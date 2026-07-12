Muere Felisa, la madre de los hermanos Moro: matriarca de la Ribera del Duero y el alma detrás de la bodega Emilio Moro

El corazón de la Ribera del Duero late hoy con una profunda tristeza. Felisa Espinosa, la carismática matriarca de la familia Moro y pilar fundamental en la historia de las prestigiosas Bodegas Emilio Moro, ha fallecido.

La noticia ha sido confirmada por la propia familia a través de un emotivo comunicado en el perfil oficial de Instagram de la bodega, donde hijos y nietos han despedido a la que definen como una "mujer inmensa" y "la mejor abuelita del mundo".

Con su partida, se apaga una de las últimas voces que custodiaban los orígenes más puros de la tradición vinícola de Pesquera de Duero, dejando un vacío inmenso pero un legado inquebrantable de arraigo, esfuerzo y amor por la tierra.

El alma castellana tras el viñedo

"Hoy el cielo brilla más fuerte que nunca", arranca la conmovedora nota firmada por la familia.

El clan Moro encuentra el consuelo imaginando que, "allí arriba", Felisa ya descansa en paz y se ha reencontrado con su inseparable esposo, el recordado viticultor Emilio Moro.

"Aunque aquí nos queda un silencio enorme, nos consuela imaginaros juntos de nuevo", expresan con delicada sensibilidad.

Felisa Espinosa encarnaba a la perfección esa identidad castellana tan noble como el propio terruño: firme, directa, auténtica y llena de verdad. Una mujer trabajadora y valiente que vivió la evolución de la bodega familiar en primera línea, siempre pendiente del esfuerzo diario en el viñedo y de mantener unida a una saga que hoy es referente internacional.

Su arrolladora personalidad y su característico sentido del humor dejaban una huella imborrable en cualquiera que tuviera la oportunidad de sentarse a su lado.

"Cuánto nos hemos reído contigo, Feli. Con tus gestos, tus expresiones y esa manera tan tuya de decir las cosas sin rodeos", recuerda con cariño el comunicado de las bodegas, destacando cómo su generosidad y su empeño por cuidar de los suyos se mantuvieron intactos "incluso cuando las fuerzas empezaban a fallar".

Felisa no solo era el motor afectivo de la casa; era la memoria viva de la empresa, una mujer que disfrutaba compartiendo recuerdos con los trabajadores y que siempre quería saber, con orgullo humilde, si los tintos de la familia seguían gustando por el mundo.

Los hermanos Moro despiden a su madre, Felisa Espinosa. @bodegasemiliomoro

"Ya era hora": La historia detrás de una etiqueta mítica

"Ya era hora de que os acordarais de vuestra madre". Esa fue la genial y espontánea respuesta, cargada de carácter y emoción, que Felisa espetó a sus hijos el día que la familia le presentó un nuevo vino bautizado en su honor.

Aquella frase, que hoy los Moro rememoran entre lágrimas y sonrisas, define a la perfección la esencia de una mujer irrepetible.

A raíz de ese momento, ‘La Felisa’ pasó a convertirse en una de las referencias más singulares y deseadas de Bodegas Emilio Moro.

Los hermanos Moro han anunciado la muerte de su madre en las redes sociales. @bodegasemiliomoro

Lanzado originalmente en la añada de 2016, este tinto nació no solo como el primer vino 100% ecológico, vegano y libre de sulfitos añadidos de la casa, sino como un homenaje explícito a los vinos de antes: un Tempranillo puro, primario y rústico que buscaba embotellar los recuerdos de juventud de la tercera generación, cuando Emilio y Felisa elaboraban el vino de manera tradicional.

Desde hoy, esa botella adquiere una trascendencia aún mayor. "‘La Felisa’ nunca ha sido solo un vino. Es un homenaje a tu historia y, desde hoy, también la forma de seguir llevándote con nosotros por todo el mundo", reza la despedida de la familia.

Los hermanos Moro han prometido honrar su última voluntad quedándose con sus grandes virtudes: su fe, su arrolladora fuerza castellana y una lección de vida eterna que hoy resuena con fuerza en los páramos de la Ribera del Duero: que lo verdaderamente importante siempre empieza en casa.