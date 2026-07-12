Chenoa (51): "No hago deporte ni voy al gimnasio, pero me cuido para estar fuerte y atarme los zapatos cuando sea viejita"

Chenoa, en la presentación de la tercera temporada del concurso que presenta en TVE, 'The floor'. Europa Press.

Chenoa (51 años) está imparable. Y más guapa que nunca. Con un espectacular traje sastre blanco combinado con un cropped top que dejaba a la vista su tonificado abdomen, la artista ha vuelto a acaparar todas las miradas.

Una reaparición que llega tras el enorme revuelo que causaron sus abdominales durante su reciente concierto en el Orgullo de Sevilla, donde emuló los estilismos de sus primeras giras.

En la presentación de la tercera temporada del concurso The Floor (TVE), la mallorquina se ha sincerado ante las cámaras de Europa Press sobre el gran momento que atraviesa, su filosofía de vida para mantenerse en forma sin pisar el gimnasio y su situación sentimental actual.

Chenoa, en una imagen de archivo. Jesús Umbría

El secreto de su físico

Al ser preguntada por el impacto que ha causado su excelente forma física en redes sociales, Chenoa le ha quitado hierro al asunto con naturalidad.

"Digo que no hago deporte porque yo no tengo entrenador, ni voy al gimnasio ni nada, pero sí es verdad que me cuido. Estar en un programa de tele son muchísimas horas y el cuerpo tiene que estar fuerte", ha explicado.

Sí reconoce que procura mantenerse, sobre todo, de cara a su salud en el futuro: "Para la edad también, para ser autónoma; para luego atarme un zapato cuando sea más viejita, que también me haré viejilla".

Su comentado concierto

Respecto al comentado concierto de Sevilla, donde sorprendió al quitarse la chaqueta y quedarse con la parte superior de un bikini sobre el escenario, la cantante recuerda que era un guiño al pasado.

"Hice un homenaje a mis dos primeras giras (2003-2004). Iba siempre en sujetador porque tenía mucho calor y era muy joven", ha explicado.

"Dije: 'Venga, me lo voy a quitar en plan En tu cruz me clavaste o Atrévete'. Tampoco pensé que el revuelo iba a ser de ese nivel. Para mí es natural. Tampoco salí en bragas ni nada de esas cosas", añadía.

Chenoa, cantante Jesús Umbría

Cero vacaciones

A las puertas de un verano intenso que combinará la televisión con 15 conciertos, Chenoa confiesa que no tendrá días de descanso, algo que lejos de pesarle, le apasiona.

"Amo lo que hago, para mí es un gran motor. Me han preguntado si tengo vacaciones y he dicho que no, pero es que no me importa, yo quiero trabajar, me gusta".

Tras más de dos décadas de trayectoria, no le preocupa que las nuevas generaciones la reconozcan ahora más por su faceta televisiva que por la musical: "El directo siempre me ha gustado, son 20 años de rock and roll, pero estar en la tele lo peleo a muerte".

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas GTRES

"Estoy en mi prime"

En el plano personal, tras su separación del médico Miguel Sánchez Encinas en noviembre de 2023, la artista asegura encontrarse en un momento de absoluta plenitud y paz mental.

"Estoy muy estable, muy tranquila. La edad proporciona cierto temple. Ya he vivido muchas vidas en una sola. He sido muy afortunada en vivir experiencias y amor", explica, antes de coronar su gran momento con una frase rotunda: "Totalmente. Estoy muy moderna últimamente, estoy en mi prime".

Tanta es su concentración en el trabajo que la presentadora admitió vivir un poco "desconectada" de la actualidad del corazón, al ser preguntada por el romance de su compañera de Operación Triunfo 1, Nuria Fergó.

"Cuando vengo a trabajar no traigo móviles. Estoy focus total. No tengo ni idea, mi amor, lo siento... pero me alegro de que todo el mundo se enamore y esté bien", ha respondido.

Para cerrar, y al ser cuestionada sobre si tiene ganas de volver a enamorarse, Chenoa zanjó con una sonrisa y su característico ingenio: "Yo estoy enamorada de otras cosas... Estoy enamorada de lo que hago. Esto lo hago con mucho amor".