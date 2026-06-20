José Sacristán, 89 años: "Soy una tonadillera frustrada. Yo quería ser Juanita Reina y me he quedado en esto"

“Verdaderamente emocionado y agradecido”. Así se mostró José Sacristán (88 años) al cruzar el umbral de la cámara acorazada de la sede central del Instituto Cervantes en Madrid.

El pasado 17 de junio, el intérprete se convirtió en el último protagonista en dejar su huella en la Caja de las Letras, el espacio blindado que desde 2007 custodia los legados más significativos de la cultura en español.

Fiel a su ironía y lucidez, Sacristán no tardó en arrancar las risas del auditorio al repasar sus primeras aspiraciones artísticas: “Soy una tonadillera frustrada. Yo quería ser Juanita Reina y me he quedado en esto”, bromeó, para luego añadir, sosteniendo un programa de cine de su infancia: “Yo quería ser Tyrone Power y me he quedado en esto”.

"Mitad Stanislavski, mitad La Niña de los Peines"

Detrás del humor, sin embargo, palpitaba un profundo homenaje a sus raíces y a la España de la posguerra. El actor asignó a la caja número 1324 una serie de objetos personales que constituyen la arqueología de su vocación.

El gran protagonista del acto fue el sombrero de su abuelo, hallado en una caja de cartón en su Chinchón natal. Un objeto que, según relató, tenía un efecto casi chamánico en él cuando era niño: “Cuando me lo ponía era como la lámpara de Aladino o la alfombra mágica del ladrón de Bagdad”.

Para el actor, en ese gesto inocente reside el germen de todo su oficio: “Es la capacidad que tiene el ser humano de fantasear, la necesidad de la multiplicidad y de ser otro”.

Sacristán desveló además la particular fórmula que rige su longeva trayectoria profesional: “Mi método sigue siendo mitad Stanislavski y mitad La Niña de los Peines. Stanislavski es la teoría; ella es la práctica, porque decía que el verdadero cante flamenco empieza donde acaban las facultades”.

Precisamente, entre los objetos depositados destaca un libro de Stanislavski lleno de anotaciones que el actor compró en una librería clandestina y leyó sin entender “absolutamente nada” mientras hacía el servicio militar en Melilla.

Junto a este volumen, la caja acorazada guarda ya un juguete de cine NIC, una colección de cromos, folletos de cine de su infancia y el programa de su debut como meritorio en 1960 en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.

José Sacristán. GTRES

Memoria de la posguerra

El legado de Sacristán es también un tributo a los suyos, a quienes le “enseñaron a estar en el mundo” en un entorno que definió como "bastante jodido".

“Mis padres, mi tío Francisco, mi tía Socorro. Toda esa gente de aquella posguerra terrible. Gracias a ellos estoy aquí”, confesó emocionado.

Entre las memorias más conmovedoras que ya descansan bajo llave se encuentran un cuaderno donde su padre copiaba rimas en la cárcel de Ocaña para combatir el aburrimiento del presidio, y un ejemplar de El Quijote que su progenitor intercambió en prisión por un paquete de tabaco en 1941.

Son recuerdos de una época donde tuvo su primera “concienciación social” gracias a unas novelas por entregas tituladas La explotación humana. “Yo tenía muy claro que alguien se había pegado con alguien, y a mí me había tocado estar con el que había perdido”, reflexionó.

Esa herencia moral sigue dictando los pasos de un actor que no se muerde la lengua a la hora de analizar la actualidad política global: “Cuando a mí me produce el vómito que me produce la celebración del 80 cumpleaños de Trump, sé que estoy en lo cierto, sé que estoy en mi sitio, que voy bien en la vida y no me he equivocado”.

José Sacristán sostiene uno de los objetos que ha legado a la Caja de las Letras, en el Instituto Cervantes. Instituto Cervantes.

Qué es la Caja de las Letras

Con la entrega de sus pertenencias, José Sacristán se suma a la selecta lista de personalidades que habitan la Caja de las Letras.

Ubicada en el subsuelo del Instituto Cervantes (en un espacio que antaño sirvió de caja fuerte para el Banco Español del Río de la Plata y el Banco Central), esta cámara atesora bajo llave los legados simbólicos de la literatura, el cine, la ciencia, la música y el teatro en habla hispana.

Allí descansan los secretos de todos los Premios Cervantes desde 2007, y se han incorporado recientemente las memorias de creadores indispensables como: Fernando Fernán Gómez, Isabel Allende, Clara Campoamor y Victoria Kent, Elena Fortún, Joaquín Sabina, Enrique Morente o Les Luthiers.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, fue el encargado de cerrar el homenaje recordando que Sacristán “pertenece a la historia sentimental y moral de España”, un hombre que ha sabido dar alma al español de a pie.

Tras una charla distendida con David Trueba y Natalia Menéndez, Sacristán resumió el motor que le mantiene en los escenarios: la felicidad de seguir jugando a que el otro se crea que es quien no es, caminando siempre de la mano de aquel “puñetero niño del sombrero”.