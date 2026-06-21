De Esperanza Aguirre a Inés Domecq: la alta aristocracia se da cita en la boda de Ana Domecq en Jerez de la Frontera

Ana Domecq Martel y Alberto Mencos Rovira se han dado el 'sí, quiero' en Jerez de la Frontera. GTRES

La iglesia de San Mateo, en pleno corazón de Jerez de la Frontera, se ha convertido este fin de semana en el escenario de uno de los grandes acontecimientos sociales del verano.

La boda de Ana Domecq Martel y Alberto Mencos Rovira ha reunido a lo más selecto de la alta sociedad.

La novia acaparó todas las miradas a su llegada gracias a un alabado estilismo nupcial. Ana apostó por un diseño de corte romántico con delicados detalles de pedrería, coronado por una imponente diadema con piedras verdes que elevaba su look a la categoría de 'novia royal'.

La novia, del padre de su padre, del brazo de su padre y padrino, el ganadero Santiago Domecq Bohórquez. GTRES

Fiel a las costumbres de la aristocracia jerezana, hizo su entrada espectacular al templo en un elegante coche de caballos, del brazo de su padre y padrino, el ganadero Santiago Domecq Bohórquez.

Poco antes, el novio, Alberto Mencos, hacía lo propio del brazo de su madre y madrina, María Rovira Sainz, en una estampa de gran complicidad.

Inés Domecq. GTRES

A las puertas del templo se congregó una nutrida representación de la sociedad civil y familias vips, muchas de las cuales optaron por estilismos de clara inspiración andaluza idóneos para las temperaturas estivales.

Entre las invitadas más destacadas se encontraba Inés Domecq (44 años), quien ha vuelto a coronarse como uno de los grandes referentes de la moda actual con un impecable y sofisticado vestido en tonalidades rojas, con franjas negras y blancas.

Esperanza Aguirre, en la boda de Ana Domecq Martel y Alberto Mencos Rovira. GTRES

El aplauso de Esperanza Aguirre

Tampoco quisieron perderse el enlace la exPresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (74) y su marido, Fernando Ramírez de Haro, quien desveló a la prensa el lazo familiar que les unía a la celebración: "Yo vengo por el lado del novio, es primo de mi marido", explicó.

Tras la misa, Aguirre se deshizo en elogios hacia la organización: "Ha sido una preciosidad. He ido a felicitar personalmente al director del coro porque la música ha sido una maravilla. Todo: la liturgia, los novios... Ha sido maravilloso. Se nos ha hecho corta".

Ya convertidos en marido y mujer, los recién casados han abandonado la iglesia bajo una lluvia de pétalos y aplausos. Y se han subido a una calesa tradicional para poner rumbo a la celebración.

La alta sociedad jerezana se dan cita en la boda de Ana Domecq Martel y Alberto Mencos Rovira. GTRES

¿Quiénes son los novios?

Detrás de este gran enlace se encuentran dos jóvenes pertenecientes a familias de gran arraigo y prestigio en el panorama empresarial, ganadero y nobiliario español.

La novia, Ana Domecq Martel, pertenece a una de las sagas familiares más famosas e influyentes de la aristocracia andaluza, históricamente ligada al sector del vino, los caballos y el toro bravo.

Es hija de Santiago Domecq Bohórquez, reconocido ganadero y propietario de la célebre divisa que lleva su nombre, cuyos toros pastan en la finca Garcisobaco.

Ana Domecq Martel ha dado e 'sí, quiero' a Alberto Mencos Rovira. GTRES

El novio, por su parte, Alberto Mencos Rovira, procede de otra familia de notable abolengo y conexiones de peso en la capital y el norte de España. Es hijo de María Rovira Sainz y del fallecido Alberto Mencosy Valdés, marqués de las Navas de Navarra.

Su árbol genealógico lo vincula directamente con títulos nobiliarios e importantes lazos familiares en la alta sociedad madrileña, siendo -como apuntaba el propio Ramírez de Haro- primo carnal del conde de Bornos, marido de Esperanza Aguirre.

Tras el intercambio de votos, los invitados se han desplazado hasta La Peñuela, la finca familiar de los Domecq Bohórquez situada en las afueras de Jerez de la Frontera. Este lugar ha acogido durante décadas algunas de sus celebraciones más destacadas del clan.