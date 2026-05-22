Sara Carbonero, sobre la entrevista de su hijo Martín: "Se nos fue de las manos, ahora me gustaría que bajara el perfil"

Sara Carbonero (42 años) ha reaparecido este jueves, 21 de mayo, en el que ha sido su primer acto público tras el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo. La periodista, junto a su amiga y socia, Isabel Jiménez (44), ha inaugurado la tienda exclusiva de su marca, Slowlove, en el Centro Comercial Moraleja Green en Madrid.

Para esta ocasión tan especial, las directoras creativas eligieron looks de la nueva colección de la firma. Sara apostó por un conjunto de blazer y pantalón estampados de corte relajado, mientras que Isabel lució un vestido largo de punto, ambos fieles al estilo folk y femenino que define a la marca.

"Cuando empezamos en 2015 esto era una cosa muy, muy, muy pequeñita, una start-up, y poquito a poco y gracias a Tendam, pues mira, hemos conseguido este gran sueño de estar aquí, sobre todo por acercarnos a la clienta, porque la clienta viva la experiencia Slow Love, ¿no?", comenzó explicando Carbonero.

Isabel Jiménez y Sara Carbonero. GTRES

"Entonces estamos muy orgullosas de dónde estamos después de este tiempo, con el trabajo nuestro, pero también de un maravilloso equipo que tenemos detrás", aseguró Sara, mientras Isabel reconocía que nunca pensaron que llegarían tan lejos con este sueño.

Un sueño que para la periodista ha llegado en uno de los momentos más complicados de su vida. El 12 de abril moría su madre tras años de lucha contra una larga enfermedad, dejando desolada a Sara.

"Estoy todavía en proceso de duelo, pasándolo como puedo... mal, no te voy a engañar. Voy día a día. Los niños son mi motor y por ellos tengo que estar bien, o que parezca que lo estoy, porque ellos también sufren. El dolor hay que atravesarlo. Estoy yendo a terapia, ya iba de antes, pero ha pasado muy poco tiempo aún".

En su reaparición ante los medios de comunicación, Sara también habló sobre la reciente entrevista que concedió su hijo Martín y que supuso una gran sorpresa para todos ya que hasta el momento sus padres habían intentado mantenerle alejado del foco mediático.

Una intervención con la que, según comentó Carbonero, no están muy conformes: "Se nos fue un poco de las manos porque era en un contexto de un torneo deportivo, que primero iba a ser de radio con José Ramón de la Morena, al que tenemos una admiración y un respeto profesional grande y se fue un poquito de madre".

Sara Carbonero en su reaparición. GTRES

"Es verdad que nos pidió permiso a su padre y a mí, no vimos nada malo en que tres compañeros hablaran, y luego creo que se ha hecho un poco de bola".

"Me sorprendió su madurez y su manera de hablar, pero ahora me gustaría que bajara el perfil un poco porque es un niño muy pequeño", concluyó respecto a este tema.

Esta entrevista fue la primera aparición pública de Martín Casillas (12), el hijo mayor de Sara e Iker Casillas (45), y se grabó para el podcast Resonancia de corazón. En el fragmento difundido, Martín dijo que quería hacer “su propia carrera” y que no le comparen con su padre.

No se trató de una entrevista en plató de televisión, sino de una conversación realizada para el podcast, con imagen y sonido difundidos después en redes.

Respecto al futuro, los planes más inmediatos de Sara pasan ahora mismo por estar tranquila. "Me apetecería algo relacionado con la música, como el programa de radio, pero ponerme en el foco como ella (Isabel), no. Ella lo hace increíble. Yo ya estoy fuera de todo esto -refiriéndose a la televisión- por decisión propia y no me da envidia".

También confesó que este verano quiere viajar mucho "con los enanos y volver a la isla de La Graciosa".