Eva Cobo, 15 años después de la muerte de su hija con Toni Cantó: "No se supera. Estuve muy mal y sigo con medicación"

La vida de Eva Cobo (59 años) se quebró por completo el día que su hija mayor, Carlota, fruto de su relación con el actor y político Toni Cantó (61), falleció con apenas 18 años en un trágico accidente de tráfico.

Aquel fatídico suceso marcó un antes y un después en la vida de la que fuera una de las actrices más populares de nuestro país en las décadas de los 80 y los 90.

Alejada del foco mediático y retirada de la interpretación desde hace más de 25 años, Cobo ha reaparecido públicamente para sincerarse a corazón abierto sobre la tragedia que arrastra desde el 29 de enero de 2011.

Ese día, su hija Carlota perdió la vida en Barcelona al chocar el vehículo en el que viajaba contra otro que circulaba en sentido contrario y cuyo conductor iba borracho. En la brutal colisión también falleció en el acto el amigo que la acompañaba, Javier, sobrino del político Xavier Trías.

Regreso a la gran pantalla

Quince años después de tan nefasta pérdida, y aunque reconoce que un dolor así "no se supera, sino que se aprende a vivir con ello", la intérprete ha decidido dar un paso al frente y retomar su carrera artística.

Eva Cobo se ha puesto de nuevo frente a las cámaras en El desvío, un thriller psicológico ambientado en el Camino de Santiago. En este proyecto, dirigido por Martín D. Guevara, comparte cartel con nombres como José Manuel Lorenzo, Irene Esser, David Amor y Manuel Loureiro.

Con motivo de la promoción de este cortometraje que supone su esperado regreso al cine, la actriz se sentó el pasado miércoles, 8 de julio, en el plató del programa Y ahora Sonsoles.

Allí, visiblemente emocionada, revivió los desgarradores momentos que rodearon la muerte de su hija mayor.

"Carlota estaba estudiando en la universidad, en Barcelona, y yo estaba entonces viviendo en La Coruña. Cinco días antes de que ocurriera, sentí una necesidad enorme de verla. Me fui al aeropuerto sin billete a coger el primer vuelo", rememoró la actriz.

Su poderosa intuición le permitió pasar unos valiosos días con la joven justo antes del desenlace. "Estuve con ella cuatro días, hasta el jueves que me tenía que volver. Lo último que me dijo fue: 'mami, te quiero mucho'", desveló.

"Fui incapaz de cambiar la habitación"

La peor de las pesadillas se materializó apenas dos días después, el sábado a primera hora de la mañana.

"Me llamaron a la puerta de casa y había dos señores vestidos de paisano. Me enseñaron una placa, era la policía. Me dijeron que querían hablar tranquilamente y me dieron la noticia", relató Cobo ante las cámaras.

La primera reacción de la actriz fue la negación: "Yo les dije que se habían equivocado, ellos insistieron. Cuando dijeron la palabra que no quieres oír, que es tanatorio, ahí es cuando se cae todo".

Tras el durísimo golpe, la actriz se vio incapaz de continuar con su rutina en Galicia y tomó la drástica decisión de mudarse a Londres con sus otros dos hijos.

"Fue una necesidad de cambio, de no tener recuerdos. Fui incapaz de cambiar la habitación, de tirar las cosas, y entonces lo que hice fue irme", explicó sobre su doloroso duelo.

Eva Cobo, con sus hijos Alejandro Akerman y Carlota Cantó, en Barcelona, en 1999. GTRES

Las secuelas de su pérdida

A día de hoy, el duelo sigue siendo diario y complejo. Eva Cobo no se esconde al hablar de la salud mental y de las secuelas que arrastra desde que perdió a su primogénita.

"Todos los días te acuerdas de ella, la recuerdas de toda manera. Al principio te proteges pensando que está en la universidad, que está de viaje... Pero poco a poco tienes que ir asumiendo lo que ha ocurrido y coges una depresión, una depresión enorme. Yo estuve muy mal y sigo con medicación".

A pesar del profundo dolor, la actriz encontró los motivos para seguir adelante. "Tengo dos hijos sanos y otra que me cuida", afirmó conteniendo las lágrimas.

A lo largo de todo este tiempo, su verdadera tabla de salvación han sido sus hijos menores, quienes "necesitaban una madre fuerte que funcionara como madre, que trabajara y fuera suficiente".

Finalmente, al ser preguntada sobre si esta pérdida sirvió para acercar posturas o buscar apoyo mutuo en el padre de Carlota, Eva Cobo reveló que la desgracia no sirvió para unirla a Toni Cantó. Ambos llevan años sin mantener ningún tipo de relación.