Paz Vega emite un comunicado para aclarar su deuda con Hacienda: "Busco soluciones para regularizar mi situación"

Paz Vega (50 años) ha decidido dar un paso al frente tras convertirse, una vez más, en uno de los nombres más comentados de la crónica social y económica del país.

La publicación de la última lista de grandes morosos de la Agencia Tributaria desveló que la intérprete (bajo su nombre real, María Paz Campos Trigo) mantiene una deuda pendiente con el fisco que supera los 1,8 millones de euros.

Ante este revuelo mediático, que coincide en el tiempo con el fin de su matrimonio de 25 años con Orson Salazar, la actriz ha emitido un comunicado oficial para aclarar en qué punto se encuentra su regularización.

Paz Vega en los 39º Premios Goya. GTRES Gtres

El comunicado: un nuevo rumbo

En el texto remitido a los medios a través de su agencia de comunicación, Paz Vega destaca haber cambiado por completo de estrategia jurídica y económica, depositando su confianza en un nuevo equipo de asesoramiento profesional.

Según detalla la propia intérprete, el principal objetivo de estos meses ha sido atajar el problema de raíz: "Me alegra poder comunicar que, en estos últimos meses, he estado plenamente centrada en buscar soluciones para regularizar mi situación tributaria con la Hacienda Pública", dice.

Asimismo, detalla: "En fechas recientes se han dado pasos importantes que han permitido reducir de forma significativa la deuda pendiente".

Sus palabras llegan apenas unos días después de que la Agencia Tributaria hiciera pública la lista de grandes morosos correspondiente a 2025, en la que la intérprete vuelve a aparecer entre los contribuyentes con deudas superiores a los 600.000 euros.

Paz Vega GTRES Gtres

Según los datos facilitados por Hacienda, el listado se ha reducido hasta los 5.853 deudores y el importe total adeudado ha descendido un 4,4 %, situándose en 15.432 millones de euros.

Lejos de eludir la situación, la sevillana enfatiza que su prioridad absoluta es "cumplir íntegramente con las obligaciones tributarias que permanecen pendientes, con la mayor diligencia y en el menor plazo posible", afrontando el proceso "con responsabilidad y con la firme voluntad de encontrar una solución".

Finalmente, aprovecha las líneas para agradecer "profundamente el apoyo, el cariño y la confianza" de su entorno, ensalzando de igual manera la discreción con la que se ha tratado un asunto tan delicado a nivel institucional y personal.

Paz Vega y Orson Salazar, en 2024. GTRES GTRES

La ruptura con Orson Salazar

El conflicto fiscal de Paz Vega no puede entenderse de manera aislada a los profundos cambios en su vida privada.

Diversas informaciones del entorno periodístico apuntan a que los motivos de su separación de Orson Salazar están estrechamente ligados a graves desajustes financieros entre la pareja.

Salazar fue durante años el encargado de administrar la carrera y el patrimonio de la actriz. Sin embargo, la creación en 2023 de una sociedad patrimonial -gestionada por el propio Orson, su madre y su tía- marcó un punto de inflexión.

Al parecer, Vega se habría sentido "víctima" de la administración de dicha empresa, cuyos movimientos e ingresos acabaron derivando en las elevadas deudas que hoy recaen sobre el nombre de la intérprete.