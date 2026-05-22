La drástica decisión de Paula Nata tras la detención de su marido, Jonathan Andic, por la muerte de Isak Andic

Paula Nata ha decidido desaparecer temporalmente del foco mediático tras la reciente detención de su marido, Jonathan Andic, un suceso que ha generado una gran repercusión.

La creadora de contenido, que hasta ahora mantenía una presencia activa en redes sociales, ha optado por cerrar o desactivar sus perfiles de manera repentina, una decisión que no ha pasado desapercibida entre sus seguidores.

La drástica medida llega en un momento especialmente delicado para la influencer, cuya vida personal ha quedado expuesta tras conocerse la situación legal de su pareja.

Aunque Paula Nata no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, su silencio digital ha sido interpretado por muchos como una forma de proteger su intimidad y evitar la presión mediática.

Paula Nata, huyendo de la prensa. Gtres

En las últimas horas, sus cuentas principales han dejado de estar accesibles. Hasta ahora, Paula compartía contenido relacionado con su día a día, colaboraciones y otros aspectos personales, construyendo una comunidad fiel que ahora se muestra preocupada por su situación.

Fuentes cercanas apuntan a que la decisión de alejarse de las redes responde a la necesidad de gestionar este complicado momento en privado. La detención de su marido ha generado un gran interés público, lo que ha incrementado la atención sobre su entorno más cercano, incluida ella misma.

Justo hace dos días, la influencer reaparecía en redes tras ocho meses 'desaparecida'. En esta última publicación aparece de visita en la Fundación Maeght, una fundación privada francesa de arte moderno y contemporáneo fundada por Marguerite y Aimé Maeght.

Cobraron especial relevancia estas imágenes compartidas con sus seguidores teniendo en cuenta que tan solo dos días después de este momento, su esposo fue detenido. Nada hacía presagiar que 48 horas después su vida iba a sufrir un importante giro.

La tensión y presión mediática ha ido en aumento, algo que ya se pudo apreciar hace unos meses cuando en el primer aniversario del fallecimiento de Isak, Paula fuer intercepatada por las cámaras de televisión en Barcelona. Se mostró molesta y huyó de la escena.

Relación poco fluida

Paula y Jonathan se conocían desde hacía tiempo porque compartían círculos de amistades y coincidían con frecuencia. En julio de 2024 se comprometieron y, en septiembre de ese mismo año, se casaron en una boda civil íntima y secreta.

Un año después, el 13 de septiembre de 2025, nació su primer hijo en común, que la pareja ha mantenido fuera del foco, ni siquiera ha revelado su nombre.

Licenciada en Comunicación, Paula fundó en 2020 All About Management, una agencia de comunicación especializada en moda que conecta marcas de lujo con influencers y creadores de contenido.

Algunos medios de comunicación han puesto el foco en estos días en la relación poco fluida que mantenía con su suegro, Isak Andic, un hecho que desde su entorno más cercano insisten en negar tajantemente.

La influencer, como el resto de la familia, cree en la inocencia de Jonathan a ciegas. De hecho, ella está siendo uno de los pilares fundamentales del hijo del fundador de Mango, que, sin duda, atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida.

Mientras tanto, el caso continúa su curso en el ámbito judicial, y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre las circunstancias de la detención. Por el momento, no se ha confirmado si Paula Nata retomará su actividad en redes a corto plazo o si prolongará este paréntesis indefinido.