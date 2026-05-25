Morante de la Puebla y su mujer, Elisabeth Garrido, se separan tras 16 años juntos y dos hijos en común

Morante de la Puebla y Elisabeth Garrido, en una imagen de archivo.

Inesperada noticia la que se ha conocido en las últimas horas, y que afecta de lleno al papel couché y al mundo taurino: Morante de la Puebla (46 años) y su mujer, Elisabeth Garrido, se separan tras 16 años juntos y dos hijos en común.

Este quiebre sentimental, que acontece después de que Morante haya causado baja en la Feria de Nimes, por "dolores en la caja torácica", se ha hecho público en un libro, Memoria de Morante, escrito por el periodista Vicente Zabala de la Serna.

Este hecho, el que esta disolución del matrimonio y del amor se haya revelado en una obra periodística, podría indicar que no se ha tratado de una separación reciente, sino que vendría de tiempo atrás.

En la mencionada obra, donde se reconstruye la trayectoria reciente del torero, Zabala sitúa la primera pista de la ruptura en octubre de 2025, poco después de que el torero se cortara la coleta.

Morante de la Puebla y su mujer, Elisabeth, en una imagen tomada en abril de 2018. Gtres

En el Hotel Wellington, narra el libro, el periodista se encuentra con Pepi Garrido, madre del diestro, cuya presencia en actos profesionales es inusual.

Según relata este autor, Morante tenía previsto viajar a Lisboa para reajustar su tratamiento psiquiátrico con el doctor Antonio Sampaio, después de un invierno especialmente duro en Marinha Grande, donde se sometió a electrochoques que afectaron a su memoria.

Antes de ese viaje, sin embargo, debía regresar a La Puebla del Río para resolver "dolorosos asuntos personales".

Más adelante, el libro aborda de forma explícita la separación: el torero y Elisabeth Garrido han puesto fin a su matrimonio tras una crisis que, según el autor, también habría influido en el estado anímico del maestro.

La ruptura se ha gestionado con el hermetismo habitual en la vida privada del diestro, que siempre ha mantenido una estricta reserva sobre su intimidad.

Morante de la Puebla, recibiendo un premio en Sevilla, el pasado mes de febrero. Gtres

La pareja contrajo matrimonio en 2014 en una ceremonia civil en Alcalá de Guadaíra y fijó su residencia en La Puebla del Río, donde nacieron sus dos hijas. Antes, Morante había estado casado con Cynthia Antúnez, madre de su hijo mayor, José Antonio Morante júnior, futbolista vinculado al Betis.

En el plano económico, la separación no parece haber generado grandes complicaciones, como avanza Vanitatis. El torero cuenta desde hace años con un amplio patrimonio inmobiliario y rústico, gestionado en gran parte a través de sociedades propias.

La única propiedad compartida con Garrido era una vivienda de dos plantas en La Puebla del Río, adquirida al 50%.

El resto del patrimonio -inmuebles en Andalucía y Madrid, fincas rústicas, naves industriales y diversas propiedades en su localidad natal- permanece bajo control del diestro.

La joya de la corona de ese patrimonio es la Huerta de San Antonio, la finca cigarrera que Morante ha convertido en un universo personal a orillas del Guadalquivir.

Allí ha levantado salones para celebraciones, cuadras, un gimnasio, dependencias auxiliares e incluso un campo de fútbol de césped artificial.

Parte de las tierras anexas están arrendadas para explotación agrícola. Hace apenas unos días, la finca fue objeto de un intento de robo en el que desaparecieron varias escopetas de caza.

El suceso alimentó rumores sobre la presencia de objetos de gran valor sentimental en la propiedad, como el despacho de Joselito el Gallo o antiguos aparatos de gimnasia de Rafael de Paula.

Morante y las bajas

Morante de la Puebla. Gtres

Sea como fuere, la baja de Morante en Nimes llega en un momento especialmente delicado para el torero.

Tras la cornada sufrida en la Feria de Abril y su sorprendente reaparición en Jerez menos de un mes después, la ausencia en Francia supone un nuevo bache en una temporada marcada por la irregularidad.

Su entorno insiste en que la dolencia torácica es real y que no guarda relación con sus problemas psicológicos, pero la coincidencia temporal con la publicación del libro y la revelación de su divorcio ha reavivado el debate sobre la presión emocional que soporta el maestro.

La próxima gran cita en su agenda es el 31 de mayo en Aranjuez, donde está anunciado junto a Andrés Roca Rey (29) y Pablo Aguado (35) en la corrida de San Fernando, un cartel que muchos consideran el más atractivo de la temporada.