclama ser hijo de Manolo Escobar. A día de hoy, ¿en qué punto está su demanda?

Yo nunca dejé de luchar. Desde el pasado mes de marzo hay una causa penal en marcha en el juzgado de la ciudad de la justicia en las Palmas de Gran Canaria.

Ahora se ha iniciado el proceso deontológico por parte del Colegio de Abogados contra el abogado cabecilla de todas las personas que hay en un poder notarial que me hicieron firmar engañado.

¿A qué causa y a qué poder notarial se refiere?

Puse una denuncia porque firmé un poder notarial amplísimo a una organización que podían hacer y deshacer lo que quisieran en mi nombre. Y estaban haciendo de las suyas a mis espaldas. Son nueve personas en total. Nueve, más su apoderado.

Julián Montiel asegura ser hijo de Manolo Escobar. Cedida.

Esta organización, ¿qué ha hecho contra usted?

El 16 de septiembre de 2024, yo firmé un poder notarial a favor de un grupo de personas. Con ese documento les daba el poder de solicitar el testamento de Manolo Escobar, que lo tenían en Madrid, en Alcobendas. Un notario custodiaba el testamento de 1995.

A estas personas les entregaron el testamento, pero me engañaron. Tiempo después, el 16 de noviembre de ese año, firmé un papel en blanco, engañado.

Me dijeron que tenía que poner una firma en un papel en blanco para validar el poder notarial. Entonces, con ese papel en blanco con mi firma aceptaron la herencia. Ahora tienen mi huella genética y el informe manipulado.

Julián Montiel. E.E

¿Quiénes son estas personas?

Son varios. El cabecilla es un abogado de Las Palmas. También hay un matrimonio: él es árabe y ella es asturiana. Los conocí a través de TikTok, en agosto de 2024.

Ella decía ser fan de Manolo Escobar, y me dijo que me quería ayudar. Ella tenía una inmobiliaria y podía ver el registro de la propiedad. Me ayudó a descubrir un montón de cosas de propiedades. Me fue dando muchas pruebas. Ahora están huidos por África.

En 2025 me dieron alojamiento. Me trajeron aquí, a Las Palmas de Gran Canaria, desde Mallorca. Me dijeron: "Vente para acá porque ahí en Mallorca estás en peligro. Vente para acá, que nadie sabe que estás aquí". Lo que querían era tenerme neutralizado.

Me dijeron que estaban en contacto con Gabriel [Gabriel García Mármol es el sobrino, ahijado y mánager de Manolo Escobar], y que estaban investigando cosas.

Montaje hecho por Julián de él y Manolo Escobar. Redes sociales.

Llegó un momento en el que me dieron a elegir entre el 50 % de todo o a la calle, porque se ve que estaban pactando con la parte de Vanessa [la hija de Manolo Escobar] y Gabriel. Yo les dije que no, que yo no les daba el 50 %. Y me fui a la calle.

Me quedé en la calle. He estado en situación precaria, pero aun así lo he sacado todo.

Me dieron un abogado experto en organizaciones criminales. Cuando los denuncié me bloquearon la línea telefónica. Saltaron las alarmas porque tenían antecedentes: operaban siempre de la misma manera. Se vio que era una organización criminal y por eso, el pasado marzo, pasó por la vía penal.

Ahora están todos huidos de España. No sé dónde andarán o si los han pillado ya. Como hay secreto de sumario, no me dicen nada.

Manolo Escobar y su mujer, Anita Marx Schiffer. GTRES

Habla de un líder de una supuesta banda organizada...

El abogado este es el cabecilla. Es el que pidió el testamento y organizó lo de la firma en el papel en blanco. También organizó una prueba de paternidad en julio del 2025 con mi padre legal.

Porque usted tuvo un padre legal... Hábleme de él.

Tengo un padre, el de toda la vida. Tiene 81 años. Yo viví un infierno a manos de este señor porque no era su hijo.

Estas personas me dijeron que en una prueba de paternidad con mi padre legal había salido, en un 99,99%, que él era mi padre biológico. Yo me quedé extrañado. Pensé: 'No puede ser, si hay testigos de que mi madre y Manolo Escobar se veían'.

Manolo Escobar, con la entonces Ministra de Sanidad, Ana Mató, tras recibir el premio Senda Mayor Activo, en 2012. GTRES

Después de aquello, me dijeron: "Ahora pon un escrito diciendo que renuncias a seguir, que pides perdón por el daño que has hecho y que ya dejas el asunto".

Según me contó esta chica, en la cuenta bancaria de mi padre legal había cerca de 90 millones de euros. Después de todo esto, mi padre legal replegó alas. Después de toda una vida en Mallorca, lo vendió todo y se largó de España.

No sé qué hizo con el dinero. Creo que lo puso a nombre de una alemana que conoció para irse a Alemania, según me dijo esta mujer.

Manolo Escobar, en una imagen de archivo. GTRES Europa Press

Si se ha determinado que su padre biológico es su padre al 99,99 %, queda descartado, por tanto, que usted sea hijo de Manolo Escobar.

No, porque eso no lo ha determinado una sentencia. Eso lo hicieron para engañarme. Ellos ya se habían hecho con el testamento, pero me querían tranquilo. Luego detectamos manipulación en todo. Se ha visto que informe genético con cadena de custodia fue manipulado. Ya aceptaron la denuncia la Policía Nacional.

Habría sido más fácil hacerme desaparecer, pero se ve que me necesitaban vivo... y engañado.

¿Cómo supo usted que el fallo de la prueba genética fue manipulado?

Yo disponía de mi huella genética gracias a que Fernando Osuna, mi antiguo abogado, hizo que me la hiciese en 2023 para poder cotejar los datos. Así descubrí los fallos y la manipulación de ese informe genético en el que, incluso, me convierten en mujer.

¿Qué hicieron con el papel en blanco?

A mí me ocultaron todo. Usaron ese papel para la aceptación de herencia a favor de otros, de terceros. Quedaba como que renunciaba a ser reconocido, y me dejaron fuera.

¿Qué piensa hacer ahora ante este panorama?

Aunque yo ahora deje el asunto, Vanessa si quiere ahora denunciarme... Por mucho que lo deje y pida perdón, si van a ir a por mí, van a ir a por mí.

Montaje hecho por Julián de él (izquierda) y Manolo Escobar (derecha). E.E

¿Por qué Fernando Osuna ya no es su abogado?

Me tenía aparcado y aburrido. Osuna me dijo que iba a poner la denuncia en octubre o noviembre de 2023.

Cuando le pregunté: 'Oye, ¿cuándo van a aceptar a trámite la la demanda de paternidad?", me saltó diciendo: "Es muy necesario un detective. Pide un préstamo familiar, o a quien sea, porque es muy importante conseguir el ADN". Él sabía que yo no tenía dinero.

¿Alguna vez usted ha intentado conseguir el ADN de Manolo Escobar?

No, al final todos me han engañado para que lo dejase. Cuando la organización se hizo con el papel en blanco para la aceptación de la herencia, cambiaron de tercio diciendo que el notario de Madrid había dicho que no iba a entregar un testamento a menos que lo ordenara un juez.

Manolo Escobar GTRES Gtres

¿Por qué está empeñado en conseguir ese testamento?

Si la cosa está en marcha en el juzgado es porque estoy en el testamento. Y mi padre ha quedado descartado con una prueba de paternidad que intentaron hacerme creer, y gracias a eso pude averiguar que no es mi padre.

¿Ha tenido contacto alguna vez con Vanessa, la hija de Manolo Escobar?

Ella nunca ha querido hablar conmigo. Ella dijo en televisión que yo le daba vergüenza ajena. Dijo también que por qué no me esperaba primero a descartar a mi padre biológico. Bueno, pues ahora ha quedado descartado.

¿Y ha contactado alguna vez con Serafín, el hermano de Manolo Escobar?

Lo he intentado con todo... Sí he estado en contacto con algunos familiares de Manolo Escobar que saben la verdad.

Manolo Escobar, en una imagen de archivo. GTRES

¿Cuál es su verdadera motivación con todo esto?

Yo lo que quiero es hacer justicia. No quiero ni el dinero ni la fama. Y que paguen los que han hecho lo que han hecho. También quiero hacer justicia por lo que le hicieron a Manolo: han hecho creer a toda España que él era un pobre desgraciado que murió en la miseria. ¿Eso quién se lo cree?

¿A qué se dedica usted a día de hoy, Julián?

He vivido una situación precaria. He estado en manos de Asuntos Sociales cuando elegí quedarme en la calle. Me quedé sin nada. Y gracias al Ayuntamiento de Las Palmas me dieron una habitación. Gracias a Cáritas, he estado comiendo.

Tenía unas deudas que he estado pagando. Me he quedado a cero. Ahora estoy buscando una habitación a ver si tengo suerte antes de agosto. Y si no, pues me voy a ver con dinero y en la calle. Está la tarea difícil.