Laurence Debray revela cómo está el rey Juan Carlos I en Abu Dabi: "Lo atienden muy bien allí, aunque el ambiente es triste"

Laurence Debray, en la Feria del Libro de Madrid, con un ejemplar de 'Reconciliación', las memorias del rey Juan Carlos I. GTREs

Laurence Debray (49), autora del libro de memorias Reconciliación, ha estrenado su primera participación en la Feria del Libro de Madrid.

A pesar del intenso calor en el Parque del Retiro, la historiadora y escritora francesa ha atendido amablemente a la prensa para analizar el impacto internacional de su obra.

"En Francia fue muy bien recibido. En Portugal también. Aquí sé que es un tema más delicado, más complicado", ha admitido, consciente de cómo ha sido la acogida del libro en nuestro país.

Asimismo, ha actualizado los detalles sobre el estado actual del rey Juan Carlos I (88). Al ser preguntada por su salud, se ha mostrado tajante: "Está en superforma. Está superbien, muy animado".

Laurence Debray, en la Feria del Libro de Madrid. GTRES

Conectado a España: "Lo sabe todo"

Según explica, las últimas apariciones públicas del anterior jefe del Estado han sido clave en su estado de ánimo: "Desde que el libro tuvo un premio en París y estuvo varias veces en Sanxenxo para las regatas, lo veo muy animado, muy fuerte".

No obstante, la autora también ha aportado un matiz sobre las condiciones de vida de Juan Carlos I en los Emiratos Árabes Unidos tras el estallido del conflicto internacional con Irán. "Lo atienden muy bien allí y es muy solidario porque se quedó a pesar de la guerra. El ambiente allí es bastante triste", ha comentado.

Debray, que mantiene una comunicación fluida con el padre de Felipe VI (58), ha desmentido que Juan Carlos se encuentre desconectado de la realidad española.

"Lo sabe todo. Sigue paso a paso lo que hago para el libro, aunque esté en Abu Dhabi", ha asegurado.

Respecto a un hipotético regreso definitivo a España, ha optado por la prudencia: "Es un tema muy personal, muy familiar y muy institucional a la vez".

La reina Letizia a su llegada a la Feria del Libro de Madrid. Mariscal EFE

Letizia en la Feria y el apoyo de la infanta Elena

El encuentro con la prensa también ha dejado espacio para valorar las dinámicas familiares de la Casa Real en torno a la lectura.

Preguntada por la habitual visita de la reina Letizia (53) a las casetas del Retiro, la escritora respondió con naturalidad: "Ya vino y ya se llevó los libros que le interesaban más. Esta historia ya la conoce".

Por último, Debray ha abordado su estrecho vínculo con la infanta Elena (62), de quien ha destacado su fidelidad: "Ella siempre me apoyó mucho en todo lo que hice".

Ante la ausencia de la primogénita del Emérito en la cita, la propia escritora ha aclarado el motivo. Y es que, simplemente, no se encontraba en Madrid este fin de semana.