Pablo Alborán abre su corazón en su último concierto: habla de sus exparejas, le canta al amor y lo vive arropado por su novio

Hay lugares que nunca se van de ti y los conciertos de Pablo Alborán (36 años) son uno de ellos. Este jueves, 21 de mayo, el cantante malagueño ha dejado huella en su primera noche en el Movistar Arena -de las dos que tiene programadas en esta nueva gira- ante 18.000 personas, en un concierto en el que se ha abierto en canal.

Después de estrenar KM0, su nuevo álbum de estudio, el artista ha comenzado su tour mundial y ha dado el pistoletazo de salida en España.

Mientras el Movistar Arena respiraba pasión y emoción por la presencia del cantante, sus seguidores se convirtieron en fieles acompañantes de las letras de sus canciones, unas composiciones a las que Alborán hizo referencia en muchas ocasiones como su propio "regalo" al público.

En los últimos meses, el malagueño se ha convertido en protagonista de los medios de comunicación no solo por su nuevo trabajo, sino también por su vida personal.

Juan Sesma, novio de Pablo Alborán, junto a sus amigos disfrutando del concierto. Redes Sociales

Alborán, que es muy celoso de su intimidad, ha estado en el foco mediático desde que salió a la luz su vínculo con Juan Sesma, un actor y modelo de 27 años que parece haberse convertido en su compañero de vida.

Él también ha estado entre esas más de 10.000 personas, junto a sus amigos, disfrutando del directo de su pareja desde primera fila. Tanto es así que ha compartido imágenes emocionado viendo actuar al malagueño.

Esta presencia dice mucho del vínculo que mantienen Sesma y Alborán, a quien no se dirigió sobre el escenario, pero al que sí pareció dedicar -de forma inconsciente- algunas de sus canciones.

Aunque no tuvo palabras para su actual novio, sí las dedicó a sus exparejas. Antes de comenzar a cantar Qué tal te va, el malagueño quiso hacer referencia a su pasado amoroso.

"Hay personas que no se merecen una canción, pero hay canciones que consiguen que el pasado se quede pasado. Y esta canción habla de eso. Si estás en un momento en el que tienes que hacerle un exorcismo a los días anteriores, esta es tu canción", ha expresado Alborán mientras sonaban los primeros acordes del tema.

Parece que el amor es el sentimiento que más mueve a Pablo Alborán. Sus canciones, sus letras y sus interpretaciones hablan de amor y desamor, algo que le ha convertido en el intérprete que es hoy en día.

Sus experiencias parecen haber removido a su público y la sensibilidad de sus canciones hace que cada una de las personas que las escucha se sienta identificada, en mayor o menor medida.

El cantante malagueño ha conseguido crear un universo que solo sus seguidores más fieles entienden, aunque cada día está más cerca de conquistar el panorama mundial con su música, ya que sus canciones hablan de un amor global, de un amor que a todos les sucede.

Su gesto más emotivo

La primera noche del Movistar Arena estuvo marcada por la emoción, no solo la de sus seguidores, sino también la del propio Alborán.

Uno de los momentos clave de sus conciertos llega cuando regala a su público la interpretación de Solamente tú, su canción más célebre. Sin embargo, la pasada noche adquirió un valor especial.

"Estos dos conciertos que estamos dando en Madrid se los quiero dedicar a Víctor y a toda su familia. Ha sufrido un accidente laboral que le ha quitado la vida y quiero que la familia sepa que estoy con ellos y les mando todo mi apoyo y todo nuestro amor. De mi parte y de todo mi equipo", dijo ante un Movistar Arena completamente emocionado.

Sin duda, uno de los gestos más valorados del artista, ya que hace unos días -previos al concierto- el trabajador fallecía en las inmediaciones del recinto donde se celebró el espectáculo en la capital madrileña.

Otro de los momentos más emotivos de la noche llegó con la interpretación de Planta 7, canción dedicada a todos los sanitarios que forman parte del Hospital Joaquín Sorolla de Valencia, concretamente a la sección de enfermos de leucemia.

El cantante quiso poner en valor la sanidad pública de nuestro país y reivindicó los sueldos de los sanitarios, esas personas que, tal y como expresó, "salvan vidas".

Sin duda, la primera noche de Pablo Alborán en el Movistar Arena se convirtió en un momento único, mágico y, sobre todo, emotivo.

Ahora, este viernes, 22 de mayo, volverá a llenar el Palacio de los Deportes de Madrid, donde nuevas experiencias y emociones brotarán con la voz de Alborán como gran protagonista.