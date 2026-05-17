Santiago Segura: "Hice frente a una deuda fiscal de más de 800.000 euros y ahora gestiono mis inversiones con prudencia"

El actor, director y productor Santiago Segura (60 años) ha vuelto a poner sobre la mesa su relación con el dinero, el riesgo empresarial y la gestión patrimonial en una entrevista en profundidad concedida en 2025.

Una conversación en la que el creador de Torrente habló sin rodeos de uno de los capítulos más delicados de su trayectoria financiera y profesional.

"He tenido que hacer frente a una deuda fiscal de más de 800.000 euros. Gestiono mis inversiones y patrimonio con prudencia porque en este país nunca sabes cuándo te cambia la suerte", aseguró Segura, en unas declaraciones en las que defendía la necesidad de normalizar el debate sobre el dinero en el sector artístico.

El cineasta insistió entonces en que su éxito empresarial es el resultado de décadas de riesgo como productor independiente y que sus discrepancias con Hacienda respondían a interpretaciones técnicas, no a ocultación de ingresos.

Santiago Segura durante su entrevista con El Cultural. Foto: Cristina Villarino

Ese episodio, lejos de quedar en el aire, ha tenido resolución definitiva en 2026. El 5 de febrero, el Tribunal Supremo cerró el caso confirmando una liquidación de 827.183 euros, al establecer doctrina sobre el conocido como “doble aprovechamiento fiscal”.

Según el Alto Tribunal, el holding de Segura, AE William Holding, no podía deducirse pérdidas procedentes de una empresa absorbida en 2008 si estas ya habían sido compensadas previamente por otra vía.

La resolución, no obstante, ha sido clave para despejar cualquier sombra penal. La justicia ha dejado claro que no existió delito fiscal ni fraude, sino una discrepancia en la ingeniería contable.

Además, el actor ya había depositado la cantidad años atrás como garantía, por lo que el fallo no implicó un nuevo desembolso, sino el cierre definitivo del procedimiento.

En paralelo, el discurso de Segura sobre la prudencia financiera se sustenta hoy en una estructura empresarial consolidada. Su patrimonio neto se estima entre 18 y 20 millones de euros, fruto de una diversificación que va mucho más allá del cine comercial.

Santiago Segura, 60 años

Su productora Amiguetes Entertainment continúa siendo el eje central de su actividad, gestionando algunas de sus sagas más rentables y proyectos televisivos.

A ello se suma su brazo inmobiliario, Promociones Skolnick, con activos valorados en más de 13 millones de euros, además de propiedades en Madrid, entre ellas un piso de más de 150 metros cuadrados en plena Gran Vía y otros inmuebles en Leganés.

Su cartera se completa con participaciones en negocios de restauración, eventos y proyectos singulares como el castillo en Segovia que forma parte de su red de inversiones.

Lejos de la imagen del éxito improvisado, Segura reivindica ahora una gestión calculada, diversificada y más conservadora.

Una evolución que, según él mismo reconoce, responde tanto a la experiencia acumulada como a la conciencia de que en la industria del entretenimiento la estabilidad nunca está garantizada.