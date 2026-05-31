Sara Carbonero recibe un gran reconocimiento en su momento más triste, 49 días después de la muerte de su madre

La comunicadora y empresaria ha recibido la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha este domingo, 31 de mayo. GTRES

Sara Carbonero (42 años) ha vuelto a ponerse frente a los focos para recibir uno de los mayores reconocimientos de su carrera profesional, aunque lo ha hecho en el momento más agridulce de su vida.

En pleno duelo por la dolorosa pérdida de su madre, Goyi Arévalo, fallecida el pasado 12 de abril, la periodista manchega ha reaparecido públicamente este domingo, 31 de mayo, para recoger la prestigiosa Medalla de Oro de Castilla-La Mancha.

Un galardón cargado de simbolismo que llega apenas 49 días después de un golpe familiar que ha dejado a la comunicadora en un momento de estricto recogimiento, asimilando, como ella misma confesaba recientemente, que "su vida nunca volverá a ser igual".

Irene, hermana de Sara Carbonero y José Luis Cabrera, su pareja, la han acompañado en esta cita donde se ha reconocido su trayectoria profesional. GTRES

Arropada por su hermana y su pareja

Consciente de la importancia de la cita, celebrada con motivo del Día de la Región en el Teatro Auditorio 'José Luis Perales' de Cuenca, la presentadora y empresaria de Corral de Almaguer (Toledo) ha querido dar un paso al frente para abrazar el cariño de su tierra.

Eso sí, lo ha hecho blindada por sus dos escudos fundamentales en estas semanas de tormenta personal: su hermana Irene y su pareja, el músico Jota Cabrera, quienes no le han soltado la mano en un patio de butacas inundado de aplausos.

El Ejecutivo regional ha querido premiar la trayectoria de Carbonero, su proyección y su constante labor como embajadora de la cultura y la moda manchegas, convirtiéndola en la gran protagonista de una jornada de alta carga emocional.

Sara Carbonero, junto a Fernando Morientes, otro de los premiados. GTRES

Una jornada agridulce

Junto al reconocimiento de la periodista, el palmarés de las Medallas de Oro de este año se ha completado con el exfutbolista Fernando Morientes (50), criado en la localidad toledana de Sonseca y premiado por su élite deportiva en el Real Madrid, y con un galardón póstumo para Jesús Fuentes Lázaro, expresidente de la Junta en la etapa preautonómica.

El acto institucional ha desplegado además una lluvia de distinciones en el corazón de Cuenca, entregando 13 nombramientos de Hijas e Hijos Predilectos, seis de Adoptivos y 14 placas al Mérito Regional.

Un acto solemne en el que Sara Carbonero se ha dejado arropar no solo por sus seres queridos: también por sus paisanos, quienes, con este reconocimiento, le han proporcionado un bálsamo en este delicado trance.