El juez Pedraz expone 7 cuadros inéditos en Madrid arropado por su mujer, Elena Hormigos

El magistrado Santiago Pedraz acaba de exponer una colección de obras de arte en una sala de Madrid. GTRES

Santiago Pedraz (67 años) vuelve a diversificar su presencia pública. Esta vez, en Madrid. El juez ha inaugurado esta semana su última exposición pictórica en la Galería Gaudí, ubicada en el distrito de Chamartín.

El magistrado exhibe una colección de siete obras inéditas adscritas al expresionismo abstracto, caracterizadas por el uso de texturas mixtas y potentes contrastes cromáticos sobre lienzo. Una grata noticia que llega en un momento especialmente ajetreado para él.

El arranque de su muestra coincide con un pico de alta intensidad en su agenda jurídica. Pedraz lidera actualmente la instrucción relativa a los supuestos pagos del PSOE a movimientos vinculados a Leire Díez, una causa penal enfocada en esclarecer una presunta red de influencias en procedimientos judiciales.

El juez Pedraz, con su esposa, Elena Hormigos, en la inauguración de sus cuadros. GTRES

Un refugio en el lienzo

Dentro de este mismo sumario, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ejecutó el pasado miércoles un registro policial en la sede socialista de la calle Ferraz, un operativo que ha vuelto a situar al juez en la primera línea informativa del país.

Pedraz ha estado acompañado de su esposa, la asesora jurídica Elena Hormigos (34), con quien contrajo matrimonio hace ya dos años.

A quien le pueda sorprender la vinculación de Santiago Pedraz con las artes plásticas ha de saber que su pasión por la pintura ni es un fenómeno reciente ni un mero pasatiempo.

Una de las obras pictóricas del magistrado Santiago Pedraz, en sus redes sociales. @sjpedraz

Su inclinación por los pinceles nació durante su juventud, influenciado por un entorno familiar de marcado perfil cultural periodístico -su padre, Santiago Pedraz Estévez, fue subdirector de la Agencia EFE- que estimuló su temprana formación estética.

Para el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, la pintura es una auténtica vía de escape que le ayuda, -en sus ratos libres-, a evadirse de la rigidez del ordenamiento jurídico.

Así, siempre que su apretada agenda de compromisos se lo permite, da rienda suelta a un espacio de creación libre donde ensaya con el óleo y el acrílico sin las restricciones dogmáticas de los códigos procesales.

El juez Pedraz, con su mujer, Elena Hormigos, en la inauguración de su exposición de pintura en Madrid. GTRES

Elena Hormigos, pilar del blindaje familiar

Prueba de que el recorrido de Pedraz no es, ni mucho menos, poco extenso, es que la plaza artística madrileña conoce sobradamente la firma del juez, quien expone regularmente bajo la única referencia de su apellido, Pedraz.

La actual exhibición da continuidad a su trayectoria en la Galería Gaudí, la misma sala en la que, en 2023 ya protagonizó una destacada exposición bitonal junto a la artista Beatriz Sanz.

Santiago Pedraz, frente a algunas de sus obras, en una imagen de sus redes sociales. @sjpedraz

Asimismo, sus lienzos han participado en diversas muestras colectivas e iniciativas benéficas dentro de la capital, logrando el respaldo de críticos independientes que destacan la madurez y solidez de su propuesta geométrica y libre. Ahí es nada.

El reciente evento cultural ha servido, una vez más, para ver a Pedraz acompañado de su compañera sentimental.

Elena Hormigos, asesora jurídica de formación, es su mayor apoyo fuera de los tribunales.

La pareja, siempre discreta desde el inicio de su relación, formalizó su compromiso con un enlace civil celebrado en una ceremonia íntima en febrero de 2024. Meses antes de rubricar el 'sí, quiero', a finales de 2023, habían dado la bienvenida a Jacobo, su primer hijo en común.