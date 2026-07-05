Marina Rivers revela a sus 23 años que el tumor de su pecho ha crecido de 3 a 5 centímetros: "Me lo voy a tener que quitar"

La creadora de contenido Marina Rivers (23 años) ha querido abrirse con sus millones de seguidores para lanzar un importante y necesario mensaje sobre la salud preventiva.

A través de un video en sus redes sociales, la madrileña ha revelado que el tumor benigno que le detectaron en el pecho izquierdo hace un año ha aumentado considerablemente de tamaño, lo que ha llevado a los médicos a realizarle una biopsia para descartar cualquier complicación.

"No estaba segura de subir este vídeo, pero lo quiero contar por si a alguien le puede ayudar", comenzaba explicando la influencer, visiblemente calmada pero consciente de la relevancia de su testimonio.

"Me han hecho una biopsia"

Rivers ha confesado que, tras el diagnóstico inicial de un bulto benigno que en principio no presentaba problemas, cometió el error de retrasar las revisiones periódicas: "Postergué mucho el volver a revisármelo".

Al acudir finalmente a su última revisión médica, los profesionales sanitarios comprobaron que el nódulo ha aumentado su tamaño: "Me lo revisaron hace poco y se dieron cuenta que había crecido de 3 a 5 centímetros".

Según detalla la propia Marina, los médicos le han advertido de que el tamaño máximo recomendado para mantener este tipo de bultos bajo control sin necesidad de intervenir ronda los 3 centímetros. Al haber superado ese límite, el protocolo médico ha requerido la realización de una biopsia.

"Dado al crecimiento, me han hecho al final una biopsia para analizar el contenido del bulto y asegurarnos que el 100% sea un tumor benigno, pero ya os digo que tiene toda la pinta", ha explicado para tranquilizar a su comunidad, añadiendo que la intervención quirúrgica parece el escenario más probable: "Creo que sí que me lo voy a tener que quitar".

Marina Rivers Gtres

Un llamado a la autoexploración

A pesar del susto inicial y de haber experimentado molestias lógicas tras la prueba diagnóstica, que se realizó hace dos días, Rivers asegura encontrarse "bastante tranquila" y en perfecto estado.

Los resultados definitivos del análisis clínico llegarán en un plazo de dos semanas, momento en el que se determinarán los siguientes pasos a seguir.

El objetivo primordial de Marina Rivers al compartir esta experiencia íntima no es alarmar, sino apelar a la responsabilidad de sus seguidoras, especialmente de las más jóvenes, quienes a veces tienden a descuidar estos chequeos por una falsa sensación de invulnerabilidad.

"Hago este vídeo porque creo que es súper importante que nos exploremos, que nos toquemos mucho el pecho, que vayamos al médico, que no posterguemos nuestra salud", ha enfatizado con firmeza. "Aunque seamos jóvenes, aunque estemos sanas, puede ser que algo no vaya bien y hay que prestarle atención".

La creadora de contenido no ha ocultado cierto remordimiento por haber dejado pasar el tiempo: "Yo me arrepiento un poco de haberlo dejado pasar porque sabía que era bueno", ha reconocido de forma honesta. Y ha recordado que la detección precoz "es mejor para absolutamente todo".

Rivers ha cerrado su mensaje prometiendo mantener al tanto a sus seguidores en cuanto reciba el alta definitiva de los resultados: "Con los resultados de la biopsia ya lo comprobaremos al 100% y os iré contando. Cuidaros mucho".