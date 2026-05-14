La soledad de Enrique Ponce: presenta un libro sobre su última década como torero con la gran ausencia de Ana Soria

Este jueves, 14 de mayo, es un día muy especial en la trayectoria vital y taurina de uno de los diestros más admirados del panorama nacional: Enrique Ponce (54 años).

El de Chiva, que ya se ha despedido de los ruedos de forma oficial tanto en España como allende los mares, ha presentado su proyecto más especial.

En medio de su nueva realidad como apoderado, Ponce ha lanzado al mercado literario un libro, titulado Punto final.

Una obra, escrita por Paco Delgado, donde se repasa la última década de Enrique como torero. Huelga decir que el volumen está centrado única y exclusivamente en la parcela profesional, taurina, de Ponce: no se abordan cuestiones personales.

El diestro, este jueves, presentando 'Punto Final'. Gtres

Eso sí, este jueves, día 14, ha llamado la atención especialmente la soledad de Enrique Ponce en el acto de presentación, celebrado en Las Ventas. Tal y como ha destacado la agencia Gtres, que ha publicado las fotografías, el de Chiva no ha estado arropado por su razón de amor, Ana Soria (27).

Una notable ausencia que ha sorprendido, máxime si se tiene en cuenta que Enrique ha hecho público uno de sus proyectos más ambiciosos e ilusionantes.

EL ESPAÑOL ha podido confirmar, en la línea de las no asistencias, que tampoco han arropado a su padre las hijas de éste, Paloma y Bianca, fruto de su matrimonio con la diseñadora Paloma Cuevas (53).

Lo cierto es que hace tiempo, largos meses, que Ana Soria y Enrique Ponce no se dejan ver en ningún acto público o siendo inmortalizados por los avezados paparazzi. La sombra de la crisis siempre los ha sobrevolado desde que decidieron probar suerte en el amor.

Enrique se instaló en Almería, ciudad natal de Soria, y desde aquel tiempo pandémico la pareja parece vivir su historia lejos de luces y taquígrafos. EL ESPAÑOL, eso sí, ha ido informando puntualmente de las novedades en la vida de la dupla.

Enrique Ponce junto al autor de su libro. Gtres

Ana, tras estudiar Derecho, decidió estudiar un máster de abogacía a distancia, y el diestro valenciano, por su parte, se despidió del toro y está volcado en su faceta como apoderado. Su agenda es frenética, tanto que quienes lo saben sostienen que pasa "bastante tiempo" fuera de Almería.

La vida actual de Ponce se desarrolla entre Madrid -donde viaja para ver a sus hijas-; Jaén, donde disfruta de su finca La Cetrina; Almería y los continuos viajes que emprende para acompañar a los toreros que apodera y guía.

La mayoría de edad de Paloma

El pasado 27 de abril cumplió la mayoría de edad, 18 años, Paloma, la hija mayor de Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Una adultez que llegó envuelta en una expectación mediática que sus padres trataron de frenar desde el primer momento.

Tras cumplir 18 años, la joven pasó a ser legalmente una figura sobre la que los medios podían informar sin las restricciones propias de un menor, algo que preocupaba especialmente a su entorno familiar, acostumbrado a mantenerla en un perfil extremadamente discreto.

Ante el creciente interés público, Paloma Cuevas -se entiende que con el beneplácito de Enrique-, decidió emitir un comunicado oficial en el que subrayaba el deseo expreso de su hija de preservar su intimidad y continuar al margen de la vida pública, pese a su nueva condición de adulta.

En ese comunicado, la diseñadora pidió de forma clara y directa que se respetara la voluntad de Paloma, recordando que su hija había crecido completamente alejada de los focos y que su mayoría de edad no cambiaba su intención de seguir viviendo con anonimato.