Melendi se muda a La Finca tras vender su chalet de 4.000 metros en Boadilla: ahora paga 25.000 euros al mes de alquiler

Podría decirse que Melendi (47 años) vive una etapa de auténtica renovación. Musical, personal y familiar. Hace poco más de un mes, el pasado mayo, presentó Pop Rock, un álbum que, según él, "es el mejor disco que he hecho".

Pero aquel no fue el único giro que dio a su vida. Según ha podido saber en exclusiva EL ESPAÑOL, hace unos meses tomó otra importante decisión: cambiar de casa.

El cantante ha puesto a la venta el chalet en el que vivía, a las afueras de Madrid. Un chalet de estilo minimalista ubicado en la urbanización Las Lomas, en la localidad de Boadilla del Monte.

Su nueva residencia se encuentra en un municipio próximo a donde tenía su antiguo hogar: Pozuelo de Alarcón.

El autor de éxitos como Tu jardín con enanitos o Un violinista en el tejado se ha trasladado con sus seres queridos a una casa en la urbanización La Finca, uno de los complejos residenciales más exclusivos, seguros y cotizados de Europa.

Julia Nakamatsu, pareja de Melendi, en su casa de Boadilla del Monte. @julianakamatsu

Un chalet moderno en Boadilla del Monte

Tal y como deslizan a este diario, a Melendi no le costó apenas esfuerzo zafarse de su antiguo chalet. Poco después de poner a la venta el inmueble encontró un comprador idóneo: un acaudalado comprador originario de Europa del Este.

Este se quedó prendado enseguida de las fascinantes características de la propiedad: 4.000 metros cuadrados de terreno y más de 1.170 metros cuadrados construidos.

Todo ello envuelto en amplios jardines con arbustos que garantizan una gran privacidad.

Fue en el año 2019 cuando el cantante se mudó allí junto a su mujer, Julia Nakamatsu, y sus hijos buscando privacidad y un espacio a medida que la familia iba creciendo.

Gracias a las publicaciones en redes sociales de su familia y a que el artista abrió las puertas de su casa para el canal de cocina del youtuber Senén Morán, se han podido conocer muchos detalles de su impresionante propiedad.

Melendi ha vendido su chalet en Boadilla del Monte, a las afueras de Madrid. @julianakamatsu

Una casa de dos plantas

Se trata de una construcción de dos plantas con un diseño de líneas marcadamente modernas. La fachada combina tonos neutros que contrastan con los suelos exteriores de piedra blanca.

Uno de los principales atractivos de la zona exterior es su gran porche a doble nivel, con zonas verdes y una amplia piscina, siendo esta de las estancias favoritas de la familia en los meses de verano.

Pero Melendi, nos dicen, llevaba tiempo teniendo la necesidad de ampliar su residencia. "Quería más comodidad, y un espacio aún más seguro también", revelan a EL ESPAÑOL.

Cabe recordar que el artista es padre de cinco hijos. Los mayores son Carlota -quien se abre paso como influencer- y Marco, fruto de relaciones anteriores con Miriam Martínez de la Vega y la cantante sevillana Dámaris Abad (conocida como "La Dama").

Los tres pequeños, Lola, Abril y Dakota, nacieron de su matrimonio con la modelo y bailarina argentina Julia Nakamatsu.

De alquiler en La Finca

Ahora, sus deseos se han hecho realidad. Tras cerrar la compraventa de su chalet, se ha instalado en una residencia de alto nivel.

Pero en este nuevo emplazamiento ha optado por la fórmula del alquiler: no desea comprometerse en adquisición alguna.

"Se trata de algo temporal, porque, de momento, quiere probar la experiencia de La Finca", nos adelantan.

Eso sí, la mudanza a este otro chalet de alto standing tiene un coste elevado. Por su actual casa, "en la que lleva instalado poco más de un mes", paga un alquiler de 25.000 euros al mes.

Artista Melendi. Foto de archivo.

La cantidad puede parecer desorbitada, pero lo cierto es que se encuentra en la horquilla habitual de precios de este tipo de inmuebles.

Según consta en portales inmobiliarios como Idealista, los precios de alquileres de chalets en La Finca oscilan entre los 13.000 y los 35.000 euros mensuales.

"Me siento bendecido por Dios. Cada mañana le doy gracias por todo", expresó el músico hace tan solo 49 días, en la presentación de su último trabajo.

Cierto es que no le faltan motivos para sentirse satisfecho. Su proyecto de hacer 'reseteo espacial' le ha salido a pedir de boca.

Ha dicho adiós al que ha sido su refugio íntimo durante los últimos siete años. Y, tal como explican a EL ESPAÑOL, está "súper ilusionado" ante esta nueva etapa.