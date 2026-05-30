La ciudad romana perfecta para recorrer a pie: no está en Italia, es del año 123 a.C y con una muralla medieval del siglo XIV

El cantante asturiano Melendi (47 años) ha elegido en varias ocasiones el municipio mallorquín de Alcúdia como su refugio de verano.

Se le ha visto navegando por su costa, disfrutando del Mediterráneo en un ambiente de absoluta discreción y, sobre todo, enamorado de la cala des Coll Baix, uno de esos rincones vírgenes que todavía escapan del turismo masivo.

Allí, lejos de los focos, el artista ha encontrado el escenario perfecto para desconectar junto a su familia.

Pero más allá de su vínculo con la crónica social, Alcúdia es uno de los destinos históricos más sorprendentes del Mediterráneo.

La iglesia de Alcudia. Pexels

Un lugar que podría definirse, sin exagerar, como una ciudad romana perfecta para recorrer a pie, aunque no esté en Italia y su origen se remonta al año 123 a.C., cuando se fundó la antigua ciudad de Pollentia.

Hoy, caminar por sus calles es hacerlo literalmente sobre capas de historia que conviven de forma natural: la huella romana, la esencia medieval y el pulso contemporáneo de uno de los enclaves más completos de Mallorca.

El legado romano sigue muy presente en su yacimiento arqueológico, el más importante de la isla. En Pollentia se pueden visitar restos que ayudan a reconstruir la vida cotidiana de hace más de dos mil años: el teatro excavado en la roca, el foro y las antiguas zonas residenciales que muestran cómo era una ciudad plenamente integrada en el mundo romano del Mediterráneo occidental. Es, en esencia, un museo al aire libre que no necesita vitrinas.

A esta base histórica se suma uno de los elementos más distintivos de Alcúdia: su recinto amurallado medieval, construido en el siglo XIV y conservado de forma prácticamente íntegra, algo único en Mallorca. Pasear por sus murallas es una de las experiencias más singulares del municipio, ya que permiten caminar por las alturas y contemplar a la vez el casco antiguo y la bahía.

El casco histórico de Alcudia. Pexels

Las puertas históricas, como la Porta de Sant Sebastià y la Porta del Moll, siguen funcionando como acceso simbólico a un núcleo urbano que parece detenido en el tiempo, pero que continúa plenamente vivo.

A las afueras del núcleo urbano, el paisaje cambia por completo en el Parque Natural de s'Albufera de Mallorca, la zona húmeda más extensa de las Baleares. S'Albufera de Mallorca se ha consolidado como un paraíso para el avistamiento de aves y el cicloturismo, ofreciendo un contraste verde y sereno frente al bullicio del puerto.

Precisamente, esa convivencia entre naturaleza, historia y mar es una de las claves del municipio.

El pulso social de Alcúdia se concentra especialmente en su mercado semanal, que cada martes y domingo llena de vida el casco antiguo con productos locales como sobrasada, ensaimadas o artesanía tradicional.

Dos realidades distintas, pero complementarias, que hacen de Alcúdia un lugar único en el que la historia romana, la huella medieval y la vida contemporánea conviven sin romper su equilibrio.