El vídeo de José Luis Martínez-Almeida toreando una becerra en campo abierto del que todo el mundo habla

José Luis Martínez-Almeida (51 años) se ha convertido en el centro de debate este martes, 2 de junio, con un reciente vídeo publicado en sus redes sociales en el que se le ve toreando frente a una becerra en campo abierto.

El alcalde de Madrid, y candidato del PP para las elecciones municipales de 2027, visitó el pasado domingo, 31 de mayo, en la finca El Pecado Mortal, de la ganadería de Los Eulogios en Colmenar Viejo, donde disfrutó de una jornada junto al torero madrileño Fernando Adrián (34).

"Aprendiendo del gran maestro", ha escrito el político junto al vídeo acompañando el clip con el típico pasodoble taurino de fondo.

Vestido con pantalones vaqueros de color claro y un polo de manga corta oscuro, Almeida se muestra concentrado mientras empuña la muleta roja y da varios pases ante la becerra, aunque visiblemente nervioso y con algún que otro pequeño susto.

El vídeo ha despertado admiración y polémica a partes iguales. Mientras unos alaban su valentía y su arte -Almeida de la Puebla le han bautizado algunos de sus seguidores-, otros critican que defienda una profesión donde se "siguen matando animales por diversión".

Almeida es un gran aficionado a los toros y frecuenta habitualmente la Plaza de Toros de Las Ventas. Suele asistir a las corridas más importantes del calendario taurino madrileño. La última vez en esta plaza fue este pasado 29 de mayo en la tradicional Corrida de la Prensa, a la que también acudió el rey Felipe VI (58).

El alcalde de Madrid y su esposa, Teresa Urquijo, en la plaza de toros de Las Ventas. Gtres

El popular ha defendido públicamente la tauromaquia en numerosas ocasiones, afirmando que es "parte de nuestra cultura, en mayúsculas, en Madrid y en España".

Su amistad con Roca Rey

El alcalde de Madrid no es solo un apasionado de los toros, si no que en su círculo de amistades tiene grandes amigos toreros. Hace unos días se pudo ver a José Luis Martínez-Almeida y a su esposa, Teresa Urquijo (29), compartiendo un plan nocturno privado con Roca Rey (29).

Fue este domingo en Aranjuez después de la faena que protagonizó el diestro junto a José Antonio Morante de la Puebla (46) y Pablo Aguado (35) en la Feria de san Fernando.

Almeida junto a Roca Rey en Aranjuez. GTRES

Al encuentrro íntimo se unió el influencer Tomás Páramo (30), que es la persona que presentó a Roca Rey con Almeida en su día. Quien no estuvo junto al grupo fue Tana Rivera (26), novia del diestro.