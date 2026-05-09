El hotel donde duerme solo Maxi Iglesias: 900 suites, 12 restaurantes y a 2 horas de una de las 7 Maravillas del Mundo

La Riviera Maya vuelve a convertirse en el epicentro del cine iberoamericano con la celebración de la XIII edición de los Premios Platino.

Y allí, entre actores, productores y representantes institucionales, una de las figuras españolas que más atención despierta es Maxi Iglesias (37 años).

El actor ha reforzado en los últimos años su presencia en este evento, utilizando la cita no solo como escaparate cultural, sino también como punto de encuentro estratégico entre Madrid y México.

Durante su estancia en el Caribe mexicano, Iglesias se hospeda en uno de los complejos más exclusivos de la zona: Hotel Xcaret México.

El Hotel Xcaret México desde una vista aérea. TripAdvisor

Un resort que se ha convertido en símbolo del lujo contemporáneo y que destaca por combinar sostenibilidad, arquitectura integrada en la naturaleza y una experiencia premium ligada a la cultura mexicana.

El complejo, situado a pocos minutos de Playa del Carmen, cuenta con cerca de 900 suites distribuidas en diferentes edificios conocidos como "Casas", cada uno inspirado en elementos de la tradición maya y el paisaje local.

Entre las más exclusivas destaca Casa Fuego, una zona solo para adultos que ofrece privacidad absoluta y servicios personalizados. Todas las habitaciones poseen terrazas con hamacas mexicanas tejidas a mano y vistas privilegiadas a la selva, los ríos naturales o el mar Caribe.

Pero si hay algo que convierte al hotel en un referente internacional es su propuesta gastronómica. Sus 12 restaurantes funcionan como una auténtica vuelta al mundo culinaria. El más reconocido es Ha', liderado por el chef mexicano Carlos Gaytán, el primero de su país en conseguir una estrella Michelin.

El espacio ofrece un sofisticado menú degustación inspirado en el agua y en los sabores del territorio mexicano. A ello se suma el popular Mercado de la Merced, un buffet que recrea los colores, aromas y puestos tradicionales de los mercados locales.

Una playa privada dentro del Hotel Xcaret Mexico. TripAdvisor

El hotel también presume de una ubicación estratégica. A poco más de dos horas por carretera se encuentra Chichén Itzá, considerada una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno.

Gracias al concepto “All-Fun Inclusive”, los huéspedes tienen acceso y transporte incluidos a parques temáticos y enclaves arqueológicos como Xcaret, Xel-Há, Tulum o Cobá, convirtiendo la estancia en una experiencia cultural completa.

Más allá del lujo, el resort se ha posicionado como un modelo pionero en sostenibilidad. Fue el primer hotel del mundo en recibir la certificación EarthCheck en planeación y diseño, evitando plásticos de un solo uso y respetando las cuevas y ríos subterráneos durante su construcción.

Incluso el spa Muluk está excavado en la roca natural y ofrece tratamientos dentro de cuevas abiertas al paisaje selvático.

Un escenario donde el cine, el turismo de lujo y la diplomacia institucional se mezclan frente al Caribe mexicano.