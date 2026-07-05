Francisco de Baviera, a sus 92 años, el único gay al frente de una Casa Real: la historia de amor del jefe de los Wittelsbach

Este domingo, 5 de julio, concluye la celebración del Orgullo LGTBIQ+ 2026 en Madrid, la multitudinaria fiesta que cada año llena las calles de reivindicación, memoria y diversidad. Han sido días en los que se ha rezumado libertad, para que cada cual ame a quien quiera y como desee.

No obstante, todavía queda mucho por luchar, por avanzar, por mejorar como sociedad. Es de justicia destacar que en esta marcha son fundamentales aquellos que abren camino, que se ponen por delante: que dan ejemplo. Una de estas personas es Francisco de Baviera.

Francisco, a sus 92 años, es el único gay al frente de una Casa Real en la actualidad. No sólo esto, el aristócrata y duque mantiene una sólida relación sentimental con un abogado llamado Thomas Greinwald desde 1980. Ahí es nada el gesto desafiante y provocador del noble.

Francisco junto a su pareja, Thomas. Redes Sociales

No debió ser fácil: la reivindicación casi nunca lo es. La presencia de personas abiertamente LGTBI en las Casas Reales continúa siendo una excepción casi absoluta.

En pleno siglo XXI, con avances sociales indiscutibles, solo existe un caso a este respecto en todo el panorama monárquico europeo.

Se trata del duque Francisco Buenaventura de Baviera, jefe de la dinastía Wittelsbach y único miembro de una Casa Real que ha alzado la voz para proclamar su verdadera identidad, para vivir en consonancia con su sentir.

Su figura, a sus 92 años, es un símbolo de modernidad dentro de una institución históricamente rígida.

Francisco de Baviera, descendiente directo del último rey del antiguo reino de Baviera, se ha convertido en un referente de normalización en un ámbito donde la diversidad afectiva y sexual ha sido tradicionalmente invisibilizada.

Según la historia, se considera a Francisco de Baviera como el legítimo heredero de Carlos I de Inglaterra.

De resultas de ello, el movimiento jacobita, que intentó conseguir la restauración de la Casa de Estuardo en los tronos de Inglaterra y Escocia, asegura que es el legítimo gobernante de Inglaterra, Escocia, Francia e Irlanda, aunque hasta la fecha no ha reclamado nada.

Aunque la legislación alemana no reconoce los títulos reales, Francisco de Baviera sí mantiene su influencia al formar parte de los Wittelsbacher Ausgleichsfonds.

El duque de Baviera, en una foto de archivo. EFE EFE

Esta institución reúne el patrimonio histórico de la Casa Real, del cual la familia es usufructuaria y por el que reciben cada año alrededor de 14 millones de euros.

Huelga recordar que aunque Francisco ostenta el tratamiento de Alteza Real, el viejo reino de Baviera desapareció en 1918 tras la derrota de los imperios centrales en la Primera Guerra Mundial y la proclamación de la República de Weimar.

Aun así, su figura conserva un enorme prestigio en Alemania y en los círculos monárquicos internacionales.

Volviendo al asunto de marras, aunque el duque mantiene una relación sentimental con Thomas Greinwald desde los años 80, no fue hasta 2021 cuando decidió hacer pública su orientación sexual.

La pareja posó para un retrato oficial del artista neerlandés Erwin Olaf, incluido en una exposición en Hamburgo. Aquella imagen, sobria y elegante, fue un gesto histórico: por primera vez, un jefe de Casa Real reconocía abiertamente a su pareja del mismo sexo.

El retrato rompió tabúes y abrió un camino simbólico en un entorno donde la tradición suele imponerse a la realidad.

Según la información que se dio a través de la descripción en Instagram, la foto fue tomada en mayo de ese año en las inmediaciones del palacio de Nymphenburg, situado en la ciudad de Múnich, el cual antes era la residencia de verano de la Familia Real de Baviera.

Desde entonces, la presencia de Greinwald junto al duque se ha normalizado en actos públicos.

Hace apenas unas semanas, ambos desfilaron juntos por la alfombra del Palacio Real de Estocolmo durante las celebraciones por los 50 años de reinado de Carlos XVI Gustavo de Suecia.

Greinwald ocupó incluso su lugar en la foto oficial del jubileo, compartiendo espacio con miembros de la realeza europea, incluida la reina emérita Sofía (87).

La biografía del duque Francisco es, además, una historia de supervivencia. Nacido en 1933 en Múnich, es bisnieto del último rey de Baviera, Luis III. Su infancia estuvo marcada por los estragos de la Segunda Guerra Mundial.

Cuando su familia se trasladó al castillo de Sárvar, en Hungría, la ocupación nazi cambió su destino para siempre.

En 1944, varios miembros de la dinastía Wittelsbach -incluido el propio Francisco y su madre, la condesa María Francisca Drakovi- fueron internados como prisioneros en el campo de concentración de Sachsenhausen, y posteriormente en Flossenbürg y Dachau.

Detalle de una exposición sobre la figura de Francisco de Baviera. Redes Sociales

Aquella experiencia dejó una huella imborrable. En abril de 2025, el duque fue invitado de honor en las conmemoraciones por el 80º aniversario de la liberación de Dachau, donde recordó con profunda emoción su paso por el campo.

El patrimonio Wittelsbach

Tras el fin de la guerra, la familia Wittelsbach recuperó gran parte de sus bienes gracias al Fondo de Compensación de los Wittelsbach, creado en 1918.

Este organismo público-privado gestiona hoy un patrimonio extraordinario: palacios, extensiones de terreno, obras de arte y edificios históricos.

La joya de la corona es el Palacio de Nymphenburg, uno de los lugares más visitados de Múnich, rodeado de jardines majestuosos. En una de sus alas reside el duque Francisco, cuya fortuna personal lo sitúa entre los aristócratas más ricos de Europa.

La pareja, en una fotografía de archivo. Facebook

Su pasión por el arte le ha llevado a ser reconocido internacionalmente, llegando a ser nombrado administrador honorario del Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York.

Como residencia de verano, él y su pareja utilizan el Palacio de Berg, situado en la orilla oriental del lago Starnberg, otra de las fortalezas históricas de la familia real.

Francisco se convirtió en jefe de la Casa en 1996, tras la muerte de su padre, el duque Alberto de Baviera. Desde entonces, ha asumido títulos tradicionales como duque de Franconia, duque de Suabia y conde palatino del Rin.

Aunque no tiene hijos, la sucesión está asegurada. Su heredero es su hermano Max Emanuel, de 89 años. Como éste tampoco tiene descendencia, el siguiente en la línea es su primo Leopoldo, de 75.

Sin embargo, quien actúa como heredero de facto es el hijo de Leopoldo, el príncipe Luis, de 44 años, protagonista de la boda real del año en Alemania en 2023 al casarse con la abogada Sofía-Alejandra Evekink.