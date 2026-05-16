Luis Miguel, ¿hospitalizado en Nueva York? La noticia que preocupa a todos, el silencio de él y un desmentido de sus fans

El estado de salud de Luis Miguel (57 años) tiene en vilo a todo el mundo, después de que en las últimas horas distintos medios internacionales hayan asegurado que El Sol de México se encuentra ingresado en un hospital de Nueva York.

Siempre de acuerdo a lo publicado, el intérprete, arropado por Paloma Cuevas (53), estaría en observación después de haber sufrido un percance de salud derivado de la fuerte carga de trabajo a la que se ha visto sometido.

Ha sido el espacio El gordo y la flaca el que ha puesto, inicialmente, sobre la pista de esta dolencia que preocupa al entorno del cantante internacional. Según se ha revelado en dicho medio, Luis Miguel se encontraría "estable".

Luis Miguel. Gtres

Achacan, abundando en esa línea, este supuesto revés de salud a una serie de "problemas cardiacos" que el hijo de Luisito Rey estaría afrontando desde hace un tiempo.

Su evolución, al cierre de este artículo, es favorable. En esa línea de tranquilidad, Luis Miguel podría recibir el alta en la próxima semana, en aras de "garantizar su total recuperación".

Sea como fuere, el estado de salud de Luis Miguel preocupa, y la alarma en torno a él es un hecho. Siempre ha sobrevolado un gran hermetismo en la esfera más privada e íntima de Luis Miguel, y en esta ocasión no ha sido una excepción.

"Fake news"

A falta de una versión oficial -ni el cantante ni su entorno se han pronunciado-, la cuenta de Instagram Luis Miguel The Idol -dirigida por sus fans- asegura haber contactado con el entorno cercano del artista y afirma que "se encuentra en perfecto estado de salud".

El comunicado no oficial.

El comunicado dice así: "Ante la información que se encuentra circulando en algunos medios y redes sociales, queremos pedirles a todos los seguidores y páginas fans que, por favor, eviten difundir ya que son fake news".

"Agradecemos el cariño y la preocupación de siempre", agregan.

A continuación, lanzan una petición para evitar que situaciones similares se repitan: "Les pedimos que se informen únicamente a través de los canales oficiales y no contribuyan a la viralización de este tipo de información no oficial".

Aunque no se trata de un comunicado oficial emitido por el propio cantante o su equipo, el mensaje niega de forma tajante que Luis Miguel esté ingresado en un hospital de Estados Unidos o que padezca problemas cardíacos.

A pesar de ser uno de los artistas más reconocidos del planeta, el cantante ha mantenido durante años una vida discreta, lejos de los paparazzi. De hecho, apenas existen imágenes suyas junto a Paloma Cuevas.

Su más reciente salida se produjo hace poco más de un mes, cuando fue visto en un exclusivo restaurante de Madrid durante una cena con amigos, un encuentro del que Lecturas fue testigo.

Su relación con la diseñadora lo ha llevado a repartir su vida entre España y Miami, una etapa en la que se le ve especialmente feliz.

En el círculo cercano de Paloma, Luis Miguel es ya uno más, y parece haber encontrado por fin la estabilidad que tanto anhelaba.

Sus problemas de salud

El cantante durante uno de sus recitales. Gtres

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, el intérprete de La incondicional ha enfrentado diversos problemas de salud.

Uno de los más serios ocurrió en 2005, cuando desarrolló tinnitus o acúfeno, una afección que provoca un zumbido constante y que afectó directamente a su desempeño musical.

En 2015 volvió a encender las alarmas al verse obligado a cancelar varios conciertos debido a una rinofaringitis aguda, una inflamación intensa de las vías respiratorias superiores que le impedía cantar.

A estos episodios se suma el desgaste físico que supone afrontar giras internacionales tan exigentes como las suyas.

Afortunadamente, tras superar esos contratiempos, en 2023 pudo regresar a los escenarios con una gira internacional que se convirtió en un rotundo éxito.