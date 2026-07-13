De un hotel de 1.900 euros la noche a un vestido de ensueño: todos los detalles de la preboda de Nieves Álvarez

París ha sido mucho más que el telón de fondo de la historia de amor de Nieves Álvarez (52 años) y Bill Saad (57). La ciudad en la que la modelo española ha desarrollado buena parte de su carrera profesional se ha convertido también en el lugar elegido para celebrar uno de los momentos más importantes de su vida.

Después de meses de preparativos y de mantener todos los detalles bajo el más absoluto secreto, la presentadora de Flash Moda ha dado el "sí, quiero" al empresario libanés en un enlace que ha reunido a familiares y amigos en un ambiente muy discreto.

Sin embargo, la boda no ha sido el único acontecimiento del fin de semana. La pareja quiso dar la bienvenida a sus invitados con una espectacular preboda celebrada en uno de los hoteles más emblemáticos de la capital francesa.

El exclusivo Plaza Athénée, situado en la prestigiosa avenida Montaigne y con vistas privilegiadas a la Torre Eiffel, fue el escenario elegido para reunir a cerca de 180 invitados en una velada previa al gran día.

Un encuentro pensado para disfrutar con calma de familiares y amigos antes de la ceremonia y que estuvo envuelto en un estricto dispositivo de privacidad. Un alojamiento que resulta ser de los más lujosos de la zona, con un precio medio por habitación, de 1.900 euros.

Nieves Álvarez con unos amigos durante su preboda. Gtres

La discreción ha sido, precisamente, una de las señas de identidad de este enlace. Pese a tratarse de una de las bodas más esperadas del año en el mundo de la moda y la sociedad, Nieves Álvarez y Bill Saad han conseguido mantener alejados los focos durante todo el proceso.

Incluso muchos de los asistentes desconocían algunos de los detalles de la celebración hasta pocas horas antes de que comenzara.

La pareja no ha compartido muchas fotografías sobre el enlace. Sin embargo, gracias a los amigos de la pareja se han podido confirmar algunos de los detalles que marcaron la preboda de la presentadora.

Nieves eligió un diseño de color rojo con doble textura que le sentaba espectacular. Un diseño con corte de sirena y escote redondeado que le permitía bailar y moverse con libertad.

Una fiesta más informal que sirvió como antesala para lo que sería la gran ceremonia en París.

Boda civil a 30km de París

El enlace civil y el posterior banquete se celebraron en un château del siglo XVIII situado a unos 30 kilómetros de París, un enclave de cuento que puso el broche de oro a un fin de semana repleto de emociones.

Todo estuvo cuidadosamente organizado para preservar la intimidad de los novios y de sus invitados, que pudieron disfrutar de una celebración alejada de la exposición mediática habitual en este tipo de acontecimientos.

Aunque esta ha sido la gran celebración pública del matrimonio, la pareja ya había formalizado su unión semanas antes.

Nieve Álvarez en una imagen de redes sociales. Gtres

El pasado 12 de junio, Nieves Álvarez y Bill Saad protagonizaron una íntima ceremonia religiosa de rito ortodoxo en la catedral griega de Saint-Étienne de París, acompañados únicamente por su círculo más cercano.

Un acto mucho más reducido en el que la modelo lució un sofisticado diseño firmado por Stéphane Rolland, uno de sus grandes amigos y uno de los nombres más importantes de la alta costura francesa.

No resulta casual que París haya sido el lugar escogido para dar este importante paso. La capital francesa ha acompañado a Nieves Álvarez durante décadas de trayectoria profesional y guarda algunos de los recuerdos más importantes de su carrera sobre las pasarelas internacionales.

Allí ha desfilado para las principales firmas de lujo y ha consolidado una estrecha relación con algunos de los diseñadores más influyentes del mundo de la moda.

Su historia con Bill Saad comenzó hace cuatro años y, desde entonces, ambos han optado por vivir su relación lejos del foco mediático.

Esa misma filosofía ha estado presente durante toda la organización de su boda, donde la elegancia ha ido siempre de la mano de la discreción.

Con esta celebración, Nieves Álvarez inicia una nueva etapa tanto personal como familiar.

Lo hace rodeada del cariño de los suyos y en la ciudad que tantas alegrías le ha dado a lo largo de su vida, convirtiendo París, una vez más, en el escenario de uno de los capítulos más especiales de su historia.