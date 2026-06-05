La tía política de Luis Lorenzo tomaba una mezcla de fármacos que pudo matarla y la muerte no fue natural, según el forense

Dos forenses han sostenido que la tía política del actor Luis Lorenzo tomó los meses anteriores a su muerte varios medicamentos que no deben prescribirse juntos, y uno de ellos se trata de una mezcla "totalmente inadecuada".

Un extremo que pudo provocar el empeoramiento "superagudo" que experimentó la anciana hasta que murió.

Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Suárez Palomino, se sientan desde el lunes en el banquillo de la Audiencia de Madrid acusados de detener ilegalmente, vejar y estafar a la tía de ella, Isabel Suárez, de 85 años y que acabó falleciendo en casa de la pareja en julio de 2021.

También es juzgada la cuidadora que contrataron para atender a la octogenaria en las semanas antes de su muerte.

Luis Lorenzo, llegando a los juzgados. Gtres

Tras el fallecimiento de Isabel en Madrid, la pareja trasladó el cadáver a su pueblo natal, Grado (Asturias), y algunos familiares de la mujer sospecharon que podría tratarse de una muerte no natural.

Solicitaron, pues, una autopsia que determinó que se trató de una muerte de etiología homicida, por intoxicación con cadmio y manganeso.

Luego, el juzgado de Madrid que investigó la muerte encargó otro informe forense que concluyó que no había datos para afirmar eso, y la jueza instructora descartó el delito de homicidio que se investigaba inicialmente.

Este pasado jueves, 4 de junio, han declarado varios forenses que han expuesto versiones encontradas.

Un médico forense propuesto por la acusación ha explicado que agosto de 2020 consta la primera sospecha de déficit cognitivo, diagnosticado en una clínica privada de Madrid.

Ya en febrero de 2021, el médico de Isabel en Asturias quiso ver si lo tenía haciéndole unas pruebas, pero ya la anciana se fue a Madrid, según la familia obligada por los acusados.

Aquí la llevaron a diferentes médicos y en pocos meses experimentó "una evolución superaguda".

El actor y su pareja mantienen su inocencia. Gtres

En abril de 2021, su sobrina la llevó a un centro de salud con la idea de solicitar su incapacitación, alegando que tenía "un deterioro importante y no se regía", ha puesto de relieve el médico.

Al hacerle la autopsia se desveló que la última semana antes de su muerte la anciana tomaba cuatro antipsicóticos, dos antidepresivos y un ansiolítico. Cada uno en dosis terapéuticas (recomendadas), pero formando un conjunto que es "totalmente inadecuado".

"Ningún médico mantendría esa medicación", ha añadido el facultativo, tras contestar que no se puede descartar que la muerte fuera por la medicación.

Ha puesto de relieve asimismo que en mayo Arancha Suárez llevó a su tía a cambiar el testamento cuando "su capacidad era más que dudosa", y que ya en junio intentó que le otorgase un poder para manejar su dinero, pero los notarios los descartaron al ver su estado.

Otro médico ha subrayado "la evolución tan brusca y desfavorable en tan poco tiempo" de la anciana, y ha precisado que no pudieron saber si la mujer murió intoxicada por cadmio y manganeso, ya que cuando hicieron su informe ya no había sangre de la periferia para analizarlo.

Por su parte, un perito propuesto por la defensa ha considerado que no es tan extraño que una persona de 85 años que tuvo un ictus evolucionara así, ni que se le prescribieran varios psicofármacos, porque en ocasiones los psiquiatras recomiendan uno pero si no funciona o hay un brote se recomienda tomar otro durante un tiempo.

Ha incidido en que según la autopsia la cantidad de cada medicamento estaba dentro las dosis recomendadas, y que de entrada no se aprecia intoxicación por cadmio o manganeso.

Este jueves también ha declarado un guardia civil que ha explicado que el registro de la casa de la pareja se hallaron 140.000 euros bajo un colchón, y a la vez, en su coche, una carta en la que Luis Lorenzo solicitaba ayuda para comer a una entidad.