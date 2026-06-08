Beret, 29 años, sobre su infancia en Sevilla: "En mi barrio no teníamos dinero, yo me sustentaba con 5 euros al mes"

Francisco Javier Álvarez Beret, conocido en la industria musical simplemente como Beret, es uno de los grandes referentes del pop urbano y la música de autor en España.

Con himnos generacionales a sus espaldas como Lo siento o Vuelve, el cantante llena estadios y acumula millones de reproducciones. Sin embargo, detrás de los focos y el éxito masivo, se esconde una infancia humilde que aún tiene presente.

Los primeros años de vida de Beret transcurrieron en Pino Montano, un conocido barrio obrero situado en el norte de Sevilla.

Durante su infancia y adolescencia asistió al colegio San Juan Bosco, ubicado en la misma ciudad. Así, creció en el seno de una familia trabajadora que lidiaba con no pocas limitaciones económicas.

"No teníamos dinero"

"He salido de un barrio, que no teníamos dinero, no teníamos forma de alcanzar los sueños… Yo me sustentaba al mes con cinco euros, que me daban mis padres", reveló el artista en una entrevista en Levante, en 2024.

Al recordar la realidad de su niñez, Beret ha revelado que sus primeros contactos con el ritmo surgieron en plena calle, en el corazón de su distrito natal: "Rapeaba en la calle con colegas y ahí me ganaba algo".

La música formal llegó a su vida como una vía de escape y, con solo 17 años, inició su andadura de forma amateur.

Beret componía en la intimidad de su habitación, pero el salto al vacío no lo dio él solo. Fue un amigo suyo quien, en 2018, decidió crearle una cuenta en YouTube para publicar Lo siento, una de sus canciones.

Así, lo que parecía un juego se convirtió en un fenómeno viral: en cuestión de meses, aquel tema se difundió con una velocidad pasmosa en numerosas plataformas digitales.

El éxito fue tan fulminante que asimilarlo resultó una experiencia difícil de asimilar para un chico que apenas salía de la adolescencia.

Beret. GTRES

"Con 17 años tenía mucha ansiedad"

"Con 17 años, cuando empecé, tenía mucha ansiedad porque no sabía muy bien cómo me iba, no sabía nada porque en mi familia nadie sabe de música", recordaba en el citado medio.

Aquel repentino estallido mediático lo pilló completamente desarmado. "Era muy joven, tenía mucha ansiedad. Tampoco yo tenía ninguna idea de lo que era una gira o una carrera musical. Yo simplemente hacía letras, hacía mi música. Y, de casualidad, a la gente le estaba gustando", ha confesado sobre ese caótico despegue.

Frente a la agitación de aquellos años, ahora destaca el aprendizaje que le ha dado el tiempo: "El mayor cambio es la serenidad que tengo ahora".

A día de hoy, asentado profesionalmente en la capital y con el respeto de la industria, su panorama es radicalmente distinto.

Beret habla con EL ESPAÑOL sobre su trayectoria. David Morales EL ESPAÑOL

"Sigo juntándome con la misma gente"

Pero la esencia de aquel chaval de Pino Montano sigue intacta. Algo que atribuye directamente al blindaje de su entorno: "Siempre he sido una persona muy centrada. Por más que la vida me haya cambiado, siempre he estado con las mismas personas, con mi familia".

El cantante asume el paso del tiempo y la madurez de forma natural, y protegiendo su identidad a toda costa: "La vida te cambia. Obviamente yo no tengo nada que ver con el Beret de hace diez años", ha expresado, sincero.

"Me ha cambiado la vida, pero a la hora de ser, sigo juntándome con la misma gente. No soy una persona a la que se le haya ido la cabeza". Beret demuestra así que se puede alcanzar la cima sin perder la memoria de dónde se viene ni el valor de aquellos cinco euros mensuales con los que empezó a soñar.

Este fin de semana, Beret actuará ante el Papa León XIV (70) en Madrid. El sevillano forma parte de la lista oficial de artistas confirmados para la gran vigilia de jóvenes que se celebrará en la Plaza de Lima el próximo sábado, 6 de junio.

Este evento multitudinario contará con la participación de otros artistas como Hakuna, DePol y Malmö 040.