Dabiz Muñoz abrirá un nuevo restaurante en Boadilla del Monte: aval de 134.000 euros y terreno de 3 millones

El 'universo XO' continúa su imparable expansión geográfica y conceptual. El chef madrileño Dabiz Muñoz (46 años) sumará un nuevo hito a su porfolio gastronómico con la apertura, prevista para 2028, de un novedoso concepto de alta cocina que levantará desde cero.

Este próximo proyecto se construirá desde los cimientos en un terreno recién adquirido en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, según ha adelantado El Confidencial.

La parcela elegida se sitúa en un emplazamiento tan clave como estratégico: en las inmediaciones de la Ciudad Financiera del Banco Santander. La adjudicación se ha realizado mediante concurso público a través de Pig Wings, la firma matriz que gestiona los negocios del cocinero.

Bad Bunny, con Dabiz Muñoz, durante su visita al restaurante DiverXO en Madrid.

Tres millones de inversión

Aunque el precio de salida del suelo se fijó en 2,6 millones de euros, la cifra final de la compra alcanza los 3 millones de euros al incorporar el IVA, según consta en las actas municipales a las que ha tenido acceso el citado medio.

A la espera de que se formalice la escritura pública en los próximos días, el chef ya ha depositado un aval bancario de cerca de 134.000 euros a modo de fianza.

Cabe destacar que la llegada de Muñoz a este suelo de uso terciario (apto para la hostelería) se ha producido tras un giro inesperado en la licitación.

Originalmente, el concurso lo había ganado una cooperativa con una oferta económica superior que planeaba edificar viviendas de alquiler protegido. Sin embargo, al no poder demostrar la solvencia financiera requerida, quedó descalificada, dejando vía libre al proyecto hostelero.

Plazos estrictos para 2027

Los compromisos urbanísticos adquiridos por la empresa de Dabiz Muñoz obligan, de ahora en adelante, a cumplir un calendario muy definido.

Así, el inicio de las obras debe arrancar a la mayor brevedad: en un plazo máximo de seis meses tras la firma de la compraventa.

En lo que respecta al plazo de ejecución de las obras, se establece un año para concluir la edificación. Por último, la estructura final -el cascarón del edificio- debe estar terminado a finales de 2027.

En total, el equipo de Muñoz dispone de un año y medio para la obra civil, disponiendo de un margen posterior para el interiorismo y la puesta a punto del espacio.

No es la mudanza de DiverXO

La fecha de apertura en 2028 coincide en el tiempo con la finalización del contrato de arrendamiento que liga a DiverXO, su buque insignia de tres estrellas Michelin, con el hotel NH Collection Eurobuilding, pactado a principios del año pasado hasta diciembre de 2027.

Pese a la coincidencia de fechas, Boadilla no será el nuevo destino de DiverXO, que recientemente visitó el cantante puertorriqueño Bad Bunny (32) aprovechando su gira -DTMF- en la capital.

Conviene recordar que Muñoz ya intentó trasladar su restaurante estrella a las afueras de Madrid, concretamente a la exclusiva urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón.

Aquel proyecto, que estimaba una inversión de entre 12 y 14 millones de euros, fue cancelado por el propio cocinero en junio de 2024 tras "meditarlo concienzudamente".

En sus redes sociales argumentó entonces que seguía buscando un espacio "onírico y sin ataduras" para el menú de 450 euros de su marca: un sueño que tampoco se replicará en esta nueva parcela.

A día de hoy, el capital que no llegó a invertirse en La Finca se encuentra plenamente disponible para este nuevo concepto de Boadilla, cuyos detalles técnicos y constructora encargada de las obras están aún por definir.

Desembarco previo en Ibiza

Esta ambiciosa proyección de futuro en el suelo madrileño llega justo tras la esperada inmersión del chef en el panorama culinario de las Baleares.

Hace tan solo unos días, Muñoz inauguró oficialmente StreetXO Ibiza, trasladando su propuesta de alta cocina callejera e informal a la isla blanca.

Poco después de este acto, al que acudió acompañado de su mujer, Cristina Pedroche (37), expresó su ilusión por este proyecto en las redes sociales. "DiverXO Ibiza es una montaña rusa sin frenos", decía. Ya se atisbaba entonces que sus planes de expansión siguen adelante: "No hay límites en el horizonte".

Ubicado en el complejo Ibiza Gallery, en Playa d'en Bossa, y desarrollado en alianza con Palladium Hotel Group, este espacio fusiona la estética transgresora y urbana de la marca con una terraza exclusiva de ambiente isleño y su propio cocktail bar, bautizado como AISH.

Con ello, el cocinero ha cristalizado una fase de diversificación vertiginosa antes de concentrar sus esfuerzos en su macroproyecto de Boadilla.

Impulso al polo comercial de Boadilla

El nuevo establecimiento se integrará en un área que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte está potenciando activamente como eje comercial y empresarial.

Desde que el Banco Santander trasladó su sede central a la zona en 2004, el municipio ha buscado atraer capital privado.

El futuro restaurante compartirá entorno con otras grandes iniciativas locales, como el proyecto del Hospital Universitario Hospiten -valorado en unos 200 millones de euros- y el desarrollo del polígono industrial Prado del Espino.