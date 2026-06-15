Así era Gaspi, el influencer cuya muerte en un accidente de helicóptero ha conmocionado a Ibai Llanos y al mundo streamer

El influencer Gaspi junto a Ibai Llanos en una imagen de las redes sociales.

La noticia ha impactado a nivel internacional este pasado domingo, 14 de junio: dos helicópteros han chocado en Río de Janeiro, provocando la muerte de seis personas. Entre las personas fallecidas, destaca el nombre de un conocido creador de contenido argentino: Gaspi.

El deceso de Gaspar Prim Díaz, conocido en internet como Gaspi, ha sacudido con fuerza a la comunidad hispanohablante de creadores de contenido. El joven iba acompañado de un íntimo amigo, también fallecido, el productor audiovisual Lucas Vignale.

El joven argentino, de sólo 23 años, falleció este pasado domingo en el fatal accidente. La conmoción ha sido profunda. Gaspi era un rostro emergente que había logrado conectar con millones de personas a través de un estilo propio, irreverente y cercano.

Durante los últimos años, Gaspi se había consolidado como uno de los nombres más reconocibles del panorama digital argentino.

Su ascenso comenzó con entrevistas callejeras y vídeos de humor que combinaban preguntas inesperadas, situaciones incómodas y conversaciones improvisadas con desconocidos.

Ese formato, aparentemente sencillo pero ejecutado con una intuición especial para detectar momentos espontáneos, le permitió construir una comunidad fiel entre el público joven.

Sus vídeos acumulaban millones de visualizaciones y su presencia en plataformas como YouTube e Instagram crecía de forma constante.

Con el tiempo, su figura trascendió el ámbito local. Su personalidad, marcada por un humor directo y una capacidad innata para generar situaciones cómicas, llamó la atención de algunos de los creadores más influyentes del mundo hispanohablante.

Ibai Llanos (31 años), Rubius (36), AuronPlay (37), IlloJuan (31), Jordi Wild (41) o Xokas (35) fueron algunos de los nombres que se acercaron a él, colaboraron en distintos proyectos o simplemente compartieron con él momentos que hoy muchos recuerdan con emoción.

En 2024, Gaspi también habló públicamente de algunos problemas personales y de salud mental que lo llevaron a alejarse temporalmente de las redes sociales.

El influencer Gaspi.

Su regreso fue recibido con entusiasmo por su comunidad, que valoró su honestidad y su capacidad para mostrar vulnerabilidad en un entorno donde la exposición constante suele ocultar las dificultades personales.

Ese gesto reforzó aún más el vínculo con sus seguidores, que lo acompañaron en su vuelta a la creación de contenido.

Uno de los momentos clave en su proyección internacional llegó con su participación en La Velada del Año V, el macroevento organizado por Ibai Llanos.

Gaspi formó parte de uno de los combates y compartió durante meses su preparación física y mental, un proceso que documentó con humor, disciplina y una cercanía que conectó con miles de espectadores.

Su presencia en el evento aumentó su visibilidad en España y consolidó su relación con algunos de los streamers más influyentes del país.

Aquella experiencia lo situó en un nuevo nivel de reconocimiento y lo convirtió en un rostro habitual en conversaciones, directos y colaboraciones con creadores españoles.

La noticia de su fallecimiento ha provocado una ola inmediata de reacciones.

Ibai Llanos ha sido uno de los primeros en pronunciarse, compartiendo un mensaje cargado de tristeza: "Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi".

Xokas también ha querido despedirse públicamente: "Se va con 23 años uno de los tipos más graciosos y majos que he conocido en mi vida", ha escrito en sus redes sociales.

Especialmente emotivo ha sido el mensaje de El Rubius, que confiesa la dificultad de asimilar lo ocurrido: "Cuesta mucho procesar una noticia así, nada parece real".

El creador ha recordado a Gaspi como una de las personas más creativas y brillantes que había conocido: "Puede que no hubiésemos estado juntos tanto como nos hubiera gustado, pero las veces que nos veíamos y hablábamos, o cuando veía tus vídeos".

AuronPlay, por su parte, ha expresado su dolor con un mensaje que dejaba entrever un momento personal complicado: "Últimamente la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos. No puedo más. Descansen en paz ambos, os tenía mucho aprecio".

Por último, el mensaje de IlloJuan ha sido uno de los más contundentes del día: "Qué hija de la gran puta es esta vida y qué efímero es todo, es de no creérselo. Descansa en paz, Gaspi".