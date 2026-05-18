Almeida, como nunca antes: sus imágenes más tiernas junto a Teresa Urquijo y su hijo Lucas en la hípica de Madrid

José Luis Martínez-Almeida (51 años) y Teresa Urquijo (29) están viviendo el momento más dulce de sus vidas. Un año después de su romántica boda el 6 de abril de 2024, la pareja daba la bienvenida a su primer hijo, Lucas, el pasado 3 de julio.

Y aunque en estos 10 meses han disfrutado de su faceta de papás primerizos lejos del foco mediático, este domingo, 17 de mayo, han hecho una excepción para regalar sus imágenes más tiernas y familiares con su bebé.

Aficionados a la hípica, el alcalde de Madrid y su mujer no se han perdido el último día de competición del Longines Global Champions Tour, uno de los campeonatos de saltos más prestigiosos del mundo que se ha celebrado este fin de semana en el Club de Campo Villa de Madrid. Y lo han hecho acompañados por su pequeño, que se convirtió en el auténtico protagonista de la jornada.

Teresa y Almeida en la hípica con su hijo. Europa Press

Demostrando que es todo un padrazo, Martínez-Almeida se deshizo en mimos, caricias y carantoñas con Lucas, al que sostuvo en brazos y con el que jugó aupándolo entre risas durante largo rato sin poder ocultar su orgullo ante la embelesada mirada de Teresa, que también dedicó sus atenciones al bebé, que protegido del sol con un gracioso gorrito en tonos azules, no se perdió detalle de lo que ocurría a su alrededor.

Un plan familiar muy especial al que se sumó la madre de la joven, Beatriz Moreno de Borbón, que además de coger a su nieto con una gran sonrisa, fue la encargada de llevar el carrito durante parte de su paseo por el recinto bajo un sol radiante.

Presumiendo de lo enamorados que están dos años después de darse el 'sí quiero', el político popular y Teresa también sacaron tiempo para disfrutar de un rato a solas recorriendo los puestos de artesanía y productos relacionados con la hípica compartiendo confidencias y sonrisas mientras su bebé se quedaba al cuidado de su abuela y de otros familiares.

Fiel a su estilo boho-chic, la nieta de Piru Urquijo y Teresa de Borbón y Borbón, ha vuelto a dar una lección de elegancia en clave casual luciendo pantalones vaqueros en color blanco, chaleco en cámel, blusa con estampado natural y mangas abullonadas en tonos azules y rojos, bolso tipo bandolera de piel marrón, y mocasines a juego.

Últimas apariciones familiares

Las apariciones públicas de Almeida junto a su esposa y su hijo son bastante escasas. De hecho, esta es la primera vez que se dejan ver los tres juntos. Ambos suelen cuidar mucho su intimidad.

Tan solo el alcalde de Madrid había mostrado dos veces a su pequeño en sus redes sociales. Una el día que nació y otra, el pasado 19 de marzo, coincidiendo con el Día del Padre.

En aquella imagen, el líder de los populares aparecía en la habitación de Lucas, en una imagen de lo más cotidiana: dando el biberón a su hijo.

Teresa y Almeida sí se dejan ver más juntos. La más visible y comentada fue su asistencia conjunta al Mutua Madrid Open 2026, donde reaparecieron en la Caja Mágica y se les vio en una actitud relajada y cómplice.

También este pasado viernes, 15 de mayo, Teresa acompañó al edil a la entrega de medallas del Ayuntamiento de Madrid con motivo de la celebración de San Isidro.

Teresa Urquijo, Almeida y Ayuso. Gtres

Sus apariciones suelen concentrarse en eventos muy concretos de Madrid, como tenis, toros, moda o celebraciones sociales.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se casaron el 6 de abril de 2024 en una ceremonia religiosa celebrada en la parroquia de San Francisco de Borja, en la capital española, con una boda marcada por el tono elegante y discreto de la pareja.

La relación se hizo pública en junio de 2023, cuando Almeida acudió con Teresa a Las Ventas durante el cierre de las fiestas de San Isidro.

Pese a la diferencia de edad, la pareja transmite mucha sintonía, naturalidad y complicidad.