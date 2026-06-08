María Amores, tras ver al Papa León XIV: "No soy ultracatólica, pero cerca de él siento mucha paz. Es un Papa que une a todos"

Este lunes, 8 de junio, al filo de las 9:30 horas las inmediaciones de la Nunciatura Apostólica en España, situada en la avenida de Pío XII, en Madrid, estaban repletas de fieles, una masa enfervorizada de creyentes y curiosos que esperaba ver salir al Papa León XIV.

La Nunciatura, huelga decir, es la residencia donde está pernoctando el Sumo Pontífice durante su histórico viaje a Madrid.

En la mañana de este lunes la expectación era máxima porque sus fieles sabían que León XIV iba a salir de la Nunciatura, después de reunir con Pedro Sánchez (54), para desplazarse al Congreso de los Diputados, donde ha ofrecido un discurso histórico e inédito.

Minutos antes de su salida, en la calle no cabía un alfiler. Entre vítores de 'León, te queremos mogollón', ha habido una persona conocida que no ha querido desaprovechar la oportunidad de poder ver al Papa de cerca, aunque sólo hayan sido unos segundos.

Esa persona es la influencer María Amores (48), mujer de Ion Aramandi (49). Tras dejar a sus hijos en el colegio, y portando el carro de bebé vacío, María ha sentido la emoción de ver a León XIV. EL ESPAÑOL, presente en la jornada, ha podido charlar con ella.

María Amores, este lunes, tras ver al Papa. RRSS

Imagino que un día muy emocionante.

Sí, la verdad es que mis hijos van a ver al cole de ahí detrás, están súper emocionados porque están al lado del Papa.

¿Ellos lo han podido ver ya?

Creo que les iban a subir a la azotea, luego les van a llevar a la Conferencia episcopal. Entonces, claro, yo digo: 'esto no me lo puedo perder'. Y llevo aquí un ratito y la verdad que le ves y te emociona.

No sabes muy bien por qué, porque yo tampoco soy ultracatólica, pero sí le ves ahí y es un poco de pelos de punta, la verdad. Sí, y la gente, ahí, el fervor que hay y todo. Así que está guay.

¿Ha ido este fin de semana a algunos de los eventos programados o ha sido hoy la primera vez que lo ha visto?

No, no hemos ido a nada porque con los niños todo es un follón. Pero bueno, como lo tenemos aquí al lado, es como que se siente un poco ahí la paz. Vivo ahí, además, y por los helicópteros sabemos cuándo entra, cuándo sale, le tenemos controladísimo.

¿Qué sentimiento le produce el Papa León XIV?

Es un Papa que, mira, mi madre, que no es nada nada religiosa, dice que es un Papa que le cae bien, o sea, que es un poco como Juan Pablo II. Pude ver a Juan Pablo II de pequeña en Salamanca, que fue hace muchísimos años.

Sí, es un Papa que une a la gente. Y además está dando un mensaje de paz. Está funcionando súper bien toda la operativa en Madrid, no ha habido ningún lío ni nada. Y estamos súper bien preparados.

Papa León XIV, este lunes, llegando al Congreso. Gtres

Por lo demás, ¿qué tal están en casa? Ion va a comenzar su nuevo programa de verano.

Pues bien, muy bien. Ion está muy contento porque va a hacer un programa diario todo el verano, en directo. Lo único, pues eso, que se queda sin vacaciones, pero, oye, bienvenido sea.

¿Usted sí se irá con los pequeños?

Yo sí, yo me voy a la playa con los niños como las señoras de antes, aunque sea sin él.

Él estará yendo y viniendo, imagino.

Él vendrá cuando pueda o vendré a verle. Está muy contento, pues es un programa que va a estar muy guay, muy fresquito así de verano. Y a él ese tipo de programas le va mucho, porque en ETB hice uno de este tipo, un magazine, y como es muy espontáneo, yo creo que al final le va a encantar.

El matrimonio en un acto público. Gtres

Usted, como influencer, tiene mucho seguimiento.

Luego me da vergüenza cuando me dicen esto, es como: '¿quién, a mí?'. No, no soy yo, no soy yo.

Le gusta su trabajo.

Sí, me gusta. Mira, la clave es que yo disfruto mogollón, o sea, me gusta grabar, me gusta editar, me gusta que se me ocurran ideas y llevarlas a cabo. Entonces, como me gusta, lo hago simplemente por eso. Si luego pues mira, me va bien, pues...

Si algo se puede destacar de usted es que es muy natural.

Sí, claro, es que eso o se te da o no. O sea, eso se te tiene que dar bien. La gente que lo hace y que no es natural, yo creo que se nota y no transmite. Es que tienes que transmitir.

Cambiando de tercio, ¿de salud todo bien?

Muy bien, muy bien. Tuve lo del melanoma, este me lo quitaron, pero me estoy revisando un montón, que es lo bueno, que ahora yo voy cada tres meses. Soy un poco exagerada, pero me quedo así más tranquila.

Lo importante es estar vigilado, y un poquito de cuidado con el sol y ya está. Hay que dar gracias, ¿no? No nos podemos quejar.