El forense concluye que la hija de Anabel Pantoja sufrió un "zarandeo violento": David, el padre, presunto responsable

La investigación judicial abierta por un presunto caso de maltrato infantil que afecta a la pareja formada por Anabel Pantoja (39 años) y David Rodríguez ha entrado en una fase decisiva este viernes, 29 de mayo.

La magistrada instructora ya dispone del informe forense definitivo elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas (IML).

Un documento clave que atribuye un origen presuntamente violento a las lesiones sufridas por la bebé Alma en enero de 2025 y que sitúa el episodio lesional en la tarde del 9 de enero de 2025.

Ese día, David, padre de la menor, se quedó a solas con ésta mientras la madre realizaba unas compras en el centro comercial Mogán Mall.

Ahora, los especialistas de la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia Contra la Infancia y la Adolescencia han sido categóricos. Tras un año de seguimiento clínico, concluyen que la niña fue víctima de un "zarandeo violento", como avanza Canarias 7.

David Rodríguez y Anabel Pantoja junto a la pequeña Alma, en una imagen de sus redes sociales.

Un presunto zarandero que, de acuerdo a este relato, es compatible con el conocido síndrome del zarandeo, un mecanismo lesional que puede provocar daños neurológicos severos en lactantes.

En otro renglón, el medio canario informa que el retraso en la emisión del informe no responde a cuestiones procesales, sino a criterios estrictamente médicos.

Los especialistas del IML han esperado doce meses para poder evaluar con precisión las posibles secuelas neurológicas derivadas del zarandeo.

En bebés, explican, el cerebro necesita tiempo para mostrar de forma clara la evolución de lesiones que pueden traducirse en retraso cognitivo, alteraciones motoras, epilepsia o daño visual.

Con ese margen temporal cumplido, los forenses han podido determinar con certeza el alcance del daño y su origen.

El documento se apoya en abundante literatura científica sobre el síndrome del zarandeo y en la evaluación psicológica de las cuatro personas más cercanas a la menor en el momento de los hechos: la madre, el padre, la abuela materna y la pareja de esta.

Este análisis contextual ha permitido reforzar la tesis de que el episodio lesional se produjo en un momento muy concreto y bajo la responsabilidad de una persona determinada.

La pareja en una imagen de archivo, paseando por Madrid.

La reconstrucción de los hechos, incorporada a la causa, coincide con los principales hitos médicos y judiciales del procedimiento.

La crisis que sufrió la bebé se desencadenó durante la tarde del 9 de enero de 2025, cuando la pareja acudió al centro comercial Mogán Mall. Según declararon ante el juez, Anabel Pantoja entró a realizar unas compras mientras David Rodríguez permanecía en el vehículo con la niña.

Fue en ese intervalo cuando, según el informe forense, se produjo ese supuesto "zarandeo violento".

A las 17.09 horas, la menor fue trasladada a la Clínica Roca, desde donde fue derivada al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria ante la gravedad de su estado.

Durante la madrugada del día 10 ingresó en planta de lactantes, pero una nueva crisis obligó a su traslado a la Unidad de Medicina Intensiva Pediátrica, donde permaneció varios días bajo vigilancia especializada.

Los facultativos del Materno Infantil realizaron numerosas pruebas diagnósticas para determinar el origen del derrame cerebral que presentaba la bebé, según recoge Canarias 7.

El 17 de enero, el hospital emitió un parte de lesiones que fue remitido al juzgado de guardia al apreciar indicios de un posible delito. Dos días después, el 19 de enero, se practicó una primera valoración médico-forense dentro de las diligencias abiertas.

La investigación judicial se incoó formalmente el 21 de enero de 2025. La evolución médica de la menor avanzó en paralelo al procedimiento: abandonó la UCI pediátrica el 20 de enero y recibió el alta hospitalaria el 27 de enero, tras más de dos semanas ingresada.

Anabel Pantoja, en la comunión de Ana, la hija de Kiko Rivera. GTRES

Ese mismo día, Pantoja y Rodríguez comparecieron ante la autoridad judicial en calidad de investigados, aunque sin que se adoptaran medidas cautelares.

La versión del padre

En su declaración ante el magistrado instructor, David Rodríguez admitió haber dado "una especie de cachetes" a la niña porque, según dijo, la vio mal y con dificultades para respirar.

Esta versión, sin embargo, choca frontalmente con el criterio técnico del Instituto de Medicina Legal.

Los especialistas sostienen que las lesiones no son compatibles con palmadas o maniobras de auxilio, sino con un zarandeo de gran violencia, suficiente para provocar un derrame cerebral y un cuadro clínico que requirió ingreso en cuidados intensivos.

El informe forense, por tanto, apunta directamente al investigado como posible autor del zarandeo, aunque la causa sigue abierta y no existe todavía una acusación formal.

Anabel Pantoja junto a su hija, Alma.

La magistrada titular de la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana deberá ahora decretar una prórroga de seis meses en la investigación, tal como ha solicitado la Fiscalía.

El objetivo es permitir la práctica de nuevas diligencias, especialmente aquellas propuestas por la defensa de la pareja investigada.

La decisión de prolongar la instrucción responde a la necesidad de reaccionar jurídicamente al informe forense definitivo, considerado una de las diligencias periciales más relevantes de toda la causa.

La magistrada ya había acordado una primera ampliación temporal al considerar que faltaban elementos médicos esenciales para determinar si procedía el archivo del procedimiento o la formulación de una acusación.

Los informes de la defensa

Hasta el momento, la defensa de Anabel Pantoja y David Rodríguez ha incorporado dos informes periciales con el objetivo de contrarrestar la contundente tesis del IML, tal y como asegura Canarias 7.

La pareja junto a su hija, Alma.

En el segundo de ellos, un especialista sostiene que las lesiones pudieron producirse no solo el día 9 de enero, sino 24, 48 o incluso 72 horas antes.

Una hipótesis que abriría la puerta a la existencia de otros posibles autores y dificultaría la formulación de una acusación concreta por parte de la Fiscalía Provincial de Las Palmas.

Este planteamiento introduce un elemento de incertidumbre que la magistrada deberá valorar en el marco de la prórroga solicitada.

Sin embargo, el informe del IML, basado en criterios científicos y en la evolución clínica de la menor, se mantiene firme en su conclusión: la bebé Alma fue víctima de un zarandeo violento.