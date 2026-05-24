El pueblo español donde Jesús Gil montaba a caballo: a 1 hora de Madrid con 1.500 habitantes y perfecto para hacer 'puenting'

Jesús Gil y Gil con Los Ángeles de San Rafael de fondo.

A menos de una hora de Madrid, escondido entre montañas y pinares de la Sierra de Guadarrama, existe un lugar que durante décadas simbolizó el sueño de una España que comenzaba a mirar al lujo y al ocio con otros ojos.

Los Ángeles de San Rafael nació en los años 60 como un ambicioso proyecto urbanístico impulsado por Jesús Gil, mucho antes de convertirse en uno de los personajes más mediáticos del país.

La idea era clara: crear una exclusiva ciudad de vacaciones en plena montaña para las familias acomodadas de Madrid que buscaban refugiarse del calor de la capital.

El enclave elegido fue el municipio segoviano de El Espinar, un entorno privilegiado por su cercanía a Madrid y por sus paisajes naturales, capaces de ofrecer una sensación de desconexión inédita para la época.

Los Ángeles de San Rafael.

El gran símbolo de aquella transformación fue el lago artificial construido sobre el río Moros. Lo que antes era un paisaje seco terminó convertido en una auténtica postal de verano.

En torno al embalse comenzaron a surgir actividades prácticamente desconocidas entonces en España, como el esquí acuático o la motonáutica.

Incluso se trasladó arena para recrear una playa artificial en mitad de la sierra, una imagen insólita que reforzaba la idea de exclusividad y modernidad.

A su alrededor crecieron chalets, hoteles y complejos deportivos inspirados en el estilo de vida estadounidense que tanto fascinaba a la España del desarrollismo. Campos de golf, pistas de tenis y espacios ecuestres completaban un proyecto que rápidamente atrajo a empresarios, familias adineradas y personalidades de la alta sociedad madrileña.

El propio Jesús Gil se encargaba de alimentar esa imagen de magnate ligado al complejo, dejándose ver con frecuencia paseando a caballo por la urbanización.

Pero la historia de Los Ángeles de San Rafael quedó inevitablemente marcada por la tragedia. El 15 de junio de 1969, durante una convención de la cadena SPAR celebrada en un restaurante recién inaugurado, el techo del edificio se desplomó sobre cientos de asistentes.

Restaurante en Los Ángeles de San Rafael.

El accidente provocó la muerte de 58 personas y dejó más de un centenar de heridos, convirtiéndose en uno de los sucesos más impactantes de la época.

Las investigaciones posteriores apuntaron a importantes irregularidades en la construcción del inmueble, levantado con rapidez y sin las garantías necesarias.

A raíz de aquello, Jesús Gil fue condenado por imprudencia temeraria, aunque terminó cumpliendo solo parte de la pena tras recibir un indulto durante la dictadura de Francisco Franco.

Décadas después, Los Ángeles de San Rafael conserva un ambiente mucho más tranquilo y residencial, aunque todavía mantiene parte de aquel espíritu turístico con actividades como el cable-ski o el puenting.

Entre la calma de sus calles y la nostalgia de sus años dorados, este rincón de la sierra continúa siendo el reflejo de una época marcada por la ambición, el crecimiento acelerado y las contradicciones de una España en plena transformación.